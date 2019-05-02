Ван-Биссака: интерес «МЮ»? В следующем сезоне я буду в «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».



«Эти слухи показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я с «Кристал Пэлас». С этим клубом у меня действующий контракт, и здесь я буду в следующем сезоне. Моё соглашение рассчитано ещё на три года, поэтому я планирую продолжить выступление за «Кристал Пэлас». Сейчас я сфокусирован только на этом», — приводит слова Ван-Биссаки Evening Standard.



Ранее сообщалось, что Ван-Биссака вошёл в список из шести целей «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. По информации СМИ, в приобретении 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, желающий строить команду вокруг английских игроков.

«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно