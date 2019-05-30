16-й трофей Абрамовича, первый – Сарри и провал УЕФА. СМИ – о Лиге Европы

«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы, обыграв в Баку «Арсенал», и вышел на второе место среди английских клубов по количеству евротрофеев. Английская пресса по итогам этого финала особое внимание уделило трём вещам: уходу Азара, уходу Сарри и 16-му трофею «Челси» в эпоху Абрамовича.

«Этот провал «Арсенала» напомнил обо всех слабостях Эмери»

Telehraph. «Только в «Челси» сезон таких беспощадных потрясений c тренером, которого так ненавидели многие болельщики, может завершиться европейским триумфом и красивой коллективной самоотдачей.



Это действительно воплощение эпохи Романа Абрамовича в «Челси», клубе, который колеблется от хаоса к празднику со всей лёгкостью Эдена Азара, проплывающего мимо отчаянного защитника.

Лига Европы 2019 года является 16-м титулом Абрамовича, поскольку российские деньги вливались в «Стэмфорд Бридж» с 2003 года. Титул в год в течение 16 лет – это однозначно останется в истории команды.



Так же, как и Азар, который гарантировал, что бакинский финал запомнится, как его финал. Как его прощание, которое вряд ли могло быть более впечатляющим. …>



Радость Сарри после финального свистка контрастировала с мукой, которая пронеслась по лицу Унаи Эмери. Он стоял неподвижно на боковой линии, когда игроки «Челси» упали на газон он счастья. «Арсенал» знал, что победа и последующее возвращение в Лигу чемпионов обеспечат ясность в их будущем. C поражением же приходят облака сомнений и опасений, что разрыв между командой Эмери и еврокубками может только увеличиться. Этот провал «Арсенала» напомнил обо всех обвинениях в слабости и хрупкости, от которых Эмери так отчаянно пытался отмахнуться».

Первый трофей в карьере Сарри! А Эмери остался без Лиги чемпионов «Челси» выиграл Лигу Европы.

«Челси» разорвал «Арсенал»

The Guardian. «В конце даже суеверия Маурицио Сарри перестали что-либо значить. Обычно итальянец отказывается выходить на поле, но в этот раз после финального свистка он не мог сдержать себя. Бегущий вперёд по газону с триумфально поднятыми руками, главный тренер “Челси” радовался первому крупному трофею в карьере, охватывающей два десятилетия. Трудно было ему завидовать.



Это был непростой первый сезон в Англии, ознаменованный недовольством на трибунах в периоды, когда футбол был слишком скучным. Пребывание Сарри в Премьер-лиге может оказаться недолгим, если “Ювентусу” удастся заманить его обратно в Италию, и интерес со стороны итальянцев сохраняется. Тем не менее, когда “Aрсенал” был разорван в клочья за 23 минуты в далеком Баку, “Челси” упивался атакующей угрозой со стороны Сарри.



Наверху, где сидят боги этого стадиона, с его кучей свободных мест и местными жителями, с энтузиазмом размахивающими флагами, сидел Роман Абрамович. Должно быть, он радовался, что исполнилось то, о чем он просил Сарри прошлым летом. Вот как это должно было быть: острые ощущения безжалостного атакующего футбола; унизительное уничтожение взволнованных противников; игра, которая может заставить владельца пересмотреть, нужно ли меня тренера этим летом».

«В Баку нет места для матчей подобного масштаба»

Daily Mail: «Тем не менее, так или иначе, это работает. Клуб, который, кажется, постоянно находится на грани кризиса, потери главного тренера, обретения следующего, спорит на тренировках, иногда спорит в финалах… Но из хаоса приходит порядок.



Это третий крупный европейский трофей “Челси” с 2012 года. За это время 20% величайших призов УЕФА досталось “Стэмфорд Бридж”. Как они это делают, среди того, что многие считают беспорядком, никто не знает.



Эден Азар забил два гола, отдал голевой пас. Почти наверняка он уедет в “Реал Мадрид”. Маурицио Сарри выиграл первый крупный трофей в своей тренерской карьере, вернул свой клуб в Лигу чемпионов – и всё это в первый сезон за пределами итальянского футбола. Судя по всему, он тоже вполне может уйти.



Тем не менее, так или иначе, это работает. Несмотря на все эти разговоры, “Челси” сместил “Арсенал” с пьедестала на Олимпийском стадионе в Баку.



После медлительного старта команды нашли свою игру, и с того момента на поле был только один победитель. Конечно, “Арсенал” не обладает игроком класса Азара или желанием “Челси” бороться. Они могут быть капризными, подводить тренеров — включая Сарри, — но ни один английский клуб не собирает трофеи так, как “Челси” в эпоху Романа Абрамовича. За последние восемь европейских сезонов они выиграли больше титулов УЕФА, чем “Барселона”, “Бавария”, “Ювентус”, “Милан” и “Ливерпуль”. И они — первая команда, которая выиграет Лигу Европы в её нынешнем, утомительном формате, не проиграв ни одной игры. Большая заслуга в этом принадлежит Сарри. Если бы Эмери мог так же организовать свою защиту, то он бы не проиграл столь крупно. …>



Жаль, что здесь было так мало фанатов, чтобы увидеть это. В Баку нет места для матчей такого масштаба, и “Челси” вернул даже больше билетов, чем “Арсенал”. В результате это событие не имело никакого сходства с европейским финалом, за исключением всеобщего подозрения, что он был спланирован людьми без какого-либо чувства футбола.



От рядов свободных мест и недостатка подлинной поддержки до гигантской чаши стадиона, которая выглядит настолько впечатляюще с автострады, но внутри оказывается холодной и бездушной, — всё это не может считаться ничем иным, как значительным провалом УЕФА».

УЕФА создал бесполезный финал Лиги Европы. Просто стыд Зачем вообще такой турнир.

«Четыре гола «Челси» слились в одно громкое, 23-минутное заклинание»

Independent: «Почти в 3000 милях и ровно в трех часовых поясах от дома, в Городе Ветров на перекрестке с Западной Азией, “Челси” стал королем Европы.



Как странно, что первый трофей Маурицио Сарри со времен полупрофессионального титула Coppa Italia Serie D пришел к нему в конце самого травмирующего сезона в его карьере. Песни против Сарри впервые прозвучали во время поражения в Кубке Англии от «Манчестер Юнайтед» в феврале, и с тех пор постоянно звучали. Но итальянец каким-то образом преодолел это, и несмотря на настойчивые призывы лишить его «головы», выиграл важный европейский трофей.



Вам это ничего не напоминает?



Рафаэль Бенитес отпраздновал победу в финале Лиги Европы в 2013 году с извиняющимся видом. Сарри был намного более эмоционален, даже нарушил одно из своих священных личных суеверий, выбежав на поле. Получив свою медаль, он снял её почти сразу, чтобы нежно держать в руках, как новорожденного. Теперь он встретится с директором «Челси» Мариной Грановской, чтобы поговорить о своем будущем, и, по слухам, он собирается заменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе». Возможно, она попытается убедить его остаться. …>



Со временем синяки “Арсенала” заживут, а их сердца вылечатся, но их кошмар в Баку будет иметь длительные последствия. Это был мрачный провал: четыре гола “Челси” слились в одно громкое, 23-минутное заклинание. Неоднократная неспособность “Арсенала” выйти в Лигу чемпионов уже серьезно повлияла на их трансферный бюджет. Финансы теперь будут продолжать сжиматься».

«Эта была не та сказка, которой должна была закончиться карьера Чеха»

BBC Sport. «Сарри смог закончить свой первый сезон, получившийся неспокойным, с улыбкой, а вот его коллеге из “Арсенала” Унаи Эмери пришлось с ужасом наблюдать, как надежды на Лигу чемпионов исчезают за 16 минут второго тайма. Именно столько понадобилось “Челси”, чтобы завладеть неоспоримым преимуществом в три мяча. Эмери трижды побеждал в Лиге Европы с “Севильей”, но это поражение для него особенно болезненно, потому что почти наверняка существенно повлияет на летние расходы команды. “Канониры” в следующем сезоне снова вернутся в Лигу Европы, но они останутся без вратаря Петра Чеха, который собирается закончить с футболом.

Это была не та сказка, которой должна была закончиться его карьера. но проигрыш “Арсенала” не имеет к нему никакого отношения. Он мало что мог сделать с голами “Челси” с игры, не говоря уже о пенальти. …>



Результативность Азара гарантировала, что эта игра запомнится по спортивным причинам – по крайней мере, частично. До игры это всё затмила политика, проблемы с дорогой до Баку и билетами. Те болельщики “Челси”, которые всё же добрались до матча – на поезде, самолёте и даже такси – были вознаграждены голами человека, который играл для них последние семь лет. Жиру также заслуживает похвали за свой первый гол, который положил начало краху “Арсенала”. Но большее значение в этом матче имел Азар.



Если он уйдет, кто его заменит?»



***



Болельщики, в свою очередь, нашли поводы для шуток.



«Петр Чех пробирается в раздевалку “Челси”, чтобы отпраздновать».

«Что вы можете сюда поместить? Европейские трофеи «Арсенала».

«Эмери: я выиграл Лигу Европы три раза подряд с «Севильей». Верьте в меня. “Арсенал”: мы верим в тебя. «Челси»

«Маурицио Сарри покончил с рекордом Эмери».

«Стоимость билетов £120



Стоимость перелета: £900



Стоимость отеля: £500



Увидеть провал “Арсенала” в финале ЛЕ: бесценно».

«Финал ЛЕ в одной картинке».

«Работа сделана двойным агентом Петром Чехом».

«Финал Лиги Европы ощущается как предсезонная игра в Сингапуре».

«Челси не пустил “Арсенал” в Лигу чемпионов».