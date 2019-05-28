Уберите Кононова и найдите другого тренера для «Спартака». Удачи

Совет директоров «Спартака» решил: Глушаков уйдет, Кононов останется. Но вместо того, чтобы порадоваться решению первому, интернет-критики из клуба почитателей Массимо Карреры уже призывают фанатов отказываться от покупки сезонных абонементов. Возможно, хотят выкупить освободившиеся места сами, но скорее всего искренне хотят другого тренера. Но кого?

«Спартак»: без характера, без группы Лиги Европы, без перспективы Красно-белые проиграли «Оренбургу» и опустились на пятое место. Теперь придётся покататься по отборочным раундам.

Карреру? Какой интересный вариант. Проблема лишь в том, что начинающий главный тренер должен практиковаться, а мы в последние 8 месяцев слушали лишь о том, займет ли он со своими друзьями место на фан-секторе «Спартака». Кстати, на скамейке рядом с Массимо тоже будут сидеть Трабукки и Гурцкая? Помощники, Пилипчук и Рианчо, его уже подвели. Чемпионский тренер по физподготовке от Карреры тоже убежал – и когда-нибудь расскажет, почему. Михаил Вартапетов – тоже мимо. Перечисляешь и удивляешься, как Массимо вообще удавалось сосуществовать с таким количеством неприятных личностей?

Массимо Каррера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Есть, конечно, Джиорджио д’Урбано, но он вернулся из футбола в горные лыжи и пишет книги. Атилла Мальфатти счастливо работает аналитиком в одном изклубов в Словении. Решатся ли они уйти со своих работ к тому, кто их однажды уже уволил?! Нет, на Карреру в «Спартаке» было бы очень радостно посмотреть, но сначала нам нужно разобраться, кто он – главный тренер со своим стилем и штабом, или сотрудник, который ждет, куда назначат Антонио Конте? Так что раз с Массимо пока не получится — переходим к следующим кандидатам.

Черчесов? Отлично! Это дисциплина и прогресс почти во всех командах, включая сборную России. Сам Станислав тоже хочет тренировать «Спартак». Ведь все-таки сделать родной клуб чемпионом – подходящая цель для нарциссического типа личности. Но вплоть до 2020 года Черчесов занимается куда более важным, национальным проектом – и совмещение на данный момент просто невозможно.



Карпин? Ну и? 9-е место и 25 голов в 30 матчах –тот результат, после которого идут на повышение? Тогда уж логичнее обратиться к Федотову из «Оренбурга».



Бердыев? Отношения с ним у Федуна закончились. Можно было бы предложить еще и Аленичева, но об этом тренере сейчас либо хорошо, либо ничего.

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Есть же еще иностранец. Одна проблема – кто бы дал денег на неустойку. На маленький и короткий контракт в Россию никто не поедет, а увольнять все равно придется.У Федуна уже были были успешные Якин и Лаудруп– и что, много построили? А Эмери? Замечательную команду создал в «Зените» чемпион АПЛ Манчини. Навсегда запомнят в «Рубине» и усиления имени успешного в Англии Хави Грасии. Шикарно пил кофе в «Анжи» Гус Хиддинк. А уж как плакал в Петербурге великолепный весельчак Мирча Луческу – этого мы никогда не забудем. Хотя нет, серьезно, может у кого-то из вас есть какая-то еще кандидатура?

Лично у меня нет. У руководства «Спартака», похоже, тоже. Наверное, поэтому Кононов последний месяц и ездил по миру в поиске новых игроков и придумывал, как убрать из состава старых. Со вторым, кстати, у него все хорошо получилось. Интересно, продаст ли Глушаков молчание за деньги?.. Но не об этом.

Нам нужно понять, что цель запрыгнуть в Лигу чемпионов с 9-го места – не беда Кононова. Это дело руководства, и оно уже ушло.

Не проблема Кононова, что кто-то ждал футбола Бескова через четыре месяца. Слова тренера «Спартака» несколько раз переиначивали и пропустили слово минимум. Учитывая массовый уход игроков из команды – строительство начинается только сейчас, причем, с ограниченными средствами.

И уж точно не вина Кононова, что к началу этого сезона команда оказалась потерянной. И набранные 30 очков в 16 матчах при таких условиях – это, скорее, большая тренерская удача. Точнее, везение, потому что никакой игры, конечно, не было.

Ну, теперь держитесь. Кононов остаётся в «Спартаке» Красно-белые будут строить новую команду со старым тренером. На перемены в клубе не решились.

И если подводить к итогу, то Кононов хотя бы понял, что такое «Спартак»: пережил давление фанатов и прессы, познакомился с игроками на поле и в быту, часть из них отсеял, части доверился. И мы хотя бы видим результат этой очистительной работы.

Так что пусть заканчивает фундамент и строит дальше. Получится – хорошо. Нет – хотя бы не придется тратить много денег на расторжение. Да и от некупленных некоторыми людьми пары десятков абонементов самому популярному клубу страны сегодня хуже точно не будет. Ничего, вернутся с победами, если места останутся.

И не надо выдумывать, что Кононов – приговор. В Черчесова и Семина в России тоже не верили. Над ними еще в прошлом сезоне смеялись и издевались. Ну и чем все закончилось?!