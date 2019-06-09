Турки уволили Луческу и теперь выносят французов. Главное об отборе к Евро

Четыре месяца. Столько понадобилось сборной Турции после увольнения Мирчи Луческу, чтобы стать лидером своей группы в отборе на Евро-2020. На пути к цели она уже обыграла Албанию и Францию! Чемпионы мира горели 0:2 уже после первого тайма, а за всю игру не смогли нанести ни единого удара в створ. Счёт не изменился, и Шенол Гюнеш (новый тренер турков) празднует уверенное первое место в группе.

Что за муха укусила Роберто Манчини, который вынес сборную Греции? Здесь, как и в случае с турками, все голы забили в первом тайме. После перерыва греки пытались взбодриться с помощью двух замен, но там что Курбелис на поле, что Мавриас — результат один. Теперь греков в группе обходят даже финны. А у Роберто три победы на старте с общим счётом 11:0.

Бельгия — пусть и лидер группы сборной России, зато такого же результата с казахами показать не смогли. Аж на гол меньше. Да, уходят вперёд на три очка, зато теряют шанс покуражиться и улучшить разницу мячей. Эден Азар, перешедший недавно в «Реал» тоже играл в старте — вместе с братом Торганом. Между прочим, сделал голевой пас на Мертенса.

Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории. Кто там ещё? За Криша «Реал» отдал меньше.

Шотландия, опозорившись в Казахстане, видимо всё же решила взять себя в руки. До последних минут вела в счёте против киприотов за счёт гола Робертсона. И пусть пропустила на 87-й, тут же забила — на 89-й. Теперь именно шотландцы идут с нами вровень в таблице (по 6 очков). Чего не скажешь о разнице мячей (14:3 против 4:4). Очный матч — в сентябре.