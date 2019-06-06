В Лиге наций скандал с VAR. Всё исправил только Роналду

Кажется, футбол ждет новая волна споров о том, нужен ли игре VAR. Сегодня система и помощники главного арбитра впервые ошиблись, несмотря на все многочисленные повторы и ракурсы, которые теперь есть у них в распоряжении.

Матч Португалия – Швейцария, полуфинал Лиги наций, судья Феликс Брых. Фабиан Шер в своей штрафной сносит Бернандо Силву, за что Швейцария получат пенальти в свои ворота. Но футболисты гостей настаивают на том, чтобы арбитр воспользовался VAR и посмотрел эпизод. Брых идет к экрану, ему показывают повторы. И назначается пенальти… в ворота Португалии. Оказывается, за минуту до обсуждаемого фола случился другой – в португальской штрафной. Нельсон Семеду нарушил правила на Стивене Цубере. В итоге Рикардо Родригес сравнял счет с пенальти, а социальные сети взорвались.



Ситуация вышла настолько непредсказуемой, что ответственные за вывод информации на табло стадиона сотрудники просто «поплыли». «Пенальти кому-то», – вывели они на экран.

Фото: Jan Kruger/Getty Images

А болельщики обсуждали эпизод в социальных сетях. Многие вообще не считали, что Семеду сфолил на Цубере, поскольку контакт был микроскопическим и разглядеть его на многочисленных повторах было очень непросто.

«VAR – это смешно. И это надо убрать из футбола. Кто-нибудь объяснит мне логику, по которой судья идет смотреть повтор одного момента, но в итоге смотрит повтор другого. Это просто неправильно».

«Португалия заработала пенальти, судья смотрит повтор, а потом дает пенальти Швейцарии за более ранний фол. Безумия. И люди думали, что VAR уберет драматизм из футбола».



Учитывая развитие событий, ошибка или некорректное использование VAR могло стать ключевым и напрямую повлиять на результат матча. Но у Португалии есть Криштиану Роналду, который оформил хет-трик. Причем на два гола заключительных гола ему потребовалось всего две минуты: 88-я и 90-я. При этом кроме хет-трика излишней вовлеченности в игру от Роналду не было. Он просто сделал то, что требовалось. И спас УЕФА от громкого скандала.