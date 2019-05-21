«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти

Иногда кажется, что Лучано Спаллетти – идеальный тренер для эпохи Возрождения. Это не метафора: в буквальном смысле. Для итальянского Возрождения XV века, с интригами, борьбой аристократических кланов, внебрачными детьми папы римского и ядом в чаше вина. Спаллетти профессионален, а еще умён и хитёр, но у всех его интриг есть одно неприятное свойство. Они редко приводят к благоприятному исходу, а иногда и явно вредят его планам. Как будто он интригует не ради достижения цели, а просто из любви к процессу. Свежий пример – последние месяцы его работы в «Интере». Рассмотрим их без теории заговора и конспирологии: никаких инсайдов от СМИ, никаких версий экспертов и ссылок на «собственные источники» журналистов в раздевалке. Только слова и поступки самого Спаллетти, а также игроков и руководства «Интера».

Неизвестно, как долго проблемы в раздевалке «Интера» существовали тайно, но известно, когда они перешли в открытую стадию. Когда жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара в итальянском ток-шоу заявила, что партнёры мало на него играют.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.

Когда борьба кланов в раздевалке превращается в открытый конфликт, тренер может либо попытаться уговорить стороны забыть о разногласиях хотя бы на поле (мягкий вариант), либо наказать всех участников, например, отстранив от игр (жёсткий вариант).



Что сделал Спаллетти? Ни то, ни другое. Он нырнул в эту подковёрную возню.



Сначала он лишил Мауро Икарди капитанской повязки. Решение обоснованное: Нара фактически вынесла конфликт за пределы команды. Это недопустимо, санкции логичны. Последовавший отказ Икарди лететь на матч без повязки также недопустим, и отстранение аргентинца от команды также логично. Это защита профессиональной этики, поддерживать которую – одна из обязанностей Спаллетти. А вот дальше в действиях самого Спаллетти не будет ни логики, ни профессиональной этики.



Начнём с этики. Спаллетти стал сам выносить конфликт из команды. По официальной версии клуба, опубликованной на сайте, Икарди не играл из-за травмы, эту же версию назвал генеральный директор «Интера» Беппе Маротта. Спаллетти тут же её опроверг: сказал журналистам, что травмы нет. Он же сообщил, что Икарди сам отказался лететь на матч с командой. Зачем? Он навредил даже не Икарди, а Маротте и всему клубу. Во-первых, уничтожил возможность быстро решить всё втайне от прессы, оставив слухи только слухами. А во-вторых, «Интеру» ещё предстоит как-то продавать Икарди за хотя бы относительно рыночную стоимость. Рассказав, что травмы нет и что игрок бойкотирует матчи, Спаллетти максимально усложнил и эту задачу. Он навредил клубу дважды.

Переходим к логике. С самого начала Спаллетти представил ситуацию как конфликт между Икарди и всей остальной командой: «Я действую не против Икарди, а в интересах всей команды». Позднее он говорил, что, «учитывая, как Икарди повёл себя по отношению к команде, вполне естественно, что он не играет». Но эта позиция опровергается фактами. У форварда точно не было проблем со всеми игроками основы. Например, Маттео Политано перед дерби с «Миланом», через месяц после отстранения, сказал: «Мы скучаем по Икарди. Он был нашим ключевым игроком, его не хватает на поле». Но на стороне аргентинца не только Политано. Другой пример: в конце марта – в разгар противостояния якобы со всей командой – Мауро выложил в «сториз» «Инстаграма» фото с вечеринки. На нём помимо самого Икарди и Политано присутствуют Лаутаро Мартинес, Андреа Раноккья, Данило Д’Амброзио и Кейта Бальде.

Фото: instagram.com/mauroicardi

Ещё о логике. Рабочую этику нарушили не только Нара и Икарди. Ещё как минимум Иван Перишич и Марцело Брозович. Один ударил по рукам Политано, когда тот праздновал гол в стиле Икарди в поддержку аргентинца (потом у Маттео и Ивана случилась короткая перепалка). Другой ставил лайки в «Инстаграме» под постами с критикой Икарди. Вроде бы то же самое проявление непрофессионализма: вынос конфликта за пределы команды, причём Перишич повёл себя неуместно прямо на поле, во время игры. Это попало в трансляцию матча. Но для них обошлось без санкций: оба продолжили играть в старте.



Ставка на одну группировку в раздевалке в противовес другой может быть оправдана только в одном случае: когда эта группировка даёт результат. Но условно-балканская (можно «антимауровская») группировка в «Интере» категорически не даёт результат. С середины февраля, когда конфликт стал явным, а Икарди исчез, «Интер» выиграл в Серии А шесть матчей из 14.



Всё это время Спаллетти мечется от одного решения к другому и говорит иногда взаимоисключающие вещи.



В начале апреля он вернул Икарди в состав и сопроводил это странным комментарием: «Это всего лишь ещё один игрок. Решающую роль играет, например, Месси, а не Икарди, при моём к нему уважении. Необходимы дисциплина и доверие тренеру. Необходимо признавать, что тренер поступает правильно». И снова: зачем? Зачем тренеру, который возвращает игрока в состав после конфликта, вместо обычных формальностей о том, что стороны ищут взаимопонимания (как сказал тот же Маротта), снова подчёркивать проблему? Логичной цели нет. Уже на следующий день концепция поменялась. Икарди в первом матче после возвращения забил и сделал голевой пас, Спаллетти отреагировал: «Мауро как всегда показал характер». А на днях Лучано призвал уважать решение Икарди остаться в «Интере».

В матче с «Наполи» он выпустил на второй тайм Икарди в паре с Лаутаро, а после матча назвал их «слишком одинаковыми», чтобы это сработало. Ещё один пример настолько изощрённой логики, что её трудно понять. Если с точки зрения Лучано они настолько одинаковые, зачем ставить их в паре? Чтобы раскритиковать после матча?



В итоге к решающему отрезку сезона «Интер» подошёл в худшем состоянии из возможных. С расколотой раздевалкой, с игроками, которые, как иногда визуально кажется, игнорируют друг друга на поле. С непониманием того, кто будет тренером в следующем сезоне и кто останется в команде. В то же время сам Икарди, лидер на поле последних четырёх лет, поплыл и больше не даёт результат. Он утратил главное качество, которое делало его сверхполезным для «Интера»: выдающуюся реализацию. В предыдущие два сезона ему на гол требовалось всего четыре удара: 4,5 в сезоне-2016/17 (24 гола в Серии А со 109 ударов), 3,5 в сезоне-2017/18 (29 голов со 101 удара, лучший показатель среди форвардов топ-5 лиг Европы). После возвращения в состав у него всего два гола при 18 ударах, оба с пенальти.

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Всё это следствие того, как Спаллетти разруливал столкновение между группировками в раздевалке. Три месяца он менял решения, говорил сегодня одно, завтра другое и заодно противоречил своими словами заявлениям с официального сайта клуба и заявлениям генерального директора. За это время команда растеряла комфортный отрыв от четвёртого места, потом потеряла третье место, а сейчас рискует даже не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого нужно постараться: не обыграть дома «Эмполи». Но у «Эмполи» тоже свои задачи: сохранить место в Серии А, а для «Интера» в его нынешнем состоянии нет слабых соперников. В общем, ситуация для учебников: как не надо разрешать внутрикомандные конфликты.



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