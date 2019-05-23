Топ-5 лучших трансферов АПЛ сезона-2018/19

Набрать пять худших трансферов в АПЛ оказалось тяжёлой задачей. Перед началом сезона-2018/19 английские боссы проворачивали настолько эффективные сделки, что в список худших пришлось включить даже арендованного Игуаина. Как вы понимаете, составить топ-5 лучших – ещё сложнее: приходится отметать слишком много хороших переходов. В итоговый список не попали Ришарлисон, Деулофеу, Торрейра, Мэддисон, Эванс, Шер, Брукс и Мейер (он вообще пришел бесплатно). Ниже – игроки, которые отбили свои вложения не на сто, а на двести процентов.

5 худших трансферов АПЛ сезона-2018/19 Кто в Англии спустил деньги в трубу?

Люка Динь, из «Барселоны» в «Эвертон» за 18 млн фунтов

«Ириски» знатно затарились игроками из «Барселоны», чей приезд и отъезд в столице Каталонии либо остался незамеченным, либо вообще вызвал радость: летом в «Эвертон» перешли Андре Гомеш (в аренду), Йерри Мина и Люка Динь. Серьёзный десант.

Динь за один сезон в Англии провёл больше минут на поле, чем за два сезона в Испании. Люка довольно быстро стал ключевым игроком в команде Марку Силвы: француз – лидер «Эвертона» по ожидаемым голевым передачам и ключевым передачам на 90 минут. Динь идеально вписался в вертикальную фланговую игру «ирисок» – через центр команда Силвы проводит всего 22% атак.

Люке – 25 лет; возможно, он ещё не достиг своего пика. Динь – чемпион Испании и Франции, бывший игрок «ПСЖ», «Ромы» и «Барселоны». Цена в 18 млн фунтов для современного клуба АПЛ – практически копейки, но за эти деньги «Эвертон» получил очень качественного игрока. Зарплата француза – тоже не заоблачная: 90 тысяч фунтов в неделю – восьмое место в клубе.

Люка Динь, из «Барселоны» в «Эвертон» за 18 млн фунтов Фото: Stu Forster/Getty Images

Фелипе Андерсон, из «Лацио» в «Вест Хэм» за 34 млн фунтов

Игрок уровня топ-клуба перешел в стан не самого сильного лондонского коллектива перед началом сезона. Мануэль Пеллегрини только начинал строить новую команду, получив разбитую команду после неудачного сезона-2017/18, и ему требовался игрок, способный и создавать, и забивать, и вести игру – разыгрывающего полузащитника у тренера не было.

Фелипе Андерсон вполне подошёл: бразилец – второй в команде по количеству передач, четвертый по xG/90, второй по xA/90, второй по передачам под удар, первый в команде и шестой в лиге по количеству обводок, третий в лиге по продвижению мяча на дриблинге и семнадцатый – по Deep Completions/90 (проникновение в глубокие зоны в среднем за 90 минут; выше – только игроки из команд топ-6).

За необходимого в переходный сезон системообразующего игрока «Вест Хэм» отвалил 34 млн фунтов. Не самая маленькая сумма, но, во-первых, у «молотобойцев» есть деньги, во-вторых, они вытащили игрока из клуба, который претендовал на Лигу чемпионов, в-третьих, любой топ-клуб брал бы Фелипе в полтора-два раза дороже. Покупка Андерсона – сверхудачная сделка.

Фелипе Андерсон , из «Лацио» в «Вест Хэм» за 34 млн фунтов Фото: Michael Steele/Getty Images

Рикарду Перейра, из «Порту» в «Лестер» за 20 млн фунтов

«Лестер» довольно умно распорядился деньгами, которые достались ему за Мареза: стан «лис» пополнился Мэддисоном, Эвансом, Перейрой и некоторыми другими игроками; зимой в аренду пришёл ещё и Тилеманс. Правый защитник был необходим Пюэлю, возможно, даже сильнее, чем «десятка»: в сезоне-2017/18 большую часть матчей на позиции правого защитника провёл 31-летний Симпсон, который перестал тянуть АПЛ – в клубе просто не было других правых защитников.

Перейра здорово смотрелся и у Пюэля, который даже успел попробовать его на позиции правого полузащитника, и у Роджерса. Перейра – один из лучших в лиге крайних защитников: четвертое место в турнире по отборам (среди всех игроков), седьмое место по перехватам (среди фулбеков), хорошее чтение позиции, высокая скорость, девятое место по xA. При этом Перейра не только полирует бровку, но и умеет здорово смещаться в полуфланги – он часто менялся местами с вингерами и продолжал вести игру из полуфланга, даже играя на позиции крайнего защитника.

Качественный и универсальный 26-летний крайний защитник за 20 млн фунтов? Дайте два.

Рикарду Перейра, из «Порту» в «Лестер» за 20 млн фунтов Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Жоржиньо, из «Наполи» в «Челси» за 51 млн фунтов

Любители пинать разыгрывающих опорных полузащитников за отсутствие голевых передач могут покрутить у виска, но украденный буквально из-под носа Гвардиолы и «Сити» Жоржиньо – действительно сильное приобретение. Этот опорник был необходим новому тренеру, и «Челси» исполнил его пожелание.

Жоржиньо – второй полузащитник в лиге по продвигающим мяч передачам (11-й среди игроков всех позиций – выше только крайние и центральные защитники топ-клубов, которым априори проще продвигать мяч), лидер «Челси» и второй в лиге по количеству передач за матч. Его ценность в атаке вообще тяжело передать обычными цифрами – Жоржиньо задает темп и направление атак, а это не отображается напрямую в статистике от WhoScored, InStat или WyScout. Лучше посмотрите на досуге, как итальянский опорник разбирается с прессингом топовых соперников. Даже условное «противоядие» – персональный прессинг по Жоржиньо – не панацея для прессингующей команды: «Челси» и сам опорник быстро разобрались, как манипулировать персональными ориентировками. По поводу голевых передач: xA/90 Жоржиньо равен 0.09; этот же показатель у Фернандиньо, который играет в несопоставимо более мощной команде, равен 0.12, а у Фабиньо – вообще 0.06.

Жоржиньо , из «Наполи» в «Челси» за 51 млн фунтов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

При этом у обоих бразильцев есть ассисты (3 и 2 соответственно), у Жоржиньо – нет. Дело – в реализации партнеров; по ожидаемой статистике опорник «Челси» должен был записать на свой счет три голевых паса.

Давайте сравним цены на рынке. Жоржиньо купили за 51 млн фунтов. Год спустя «Сити», вероятно, купит у «Атлетико» Родри за 70 млн фунтов. Но Жоржиньо – уже сформировавшийся, при этом все еще достаточно молодой (сейчас ему 27) игрок, который здорово проявил себя в предыдущей команде Сарри в той же роли; Родри же провел всего два сезона на серьезном уровне, при этом большую часть матчей отыграл с партнером-опорником, хотя «Сити» требуется опорник, который будет справляться с этой ролью в одиночку. Всё ещё считаете, что Жоржиньо – плохое приобретение?

«Атлетико» хочет увеличить отступные за Родри, который интересен «Ман Сити»

Алисон Бекер, из «Ромы» в «Ливерпуль» за 65 млн фунтов, и еще три трансфера команды Клоппа

Не знаю, как можно выделить один конкретный трансфер «Ливерпуля» этим летом. Работа боссов с «Энфилда» на трансферном рынке в последние несколько лет – пример гениального менеджмента и высокого уровня понимания футбола: которое окно подряд они не ошибаются с трансферами. Причем не только на вход, но и на выход – одна только продажа Коутинью чего стоит. Смущает покупка Шакири? Ценник в 13 млн фунтов за игрока ротации – ничтожная цена для претендента на чемпионство и дважды подряд финалиста Лиги чемпионов; взгляните на скамейку «Манчестер Сити».

Вряд ли стоит напоминать, кто из четверки Алисон – Фабиньо – Кейта — Шакири что умеет. Первый закрыл, возможно, самую проблемную для Клоппа позицию; Алисон – один из лучших вратарей мира, если не лучший. Да, Бекер не лучший по игре на ленточке и по игре ногами, но он владеет обоими качествами на очень высоком уровне – так здорово совмещает их только тер Штеген.

Второй, пусть и не сразу влился в сезон, но в новом году позволил «Ливерпулю» гораздо лучше атаковать позиционно, а также косвенно раскрыл Хендерсона на позиции бокс-ту-бокс – благодаря этому команда Клоппа прошла «Барселону» и победила в последних восьми играх АПЛ. Третий всё ещё не до конца адаптировался к АПЛ; тем не менее Кейта уже стал 12-м в чемпионате по продвижению мяча на дриблинге. О четвёртом уже всё сказано: кажется, одна голевая передача Шакири в полуфинальном матче против «Барселоны» вполне стоит потраченных на него 13 млн фунтов, что уж говорить о суммарных 8+9 по системе гол+пас.

«Ливерпуль» использует современные подходы во всех сферах – в том числе в подборе футболистов. Многие английские клубы используют схожий подход: тот же «Брайтон» закупается игроками, которые кажутся очень крутыми по углубленной статистике. «Ливерпуль», «Брайтон», «Борнмут» и другие команды, которые не боятся нового, двигают английский трансферный рынок.

4 главных вывода по сезону АПЛ Причины победы «Сити», успеха «волков», третьего места «Челси», вылета «Фулхэма» и «Кардиффа».

В тексте использованы данные WhoScored.com, Transfermarkt.co.uk, Capology.com, Understat.com, WyScout.com.

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