«Локомотив» совершил первый летний трансфер. «Уфа» снова заработала

Во вторник московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Соглашение между «железнодорожниками» и 25-летним футболистом рассчитано на четыре года. Трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки в менеджменте «Локомотива». В апреле «Чемпионат» сообщил, что стороны возобновили переговоры о переходе. 11 июня в этой истории наконец-то была поставлена точка.

В результате довольны остались все. «Локомотив» – усилением состава. Игрок – возвращением в команду юности. «Уфа» — хорошим заработком.

В России есть защитник с потенциалом Марио Фернандеса. Но он не в сборной Сергей Титов – о прогрессе Дмитрия Живоглядова.

«Очень рад присоединиться к «Локомотиву», — не скрывает своего воодушевления переходом Живоглядов. — Помню, как в детстве ходил на матчи «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!».

Дмитрий в течение четырёх лет занимался в академии «Локомотива», после чего перебрался в другой московский клуб – «Динамо». В 2016 году защитник перешёл в «Уфу». В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

«У Живоглядова в контракте был пункт об уходе за определённую сумму, и «Локомотив» воспользовался этим, — приоткрыл детали сделки генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — У него были другие варианты, но он выбрал «железнодорожников». Когда Дима переподписывал контракт, он согласился на условия ухода, которые нас устроили. Мы благодарны Живоглядову. Он хорошо провёл концовку чемпионата, хотя уже видел себя в другом клубе. О переходе было известно ещё за пять матчей до конца сезона, поэтому с «Локомотивом» он и не играл», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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«Уфа», таким образом, осуществила уже вторую выгодную сделку в летнее межсезонье. Немногим ранее ЦСКА выкупил у клуба из столицы Башкортостана права на другого молодого российского защитника – Игоря Дивеева. Суммы сделок продавец с покупателем традиционно не уточняют, но авторитетный портал transfermarkt оценивает Дивеева в 1,5 млн €, а Живоглядова – в 2,5 млн €.

По своей основной специализации Живоглядов является правым защитником. На первый взгляд, «Локомотив» не испытывает острого дефицита исполнителей этого амплуа, но есть нюансы. У основного правого латераля команды Владислава Игнатьева в этом месяце истекает контракт с клубом, и будет ли он продлён, пока неясно – всё же игроку идёт 33-й год. Брайн Идову подпадает под лимит на легионеров, а Борис Ротенберг – травмирован. Живоглядов молод (25 лет), здоров и обладает российским паспортом – немаловажный нюанс в условиях лимита, каким бы он ни был.