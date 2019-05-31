Умница Юрген Клопп. Ему нельзя не симпатизировать

Каким бы составом и ресурсами ни располагал тренер, вывести команду в финал Лиги чемпионов – большое достижение, но выиграть его – несоизмеримо большее. Наверное, поэтому финал – это всегда драма. Однако в предстоящем матче между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» есть что-то выходящее за рамки ежегодно разыгрываемого титула, а пропасть между победой и поражением на этот раз кажется просто сверхъестественной. И пусть последнее утверждение субъективно, как и всё, что лежит в области эмоций, но разве не из-за них мы все так любим футбол?

Нынешняя Лига уже подарила нам невероятные впечатления, взлёты молодых звёзд и падения грандов. Мы стали свидетелями двух сумасшедших полуфиналов, зубодробительная интрига которых выжала все соки из тех, кто их смотрел. И то, как оба финалиста пробились к решающему матчу, на долгие годы запомнится триллером с заранее совершенно непредсказуемой концовкой.

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

Футбол – далеко не только схемы и тактические установки, а титулы — не просто факты и статистические достижения. За всем этим стоит живая индивидуальная история. Поэтому и не бывает двух одинаковых побед и поражений. И как бы ни закончился субботний матч в Мадриде, по какому бы сценарию он ни пошел, для Юргена Клоппа он уже гораздо больше, чем обычный матч, и даже больше, чем битва за трофей.

Клопп, безусловно, — одна из самых ярких и харизматичных фигур в современном футболе. Его личность настолько привлекательна, что миллионы людей по всему миру начинают болеть за команду только потому, что он — её тренер. И в этом смысле немец ломает систему: он перестаёт быть лишь переменной величиной в клубе, в котором работает, но каким-то образом становится его самодостаточной ценностью.

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Сегодняшний «Ливерпуль» в определённом смысле – олицетворение того, каким и должен быть настоящий футбол – ярким, атакующим, комбинационным и невероятно эмоциональным. Он бывает нестабильным и непредсказуемым, но уж совершенно точно не шаблонным. Его можно показывать детям, чтобы они увидели, какой прекрасной бывает игра и то, что у неё тоже есть душа – отнюдь не клише.



Правда, это всё – лирика, художественные гиперболы для тех, кто влюблён в футбол. История не запоминает эпитеты, она слепа к эмоциям и видит только факты. В ней остаются лишь титулы и имена завоевавших трофеи. Мадридский финал Лиги чемпионов будет уже третьим для Юргена Клоппа. Два предыдущих он проиграл. По-разному и с разными командами, но для него самого это не меняет одного – ещё чуть-чуть, и немец рискует стать главным неудачником современного футбола. От такой долгожданной победы его снова отделяет лишь один матч, 90 минут основного времени, в которые для него может уместиться слишком многое, чтобы выразить словами.

Юрген Клопп Фото: TF-Images/Getty Images

В этом отношении мадридский финал для Юргена, как открытый нерв – в нём сошлось очень много «слишком». И самое главное в том, что он исполнен не только эмоций, ожиданий и надежд, но, возможно, и страха проиграть, на самом последнем решающем рубеже снова остаться ни с чем.



Клопп – прекрасный специалист. Он, как мало кто в мире, умеет прививать своим командам ярко выраженный, неповторимый стиль с явным акцентом на атаку. Его любят футболисты, болельщики, журналисты и, возможно, даже домохозяйки. При этом кажется, что он им всем отвечает взаимностью. Однако уровень Юргена – это спорт высоких достижений, и никто не выводит свою команду на поле, чтобы просто быть любимым. В футбол играют, чтобы побеждать. Нам, болельщикам, нужна драма, победившие и проигравшие. Мы так легко превозносим и проклинаем, очень часто забывая, что по другую сторону экрана – не персонажи художественного фильма, но тоже живые люди. И то, что чувствуем мы, едва ли соотносимо с той болью поражения или радостью победы, которые переживают они.

Что должен чувствовать Клопп мадридским вечером 1 июня — не знаю. Но мне думается, что за его широкой улыбкой и горящими глазами всё самое главное будет от нас скрыто. Вы можете не симпатизировать «Ливерпулю» или даже болеть против него, но вы не можете не признать, что без Клоппа наш общий футбольный мир был бы безнадёжно беднее, лишённым того, что имеет сейчас. Почему так? Наверное, потому, что индивидуальности и формируют его.



Мы не знаем, кто выиграет в субботу вечером. У судьбы нет слова «слишком». Возможно, для Юргена Клоппа она готовит очередное и уже, пожалуй, историческое фиаско, а для Маурисио Почеттино – победу в своем первом лигочемпионском финале. В данный момент ясно только одно – нас ждёт матч, в котором на карту поставлено очень многое, поединок, в котором личность выходит на первый план, а её величина и яркость приковывает всеобщее внимание. И как бы ни закончился финал, в глазах его действующих лиц мы обязательно увидим больше правды и жизни, чем могут передать любые самые точные слова.