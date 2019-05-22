Топ-5 молодых открытий АПЛ сезона-2018/19

В топ молодых игроков попали футболисты до 23 лет, которые впервые выстрелили в АПЛ. Кто-то из них здорово играл ещё в Чемпионшипе, кто-то в прошлом сезоне уже пылил в высшей английской лиге, но широкую известность эти ребята приобрели именно в сезоне-2018/19.

Символическая сборная АПЛ сезона-2018/19 В версии «Чемпионата» нет ни одного игрока команд из космоса.

Диогу Далот, «Манчестер Юнайтед», 20 лет

«Юнайтед» купили молодого правого защитника за 20 млн фунтов в «Порту», и этот трансфер мало кто воспринял серьёзно. Моуринью требовал готового крайнего защитника здесь и сейчас, а ему купили какого-то тинейджера? Какое неуважение.

Далот дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Янг Бойз», затем отыграл кубковый матч с «Дерби», и лишь 1 декабря Жозе допустил земляка к играм в АПЛ. Моуринью преимущественно использовал Далота как крайнего защитника в схемах с тремя центрдефами, Сульшер же стал доверять Диогу и позицию фулбека в стандартной четвёрке, и даже позицию вингера в отдельных встречах.

Далот отыграл 1000 минут в АПЛ, успев за это время стать вторым в команде по ожидаемым голевым передачам (здесь и далее – фильтр 1000 минут минимум), отдать два настоящих ассиста, поучаствовать в легендарном камбэке против «ПСЖ». Диогу имеет высокий потенциал – он неплохо видит поле, обладает высокой скоростью и вовремя подключается вперёд.

Диогу Далот Фото: MacNicol/Getty Images

Аарон Ван-Биссака, «Кристал Пэлас», 21 год

Этот правый защитник казался очень перспективным ещё в предыдущем сезоне АПЛ. Он отыграл 628 минут в сезоне-2017/18 и наверняка запомнился тем людям, которые смотрели не только зарубы команд из топ-6.

После сезона-2018/19 на Ван-Биссаку обратили внимание уже все, в том числе и гранды типа «Юнайтед» и «Сити». Аарон провёл 3135 минут в АПЛ (35 матчей), занял третье место в лиге по количеству отборов за игру (3,7) и седьмое место по перехватам (2,4).

В атаке Аарон не так хорош: даже в своём «Кристал Пэлас» он лишь девятый по xA, на самом дне по xGи не принимает очень активное участие в атаках своей команды, но с его скоростью и мощью топовый тренер наверняка сделает из Ван-Биссаки одного из сильнейших фулбеков АПЛ.

Аарон Ван-Биссака против Мохаммеда Салаха Фото: MB Media/Getty Images

Дэвид Брукс, «Борнмут», 21 год

Молодой вингер из Уэльса провёл больше 1000 минут в Чемпионшипе сезона-2017/18 и был неплохо известен как скаутам, так и следящим за вторым английским дивизионом. «Борнмут» провернул очень крутую сделку, вытащив Брукса из дивизиона ниже, тем более за смешные для АПЛ 10 млн фунтов.

Брукс раскрылся в системе Эдди Хау. Вингеры «Борнмута» постоянно смещаются с флангов в центр (или вообще находятся там изначально); Дэвид в таком сценарии – как рыба в воде. Брукс чувствует зоны в штрафной, в которые нужно ворваться, а также очень быстр и умен.

Об этом нам говорят и цифры. Брукс входит в топ-30 игроков АПЛ по проникновениям в глубокие зоны (Deep Completions), третий в команде по xG/90, четвёртый – по «гол+пас» (7+5). Прямо сейчас Дэвид вряд ли куда-то уйдёт, но уже через пару лет уроженец Уэльса может раскрыться окончательно и стать звездой – стиль «Борнмута» ему очень в этом поможет.

Дэвид Брукс Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Джеймс Мэддисон, «Лестер», 22 года

Ещё один представитель команды из Чемпионшипа сезона-2017/18 перебрался в «Лестер» и сразу же стал игроком основы. В лице Мэддисона Пюэль получил чистую «десятку», которой ему недоставало в предыдущем сезоне и в которой он очень нуждался после ухода главного креативного игрока «лис» – Рияда Мареза.

Уже в первом матче – с «Манчестер Юнайтед» – стало понятно, что Мэддисон вписался в коллектив. Он создавал атакующие треугольники на флангах, здорово комбинировал, начинал атаки из глубины, отдавал проникающие передачи в штрафную и сам проникал в неё. Джеймс – лидер в АПЛ по передачам под удар (2,8 за игру), лидер своей команды по xA (0,25), второй в команде по «гол+пас» (7+7).

С Роджерсом «Лестер» перешёл на 4-3-3, но Мэддисону нашлось место и в этой схеме. Джеймс играет либо вингера, либо центрального полузащитника; на второй позиции ему пока не хватает оборонительных навыков, но англичанин имеет все шансы стать сильнее за лето и начать разрывать соперников уже в следующем сезоне.

Джеймс Мэддисон Фото: Jon Hobley/Getty Images

Александр Зинченко, «Манчестер Сити», 22 года

Историю этого молодого украинца вы и так знаете. Лишь напомню, что в «Сити» Александр попал из «Уфы», затем он отгонял в аренде за ПСВ, а в прошлом сезоне Зинченко провёл всего 533 минуты в АПЛ, подменяя Делфа, который, в свою очередь, играл вместо вечно травмированного Менди. Перед этим сезоном украинца собирались слить в аренду, но Зинченко наотрез отказался. И был вознаграждён за упорство.

В середине сезона Гвардиола стал чаще выпускать Зинченко в основе. Александр привёз гол в матче с «Саутгемптоном», но потом собрался и провёл остаток матча идеально – даже отдал голевую. После игры Пеп хвалил Зинченко за настрой и ставил его в пример. С того матча и до конца сезона «Сити» победил во всех играх, в которых Александр появлялся на поле – исключением был только матч с «Челси» в финале Кубка Лиги, который чемпионы Англии выиграли только по пенальти. Зинченко отдал 5 голевых передач, забил гол, стал лучшим в команде по отборам, вторым – по перехватам, восьмым в лиге по продвижению мяча через пас.

Теперь Александр – двукратный обладатель Кубка лиги, двукратный чемпион Англии и обладатель кубка Англии. Зинченко стал ключевым игроком «Манчестер Сити» – команды, которая, на секундочку, набрала 198 очков за два сезона АПЛ. Украинец – живой пример для молодых футболистов; Александр учит их никогда не сдаваться и бесконечно много работать над собой.