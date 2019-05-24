Лунёв или Гилерме. Кто будет основным вратарём сборной России

Объявленный 12 мая тренерским штабом Станислава Черчесова список футболистов, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы с Сан-Марино и Кипром, сам тренер национальной команды назвал предварительным. Чтобы «игроки изначально готовили себя к вызову».

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Самая большая интрига «списка Черчесова» — кто встанет в ворота. Выбирая состав на первые игры в этом году, тренер остановился на Маринато Гилерме. Чем удивил тех, кто помнит категорическое заявление Черчесова осенью прошлого года, когда о своём решении уйти из сборной объявил Игорь Акинфеев. Тогда тренер прямо сказал, что основным вратарём национальной команды будет Андрей Лунёв. Ошибся ли тогда Черчесов? Или это было стратегическое решение, предложение зенитовцу «изначально готовить себя к вызову»?

Лунёв, кстати, воспринял эти слова главного тренера сборной буквально.



Несмотря на то что после чемпионского матча с ЦСКА наставник «Зенита» дал своей основе отдохнуть, Лунёв расслабляться не стал – часть законных выходных игрок провёл на базе, чтобы поддерживать форму. В стане сине-бело-голубых не исключают, что и в последнем, уже ничего не значащем для петербуржцев с точки зрения турнирного положения матче с «Енисеем» в 30-м туре ворота команды будет защищать именно Андрей Лунёв.

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Надо сказать, что Станислав Черчесов за зенитовским вратарём весной наблюдал внимательно. Тренер национальной команды был замечен на матче «Зенита» с «Ахматом», например. Не исключено, что цель визита наставника в Грозный была именно в том, чтобы на деле оценить функциональное состояние вратаря, проведшего сложный сезон и сыгравшего больше матчей, чем его российские коллеги по амплуа.



По статистике этого сезона Гилерме и Лунёв играют на одном уровне. В чём-то чуть лучше вратарь «железнодорожников», в чём-то первенство у зенитовца. Статистика вещь неоднозначная и не всегда отражает истинное положение дел. Скажем, Гилерме чаще и лучше действует на выходах потому, что «Локомотив» больше, чем «Зенит», позволяет сопернику в своей штрафной и на подходах к ней.



Впрочем, как заметил недавно один эксперт, Черчесов и его штаб вряд ли смотрит статистику, когда выбирает состав на игру. Тем более что сравнение двух лучших на сегодня (если оставить за скобками Игоря Акинфеева) вратарей РПЛ немного лукавое. Так, у Маринато Гилерме за спиной 10 сезонов в топ-клубе российской футбольной элиты. Лучшими из них можно назвать два последних. В «золотом» для «Локо» чемпионате Гилерме сыграл 23 матча, пропустил 15 голов, 13 отстоял в воротах на ноль. Всего же в сезоне у бразильца был 31 матч, 23 пропущенных мяча и 18 сухих игр.

Для Андрея Лунёва прошлый сезон был первым полноценным в «Зените» и только вторым в РПЛ. При этом он успел стать самым надёжным голкипером, одинаково хорошо показав себя и в «Уфе», где он провёл первую часть чемпионата-2016/17, и в «Зените», куда он перёшел в зимнюю паузу. По статистике, чтобы забить Лунёву один гол, соперникам «Уфы» требовалось нанести в среднем 6,83 удара в створ ворот. По данным InStat, к зимней паузе у вратаря было 97 процентов выигрышных мячей на перехватах и 85 процентов отражённых ударов. Сергей Овчинников (легенда «Локомотива», кстати) тогда назвал Лунёва главным открытием сезона.



В прошлом сезоне Лунёв провёл в чемпионате страны 20 матчей (во всех турнирах 31), пропустил 12 мячей (всего 20) и 12 игр отстоял на ноль (всего 16). То есть, если брать в расчёт только статистику, он сыграл даже лучше чемпиона Гилерме.



Есть и ещё один момент, который точно учитывает Черчесов – тренер с вратарским прошлым. В «Зените» Лунёв оказался под двойным психологическим, прежде всего, давлением. Во-первых, вратарю предстояло выиграть конкуренцию не только у Юрия Лодыгина, но и у потенциальных кандидатов на место в воротах «Зенита». Лунёв с этим вызовом в своей короткой «элитной» карьере справился.



В августе 2017 года он сыграл свой 10-й сухой матч из 17 за «Зенит», а в августе 2018-го вошёл в символический клуб Леонида Иванова – зенитовских вратарей, отстоявших не менее 25 сухих матчей. Лунёву для этого понадобилось 44 игры за питерский клуб. К слову, нынешний лидер клуба Иванова Вячеслав Малафеев достиг этой отметки в своём 80-м матче на высшем уровне.



Во-вторых, Лунёв в «Зените» сполна ощутил на себе и то внешнее давление, под которым петербуржцы играют последние годы. Каждый сезон эксперты записывают «Зенит» в фавориты РПЛ, КР и еврокубков, как обязательного претендента на победу. Ни один другой клуб России не получал столько негативных комментариев за то, что не пробился в Лигу чемпионов – меньшего от сине-бело-голубых не ждут. Даже в этом сезоне, по ходу которого питерцы ни разу не уступили первого места в турнирной таблице РПЛ и достаточно уверенно вышли в плей-офф Лиги Европы, недовольных игрой команды Сергея Семака было больше, чем равнодушных к её успехам.



Досталось, конечно, и Лунёву — в 41 уже прошедших матчах сезона он пропустил 44 гола. У того же Гилерме в этом сезоне было 35 матчей при 38 пропущенных мячах. А вот по количеству сухих матчей оба кандидата на место в воротах сборной равны – их во всех турнирах у вратарей 13.



Возможно, именно это давление на «Зенит» и его вратаря учитывал Станислав Черчесов, когда размышлял о тактике первых отборочных игр сборной. Но ведь есть ещё и стратегия турнира. И стратегически Лунёв, как вратарь номер один, для сборной предпочтительнее.

Начнём с того, что Лунёву 27 лет, а Гилерме в этом году исполнится 34, у него позади тяжелейшая для вратаря травма. Сам Черчесов завершил карьеру в сборной в 37 лет, ему ли не знать и не понимать всех нюансов, связанных с возрастом. У Лунёва же, судя по его старту в элите, есть большой и пока вполне успешно реализуемый потенциал. К тому же у вратаря «Зенита» за два года набрал опыта выступлений на международном уровне немногим меньше, чем у Гилерме за 10 лет – 27 против 39.



Очевидно, что самые жаркие и решающие матчи предстоят нашей сборной осенью этого года. Демонстрирующий хорошее знание психологии футболиста Станислав Черчесов весной явно не стал делать ставку на голкипера «Зенита», у которого и без того тяжёлый сезон. Но рассчитывает на вратаря сейчас.



Не зря же недавно Черчесов заметил, что отпуск, предоставленный «сборникам» тренерским штабом «Зенита», не пойдёт им на пользу. Игровая практика нужна даже чемпионам. Судя по тому, как усиленно работает сейчас на клубной базе Андрей Лунёв, тренера сборной он услышал и намерен выиграть конкуренцию в национальной команде.