На 24-й секунде «Ливерпуль» заработал пенальти – арбитр зафиксировал, как Мусса Сиссоко остановил удар Садио Мане.
«Никто. Ни один человек. Ни одна душа. Мусса Сиссоко:»
«Болельщики «Тоттенхэма» 10 минут назад: «Сиссоко прекрасен в этом сезоне, один из лучших наших игроков, ключевой футболист для команды». Сейчас: «30, чертовых, миллионов, ***».
«Мусса Сиссоко и проклятая рука»
«Ты всегда знал, что финал Лиги чемпионов будет решен подмышкой Муссы Сиссоко»
«Сиссоко ходит по штрафной»
«Сиссоко вчера и Сиссоко сегодня. Практика – путь к совершенству»
«У Венгера был шанс подписать Сиссоко, но он отпустил его в «Тоттенхэм», чтобы из-за того могли назначить пенальти в финале Лиги чемпионов. Арсен Венгер сделал это снова».
«Что за чертовщину творит Сиссоко…»
«Я не поклонник Сиссоко, но это не пенальти!!!»
«Мусса Сиссоко – болельщик «Арсенала». Уверен, вы понимаете, о чем я»
«Мане подает в штрафную. Сиссоко:»
«Сиссоко пытается перекрыть удар Мане»
«Мане 100% целился в руку Сиссоко. Что он вообще делал, поднимая так свою руку?»
«Ох, черт возьми, он сделал это снова! Ах, Сиссоко, мой мужик!»
«Живое фото, как Сиссоко зарабатывает пенальти в ворота своей команды»
«Напоминаю, что мы заплатили 30 млн фунтов за Сиссоко»
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