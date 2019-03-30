История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм

Клаудио Маркизио не играет за «Зенит» с 12 февраля. В этом году итальянский полузащитник поучаствовал только в одном матче, выйдя на замену в концовке игры с «Фенербахче» в Стамбуле. После этого болельщикам сообщили о травме 33-летнего легионера. Особо подозрительные журналисты предположили, что у Маркизио просто испортились отношения с главным тренером Сергеем Семаком, вспоминая о странной истории по ходу первой части сезона. Но, оказалось, у Клаудио действительно травма. Причём серьёзная. Детали раскрыл приближенный к клубу комментатор Геннадий Орлов:

«Это очень уникальная и удивительная история. В последнее время Маркизио приезжает на базу в 9:30 утра или в 10, делает физиотерапию и уезжает. В один из перерывов он поехал в Италию, чтобы встретиться со своими врачами, которые постоянно его наблюдали в «Ювентусе». Они сказали ему: «Клаудио, у тебя хрящ какой-то растёт не так, как надо, и не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься и посмотреть, что будет дальше». Он с этими словами приехал из Италии. Ему сказали выполнять волю врачей. Вот он сейчас и пребывает в таком состоянии. Но самое удивительное, что я узнал, — если Маркизио будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Но он же подписан на два года. То есть он ещё один сезон должен играть за «Зенит». Клаудио болен, значит, надо его обязательно вылечить», – рассказал Орлов на своём канале в YouTube.

История Маркизио – важный урок для селекционной службы «Зенита» на будущее. Несомненно, Клаудио классный и титулованный игрок. Сам факт подписания контракта с ним стал ценным имиджевым ходом для лидера РПЛ. Однако всё это не имеет никакого значения, если новичок не играет. Никогда (вы слышите, никогда!) клуб с амбициями «Зенита» не должен приобретать немолодого футболиста с букетом травм, поскольку риск выкинуть большие деньги на ветер чрезмерно высок.

Конечно, к приглашению Маркизио «Зенит» привело стечение обстоятельств. Во-первых, в конце августа лидер РПЛ потерял травмированного ключевого центрхава Кристиана Нобоа. Кроме того, после закрытия летнего трансферного окна петербургский клуб мог взять только свободного агента. Выбор, по сути, был между никем и покинувшим «Ювентус» экс-полузащитником сборной Италии. Тем не менее Клаудио, пусть и не стоил ни евро, пришёл играть в «Зенит» не за автограф Дзюбы. Писали о зарплате в 3,5 млн евро в год.

Семака не смущал возраст Маркизио. Это понятно. Сергей Богданович сам перебирался из Казани в Петербург в 34 года, и как играл! Перед глазами и пример одного из капитанов «Зенита» Бранислава Ивановича. В 35 лет сербский защитник выступает так, что его российским коллегам по амплуа остаётся только завидовать. По чтению игры и умению работать корпусом равных Ивановичу точно нет.

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Но Семаку и Ивановичу, к счастью, повезло избежать букета травм Маркизио. Статистики подсчитали, что это уже 21 повреждение в карьере итальянского полузащитника! Из-за всех своих болячек он в общей сумме пропустил примерно полтора года. Клаудио травмировал голеностоп, мениск и крестообразную связку, лечил трещину кости, имел проблемы с мышцами, зарабатывая растяжения и разрывы. Теперь вот мучается с хрящом. Изучая карьеру Маркизио, уместнее проводить параллели не с Семаком и Ивановичем, а, например, с Мигелем Данни. После 33 лет переживший несколько тяжёлых травм португалец стал сдавать, поэтому «Зенит» вынужден был попрощаться с любимым болельщиками игроком.

Клаудио принял участие в 15 встречах нынешнего сезона, а сыграл всего-то 743 минуты. Это лишь восемь полных матчей. Нельзя сказать, что он вообще не принёс никакой пользы сине-бело-голубым. Маркизио забивал голы «Анжи» и «Ахмату» в чемпионате России. За эти игры он заслужил хорошие оценки от InStat: соответственно 269 и 315 баллов. Кроме того, итальянец показал свой класс в матчах с «Волгарём» в Кубке России (297 баллов) и с «Бордо» в гостях в Лиге Европы (279). Однако этого мало. Тем более случались у Клаудио и откровенные провалы. Например, во встрече с ЦСКА. Можно было даже не смотреть на индекс от InStat (кошмарные 195 баллов), чтобы понять, что он оказался худшим в составе «Зенита».

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Возможно, кумир фанатов «Ювентуса» ещё поможет лидеру РПЛ. Пока же мы чаще видим его лицо в итальянских и российских СМИ, а не на футболе. Как бы то ни было, «Зениту» стоит обходить стороной на рынке «бракованных» звёзд. Разумеется, опытные игроки нужны любой команде. Но только если этот опыт не включает в себя длинный список травм.