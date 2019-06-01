Ван Дейк – монстр. Что делает Вирджила лучшим на своей позиции

Уже в начале этого сезона у большинства людей отпали сомнения в адекватности цены ван Дейка – те 75 млн фунтов, которые «Ливерпуль» отвалил за голландца, перестали казаться слишком большой суммой. К началу весны Вирджила уже начали называть одним из лучших защитников мира. Перед финалом Лиги чемпионов мало кто сомневается, что ван Дейк – действительно лучший на позиции. Но что делает голландца настолько крутым? Давайте разбираться.

Ван Дейк хорош во всех оборонительных компонентах

Вирджил умеет всё, что требуется от центрального защитника. Он здорово читает игру, грамотно занимает позицию, классно играет на опережение, быстро выбрасывается на соперников между линий, страхует партнеров, а также хорошо отбирает мячи и ведет единоборства. Судя по рассказам одноклубников, голландец – еще и настоящий лидер, который умело руководит партнерами, но утверждать это, не находясь внутри команды, нельзя.

Самое сложное для игрока таких габаритов – резко и своевременно вылетать выше, на подстраховку полузащиты, чтобы накрыть соперника между линиями. Ван Дейк значительно прокачался в этом компоненте за год – он быстро вылетает на соперника, у которого есть фора, и часто даже не играет в корпус, а чисто перехватывает мяч из-за спины.

Конечно, с такой массой ван Дейк периодически влетает сзади в соперника и фолит или пролетает мимо оппонента и теряет равновесие. До мяча Вирджил всё равно дотягивается, но в таких случаях касание получается неакцентированным и не возвращает владение.

Ван Дейк вылетел на Стерлинга, выбил у него мяч, но споткнулся о его ногу и сделал несколько оборотов вокруг себя.



Впрочем, такие эпизоды случаются со всеми, а уж тем более с габаритными игроками. Более того, даже если ван Дейк ошибается при таком выдвижении, он быстро разворачивается и догоняет соперника.

Ван Дейк не смог выбить мяч из-под Антонио. Форвард «Вест Хэма» отпасовал назад и ускорился на свободный фланг, но Вирджил успел быстро развернуться, догнал Антонио, оттер его плечом и дал мячу уйти за лицевую.



Скорость ван Дейка часто недооценивают. Вирджил способен догнать даже быстрого вингера – он не просто быстро бежит, но и умно срезает путь к мячу.

У Виллиана была фора, но Ван Дейк успел сократить дистанцию по диагонали, выдавил Виллиана в полуфланг траекторией бега и выткнул у него мяч.



Ван Дейк умеет читать ситуации наперед. Он выбирает грамотную позицию и успевает накрыть соперника, даже если тот ближе к мячу, а Вирджилу необходимо развернуться в его сторону.

Благодаря выбору позиции и таймингу, ван Дейк успел выткнуть мяч из-под намного более резких нападающих.



При этом ван Дейк не выбрасывается на соперников при первой возможности. Вирджил контролирует передвижения соперников и ждёт, пока они сделают неудачное касание (например, слегка отпустят мяч), а уже затем отбирает мяч.

Понятно, что голландец не ждет, пока соперник войдет во вратарскую – благодаря умному контролю оппонента, Вирджил не дает ему выходить на опасные позиции. Подробнее о контроле ван Дейком соперников – в следующем пункте.



Само собой, в воздухе ван Дейк просто контроль. Сочетание мощи и выбора позиции выливаются в 74% выигранных верховых единоборств по Instat и в топ-5 АПЛ по оборонительным верховым единоборствам (выше Матип, Эванс, Магуайр и Стоунс).

Ван Дейка не обводят, потому что он не идёт в отбор. Правда или миф?

По Интернету не так давно гулял занятный факт – якобы ван Дейка в этом сезоне не обыграли ни разу. Однозначно подтвердить этот факт сложно – разные статистические источники по-разному интерпретируют одни и те же эпизоды и имеют разные критерии понятия «обводка». Тем не менее, может сложиться ощущение, что Вирджил просто пассивен и не рискует, поэтому его и не обыгрывают – именно таким аргументом пользуются люди, которые отрицают силу голландца. Давайте разберемся в том, как действует ван Дейк в ситуациях 1 vs 1.



Ван Дейк – не тот игрок, который постоянно выбрасывается в отбор; с любым из защитников «Ливерпуля» в паре он намного чаще страхует и реже проявляет агрессию. Вирджил предпочитает пласироваться, если нападающий с мячом получил мяч лицом к воротам «Ливерпуля» и идет на них – так он контролирует движение соперника расположением своего тела. В каких-то эпизодах недостаток агрессивности – минус, но чаще всего ван Дейк заставляет соперника уходить в нужную для голландца сторону; так защитник контролирует оппонента без попытки вступить в контакт. Ван Дейк знает, какая нога у соперника сильная, какая – слабая, и ставит корпус так, чтобы максимально эффективно контролировать своего игрока.



Ниже – пример контроля соперника, который наверняка станет классикой и учебным пособием для центральных защитников. Сон и Сиссоко вдвоем вывалились на ван Дейка в контратаке; кореец получил мяч и сразу отдал пас партнеру. Вирджил не стал выбрасываться на Сиссоко – в таком случае правоногий француз мог бы и обвести голландца, и отдать передачу Сону. Вместо этого ван Дейк контролировал движение Сиссоко, расположив корпус таким образом, чтобы полузащитник не мог ни сместиться под рабочую правую ногу, ни отдать передачу Сону (в том числе и левой). Вирджил заставил Сиссоко уходить под левую, а уже в штрафной, когда Робертсон подоспел к Сону, резко выдвинулся на полузащитника и заставил его быстро принять решение – у Сиссоко не было другого варианта, кроме как пробить с нерабочей левой. Более того, ван Дейк упростил работу Алисону – своим выпадом голландец заблокировал возможность ударить куда-либо, кроме как в левый угол верхом.

Ван Дейк не вступал с Месси в схватку 1v1 в полуфиналах Лиги чемпионов – защитник «Ливерпуля» постоянно пласировался и старался заставить Лео убрать мяч под правую, а партнеры Вирджила должны были ловить аргентинца в капкан.

Ван Дейк видит, что Месси получил мяч и уходит от Фабиньо. Вирджил разворачивает корпус так, чтобы заставить Лео уйти правее, под слабую ногу. Месси движется в направлении, которое ему задал голландец, но затем резко меняет направление движения; ван Дейк поворачивается направо и успевает использовать свой любимый приём – выставляет ногу, чтобы выткнуть мяч из-под Месси. Более того, Вирджил в этом эпизоде имел подстраховку сразу из двух человек на случай, если бы Лео все-таки ушел в центр.



Кому-то этот подход показался трусливым, но вы можете узнать у Серхио Рамоса, эффективно ли агрессивно вылетать на Лео Месси.



По поводу приема с выставленной ногой, который голландец использовал против Месси: этот элемент жизненно необходим ван Дейку, потому что с его размерами быстро разворачивать корпус при резкой смене движения от нападающего практически невозможно. У Вирджила здорово получается «отстегнуть» ногу так, чтобы выткнуть мяч у соперника и при этом не сфолить на нем.

Ван Дейк резко сократил пространство и подстраховал Робертсона, через зону которого прошла разрезающая на Рэдмонда. Ван Дейк располагался таким образом, что Рэдмонд мог либо поменять движение, либо бежать к лицевой линии по прямой – попытаться срезать по диагонали у игрока «Саутгемптона» не вышло бы из-за того, что Вирджил расположился чуть ближе к лицевой. Рэдмонд сделал пару касаний в сторону лицевой линии и резко поменял движение – начал уходить в центр. Ван Дейк двигался так, чтобы иметь возможность либо выткнуть мяч из-под левой (нерабочей) ноги Рэдмонда самому, «отстегнув» заднюю ногу, либо дать возможность Робертсону дотянуться до мяча, если Рэдмонд уберет мяч сильно влево. В итоге ван Дейк отобрал мяч сам.



Получается, что ван Дейк действительно старается не выбрасываться на игрока, который находится лицом к нему и может на это отреагировать; Вирджила не обводят во многом благодаря этому. Но голландец всегда держит соперника под контролем и готов реагировать даже в самых тяжелых ситуациях.

Ван Дейк хорош и с мячом

Обычно центральные защитники либо сверхнадежны без мяча, но пасуют в лучшем случае на среднем уровне и слабо влияют на атаку, либо отлично продвигают мяч, но косячат в обороне. Ван Дейк – хоть и не единственный, но редкий даже для топ-уровня защитник, который совмещает и то, и другое: например, еще есть Лапорт, который вполне надежен в обороне и пасует на уровне полузащитника. Вероятно, именно Эмерик – лучший защитник по игре в пас, но он умудрился дважды ошибиться именно с мячом в ответном матче против «Тоттенхэма», и эти привозы будут помнить еще долго, как бы помнили его неудачный отбор против «Кристал Пэлас», если бы «Сити» в итоге проиграл чемпионскую гонку в АПЛ. Ван Дейк не разрезает оборону соперника так, как это делает Лапорт, но и не позволяет себе ошибаться в важных матчах.



Длинные передачи голландца – настоящие шедевры. Прогресс ван Дейка в этом компоненте очевиден – в этом сезоне он стал вырезать уж совсем гениальные диагонали на фланги против глубоко обороняющихся соперников. Посмотрите на эту диагональ на Трента Александра-Арнольда (мяч приземлится примерно на уровне штрафной), а затем на карту передач Вирджила в этом матче. Как видите, ван Дейк умеет делать диагонали на оба фланга.

За примерами прекрасных длинных передач далеко ходить не надо. Лучше, конечно, посмотреть видео, но скриншоты тоже передают их космический уровень. Вот передача на Салаха в матче против «Челси» – обратите внимание, насколько диагональ получилась точной и удобной для обработки:

А это – длинный пас на Мане против «Баварии»:

Передача вновь получилась идеальной, но еще сильнее впечатляет видение поля Вирджила и его взаимодействие с Мане – голландец увидел рывок Садио из середины и понял, что передачу нужно отдавать к штрафной. Мане тоже прекрасно понял партнера.

Ван Дейк – не лучший по продвижению мяча с помощью передач, но выше – только элитные игроки в пас. Голландец – 23-й игрок и 9-й центральный защитник в АПЛ по Progressive passes на 90 минут (11.78, у Лапорта с первого места – 16.07, у Луиза с третьего места среди центральных защитников – 13.99). С другой стороны, необходимо сделать скидку на вертикальный стиль «Ливерпуля», из-за которого партнеры Вирджила – Ловрен и Матип – также не очень сильно обогнали голландца (11.93 и 11.96 соответственно, 6 и 5 места).



Ван Дейк не разрезает оборонительные редуты соперника гениальными передачами низом. Его передачи низом всегда довольно простые, но при этом качественные – нужно еще учитывать, что он играет левого центрального защитника, хоть и является правшой. Важно, что Вирджил не плывет под прессингом, даже если ему отдают неудачную и тяжелую передачу под давление.

Ван Дейк получил дробящую передачу от Милнера. Мяч отскочил прямо перед Вирджилом на уровне бедра, но голландец умудрился отдать точнейшую передачу Робертсону на ход, причем так, чтобы крайний защитник «Ливерпуля» первым же касанием мог уйти от Видаля.



Ну и, само собой, ван Дейк является очень серьезной угрозой в воздухе, особенно на угловых. Вирджил забил шесть мячей в сезоне-2018/19 (четыре в АПЛ и два в ЛЧ), все – после стандартов (четыре с угловых, два после штрафных). Дело не только в его мощи, но и в его движении, и в выборе позиции. Из этих шести голов всего два были забиты из борьбы.

Игроки «Ньюкасла» разобрали игроков «Ливерпуля» 1v1 на границе штрафной. При подаче ван Дейк сначала сделал ускорение по указанной траектории (к ближней штанге), но затем резко сменил направление. Игрок, который играл с ним, вынужден был бежать по другой траектории (ему преградили путь Мане и Фабиньо с их опекунами); само собой, он потерял ван Дейка, когда тот изменил траекторию движения, да еще и поскользнулся в попытке развернуться. В итоге Вирджил остался один и замкнул подачу из свободного пространства в штрафной.



Ван Дейк не является слабым местом «Ливерпуля» при начале атак – и это выделяет его на фоне многих других мощных и круто обороняющихся защитников.



При написании текста использовались данные WhoScrored, WyScout и Instat.

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