Мало кто понял, что произошло.

«Мусса Сиссоко и проклятая рука». Француза уничтожают в соцсетях

На 24-й секунде «Ливерпуль» заработал пенальти – арбитр зафиксировал, как Мусса Сиссоко остановил удар Садио Мане.



«Никто. Ни один человек. Ни одна душа. Мусса Сиссоко:»

«Болельщики «Тоттенхэма» 10 минут назад: «Сиссоко прекрасен в этом сезоне, один из лучших наших игроков, ключевой футболист для команды». Сейчас: «30, чертовых, миллионов, ***».

«Мусса Сиссоко и проклятая рука»

«Ты всегда знал, что финал Лиги чемпионов будет решен подмышкой Муссы Сиссоко»

«Сиссоко ходит по штрафной»

«Сиссоко вчера и Сиссоко сегодня. Практика – путь к совершенству»

«У Венгера был шанс подписать Сиссоко, но он отпустил его в «Тоттенхэм», чтобы из-за того могли назначить пенальти в финале Лиги чемпионов. Арсен Венгер сделал это снова».

«Что за чертовщину творит Сиссоко…»

«Я не поклонник Сиссоко, но это не пенальти!!!»

«Мусса Сиссоко – болельщик «Арсенала». Уверен, вы понимаете, о чем я»

«Мане подает в штрафную. Сиссоко:»

«Сиссоко пытается перекрыть удар Мане»

«Мане 100% целился в руку Сиссоко. Что он вообще делал, поднимая так свою руку?»

«Ох, черт возьми, он сделал это снова! Ах, Сиссоко, мой мужик!»

«Живое фото, как Сиссоко зарабатывает пенальти в ворота своей команды»

«Напоминаю, что мы заплатили 30 млн фунтов за Сиссоко»