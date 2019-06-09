Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Главные события отбора к Евро-2020, Турция обыграла Францию

Турция обыграла Францию
Максим Ерёмин
Турки уволили Луческу и теперь выносят французов. Главное об отборе к Евро
А у России наметился конкурент в борьбе за второе место.
Футбол / Евро-2020 0

Четыре месяца. Столько понадобилось сборной Турции после увольнения Мирчи Луческу, чтобы стать лидером своей группы в отборе на Евро-2020. На пути к цели она уже обыграла Албанию и Францию! Чемпионы мира горели 0:2 уже после первого тайма, а за всю игру не смогли нанести ни единого удара в створ. Счёт не изменился, и Шенол Гюнеш (новый тренер турков) празднует уверенное первое место в группе.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 21:45 МСК
Турция
2 : 0
Франция
1:0 – Айхан – 30, 2:0 – Ундер – 40

Что за муха укусила Роберто Манчини, который вынес сборную Греции? Здесь, как и в случае с турками, все голы забили в первом тайме. После перерыва греки пытались взбодриться с помощью двух замен, но там что Курбелис на поле, что Мавриас — результат один. Теперь греков в группе обходят даже финны. А у Роберто три победы на старте с общим счётом 11:0.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 21:45 МСК
Греция
0 : 3
Италия
0:1 – Барелла – 23, 0:2 – Инсинье – 30, 0:3 – Бонуччи – 33

Бельгия — пусть и лидер группы сборной России, зато такого же результата с казахами показать не смогли. Аж на гол меньше. Да, уходят вперёд на три очка, зато теряют шанс покуражиться и улучшить разницу мячей. Эден Азар, перешедший недавно в «Реал» тоже играл в старте — вместе с братом Торганом. Между прочим, сделал голевой пас на Мертенса.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 21:45 МСК
Бельгия
3 : 0
Казахстан
1:0 – Мертенс – 11, 2:0 – Кастань – 14, 3:0 – Лукаку – 50
Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории. Кто там ещё?
За Криша «Реал» отдал меньше.

Шотландия, опозорившись в Казахстане, видимо всё же решила взять себя в руки. До последних минут вела в счёте против киприотов за счёт гола Робертсона. И пусть пропустила на 87-й, тут же забила — на 89-й. Теперь именно шотландцы идут с нами вровень в таблице (по 6 очков). Чего не скажешь о разнице мячей (14:3 против 4:4). Очный матч — в сентябре.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 21:45 МСК
Шотландия
2 : 1
Кипр
1:0 – Робертсон – 61, 1:1 – Кусулос – 87, 2:1 – Бёрк – 89
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент