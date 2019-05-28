Уберите Кононова и найдите другого тренера для «Спартака». Удачи

Совет директоров «Спартака» решил: Глушаков уйдет, Кононов останется. Но вместо того, чтобы порадоваться решению первому, интернет-критики из клуба почитателей Массимо Карреры уже призывают фанатов отказываться от покупки сезонных абонементов. Возможно, хотят выкупить освободившиеся места сами, но скорее всего искренне хотят другого тренера. Но кого?
Карреру? Какой интересный вариант. Проблема лишь в том, что начинающий главный тренер должен практиковаться, а мы в последние 8 месяцев слушали лишь о том, займет ли он со своими друзьями место на фан-секторе «Спартака». Кстати, на скамейке рядом с Массимо тоже будут сидеть Трабукки и Гурцкая? Помощники, Пилипчук и Рианчо, его уже подвели. Чемпионский тренер по физподготовке от Карреры тоже убежал – и когда-нибудь расскажет, почему. Михаил Вартапетов – тоже мимо. Перечисляешь и удивляешься, как Массимо вообще удавалось сосуществовать с таким количеством неприятных личностей?
Есть, конечно, Джиорджио д’Урбано, но он вернулся из футбола в горные лыжи и пишет книги. Атилла Мальфатти счастливо работает аналитиком в одном изклубов в Словении. Решатся ли они уйти со своих работ к тому, кто их однажды уже уволил?! Нет, на Карреру в «Спартаке» было бы очень радостно посмотреть, но сначала нам нужно разобраться, кто он – главный тренер со своим стилем и штабом, или сотрудник, который ждет, куда назначат Антонио Конте? Так что раз с Массимо пока не получится — переходим к следующим кандидатам.
Черчесов? Отлично! Это дисциплина и прогресс почти во всех командах, включая сборную России. Сам Станислав тоже хочет тренировать «Спартак». Ведь все-таки сделать родной клуб чемпионом – подходящая цель для нарциссического типа личности. Но вплоть до 2020 года Черчесов занимается куда более важным, национальным проектом – и совмещение на данный момент просто невозможно.
Карпин? Ну и? 9-е место и 25 голов в 30 матчах –тот результат, после которого идут на повышение? Тогда уж логичнее обратиться к Федотову из «Оренбурга».
Бердыев? Отношения с ним у Федуна закончились. Можно было бы предложить еще и Аленичева, но об этом тренере сейчас либо хорошо, либо ничего.
Есть же еще иностранец. Одна проблема – кто бы дал денег на неустойку. На маленький и короткий контракт в Россию никто не поедет, а увольнять все равно придется.У Федуна уже были были успешные Якин и Лаудруп– и что, много построили? А Эмери? Замечательную команду создал в «Зените» чемпион АПЛ Манчини. Навсегда запомнят в «Рубине» и усиления имени успешного в Англии Хави Грасии. Шикарно пил кофе в «Анжи» Гус Хиддинк. А уж как плакал в Петербурге великолепный весельчак Мирча Луческу – этого мы никогда не забудем. Хотя нет, серьезно, может у кого-то из вас есть какая-то еще кандидатура?
Лично у меня нет. У руководства «Спартака», похоже, тоже. Наверное, поэтому Кононов последний месяц и ездил по миру в поиске новых игроков и придумывал, как убрать из состава старых. Со вторым, кстати, у него все хорошо получилось. Интересно, продаст ли Глушаков молчание за деньги?.. Но не об этом.
Нам нужно понять, что цель запрыгнуть в Лигу чемпионов с 9-го места – не беда Кононова. Это дело руководства, и оно уже ушло.
Не проблема Кононова, что кто-то ждал футбола Бескова через четыре месяца. Слова тренера «Спартака» несколько раз переиначивали и пропустили слово минимум. Учитывая массовый уход игроков из команды – строительство начинается только сейчас, причем, с ограниченными средствами.
И уж точно не вина Кононова, что к началу этого сезона команда оказалась потерянной. И набранные 30 очков в 16 матчах при таких условиях – это, скорее, большая тренерская удача. Точнее, везение, потому что никакой игры, конечно, не было.
И если подводить к итогу, то Кононов хотя бы понял, что такое «Спартак»: пережил давление фанатов и прессы, познакомился с игроками на поле и в быту, часть из них отсеял, части доверился. И мы хотя бы видим результат этой очистительной работы.
Так что пусть заканчивает фундамент и строит дальше. Получится – хорошо. Нет – хотя бы не придется тратить много денег на расторжение. Да и от некупленных некоторыми людьми пары десятков абонементов самому популярному клубу страны сегодня хуже точно не будет. Ничего, вернутся с победами, если места останутся.
И не надо выдумывать, что Кононов – приговор. В Черчесова и Семина в России тоже не верили. Над ними еще в прошлом сезоне смеялись и издевались. Ну и чем все закончилось?!
- 28 мая 2019
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