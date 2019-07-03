Самый юный комментатор покидает ТВ ради АПЛ. Он начинал в 20 лет

Очередным новичком команды комментаторов под руководством Владимира Стогниенко стал Филипп Кудрявцев. До последнего времени он работал на «Матч ТВ», но решил поменять работу и теперь будет комментировать матчи АПЛ. В интервью «Чемпионату» Кудрявцев рассказал о подколках Василия Уткина, оценил потенциал карьеры Дзюбы в Англии и объяснил, почему важно платить за просмотр футбола.



– Филипп, ты самый юный комментатор в России?

– Мне неважно быть самым юным. Раньше кайфовал от того, что я самый молодой и перспективный. Ко мне приходили и говорили: «Ты для своего возраста слишком талантливый». Это время прошло. Теперь я хочу смотреть не на возраст, а на свои достижения.

– Вспомни, как именно ты стал комментатором?

– Это случилось, когда я работал на «НТВ-Плюс». Кстати, во многом благодаря АПЛ. Я монтировал видео, занимался редактированием программ. А через месяц-полтора после моего прихода мне позвонил Вася Уткин. Сказал: «Не хочешь прокомментировать со мной футбол?».



– Удивился?

– Слышал истории, когда люди год-два работают и только потом попадают в эфир. И то на второсортные матчи: чемпионаты Украины, Бразилии. А я сразу попал на игру «Ливерпуль» – «Ньюкасл», да ещё и с Василием Уткиным. Это было кайфово, хоть и волнительно.



– Сколько лет тебе было тогда?

– 20. Очень сильно нервничал, готовился тщательно. Сделал кучу ненужных вещей, которых никогда в жизни не повторил бы. Посмотрел два последних матча «Ньюкасла», изучил схему, арбитра. Дал себе установку, что должен идеально владеть фактурой. Например, отличать одного темнокожего футболиста от другого.

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– Уткин был впечатлён?

– Помню, подкалывал меня в репортаже. Я говорю: «Мартин Оливер судит уже столько-то лет и показал 171-ю жёлтую карточку». А Уткин отвечает: «О, вот 172-ю достал, проверь, не рекорд ли?». Но он потом написал мне, что всё отлично, и сказал готовиться к следующему матчу. Первые три игры комментировал с ним, а потом пошёл своим путём.



– Ты болеешь за «Ливерпуль». В спортивном плане это лучший год в твоей жизни?

– Нет. Я был на финале в Мадриде, но даже после свистка на награждении у меня не было эмоций. Хотелось, чтобы сезон закончился – поставить уже галочку и увезти кубок домой. Сам сезон принёс эмоций гораздо больше, чем его концовка. Трёхнедельное ожидание последних туров АПЛ и финала ЛЧ было слишком сложным.



– Тогда какой сезон запомнился больше?

– Детские впечатления – самые яркие. Во время сезона-2013/14, когда «Ливерпуль» был в шаге от чемпионства, переживал больше. От этого сезона больше удовлетворения, а эмоций – от того.



– Тот «Ливерпуль» был сильнее?

– Суарес подарил кучу эмоций в «Ливерпуле», прожил великолепную футбольную жизнь, у него фантастическая карьера. Я прочитал его автобиографию, в которой понравилось абсолютно всё: характер, принципиальность и желание идти к успеху. Тот состав мне нравился меньше, но были свои герои.



– Бесило, когда Клоппа называли лузером?

– Меня ничего не бесит. К тому же не думаю, что кто-то всерьёз считает его лузером. Нет ни одного человека, до которого бы никто не докопался по той или иной причине. Это тема обсуждения в интернете.

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– Дзюба хочет в Англию. Хотел бы увидеть его в «Ливерпуле»?

– Нет, в «Ливерпуль» я его не хочу.



– Не потянет?

– Объективно – он слабее всех, кто там есть. Дзюба играет хуже всех, кто когда-либо был в «Ливерпуле». Максимум – на лавке во втором составе. Ему бы куда-нибудь в «Вулверхэмптон».



– Слишком попсовая версия. Давай другую.

– Именно Дзюбу трудоустроить? Кому-нибудь из новичков с нехваткой имиджа в Премьер-лиге. Это интересный способ себя зарекомендовать. Дзюба станет сразу своим для журналистов, в коллективе. Он же весёлый чувак! Я уверен, если клуб хочет раскрутиться, то Дзюба – хороший вариант.



– Новичок АПЛ – не слишком скромно?

– Ну он же сам почти в каждом интервью рассказывает, что хочет уехать. Денег он заработал достаточно. Если есть мотивация, то преград быть не должно. Играть за новичка АПЛ не то что не стыдно, а даже более престижно, чем за «Зенит». Тот же «Вулверхэмптон» тоже ведь был новичком.



– Ты представляешь новое поколение. Как в нём относятся к тому, чтобы платить за контент?

– В целом нормально. Но друзья уже спросили, сколько мне дадут бесплатных подписок.



– И сколько?

– Ха-ха, пока не узнавал. Не думаю, что это будет главный вопрос будущему руководству. Если серьёзно, то преимущества, которые получат подписчики, стоят потраченных денег. Я уверен, что любители футбола оценят функционал Okko Спорт по достоинству.



– Согласен, что стоимость подписки вполне приемлема?

– Я за футбол платить готов. Но психологически отдать деньги наперёд довольно тяжело. Поэтому важно сделать так, чтобы люди шли постепенно к платным просмотрам футбола. Всё-таки эта культура пока находится на стадии формирования.



– Небольшая фокус-группа. Сколько из десяти твоих друзей, узнав цену, сказали: «Буду брать»?

– Думаю, примерно 50 на 50. Всё зависит от человека. Есть люди, у которых миллион, и они зажмут его принципиально, потому что не привыкли тратить деньги. А есть те, кто готов заплатить за качественный контент.



– Понимаешь, что те, кто не хочет платить, будут хейтить проект и создавать негатив?

– В нашей сфере почти все заработали своё имя и славу с долей хейта. Если будешь стремиться всем нравиться и никого не задеть, то, скорее всего, останешься никем и никому не запомнишься. Ты мне говорил, что в Питере кому-то могут не понравиться мои мысли о Дзюбе. А я думаю, это будет хайлайтом данного интервью. Значит, оно кому-то запомнится. Возможно, его даже прочтёт Дзюба. Это хорошо.



– Есть мысли, как можно донести до людей, что платить за футбол это нормально?

– Естественно, я намерен защищать Okko Спорт и убеждать людей в том, что это правильно. Нужно публиковать и распространять позитивные эмоции людей, которые на это решились. Сложно уговаривать человека, который это никогда не видел, как всё работает. Если нести позитивный опыт в массы, то можно поменять точку зрения большого количества людей. Будет плодотворная работа, проект развивается постепенно, в него вложено очень много сил, но я верю в конечный результат!



– Поэтому ты покинул «Матч ТВ» – до недавнего времени монополию спортивного телевидения в России?

– В нашей сфере сложно менять профессию. Я иногда смотрю на людей старшего поколения, на тех же комментаторов, работающих не один десяток лет в одной структуре, в одном месте, с одними и теми же людьми.



– Зачастую и за одним и тем же столом!

– Да-да, с одной и той же мебелью. К Останкино это очень применимо, на самом деле. Мне иногда становилось страшно. Конечно, с творческой точки зрения я бы развивался, но с повседневной… Когда появилась альтернатива, решил, что нужно ей пользоваться.

– Сейчас появился ещё один хайлайт для интервью: «Перешёл, потому что захотел новую мебель».

– Ха-ха, обстановка и впрямь важна. Но главное – теперь я буду работать в новом коллективе. Не говорю, что предыдущий был плохой. Но я, например, никогда не работал с Владимиром Стогниенко. Мне интересно его узнать. Работая на одном месте, ты придерживаешься определённых правил. Сменить рутину на новый вызов будет весьма любопытно!



– Долго думал над предложением?

– Не сказал бы. Как-то сидели с другом-программистом у меня на кухне, обсуждали предложение, которое я получил. А он зашёл в онлайн-сервис и посмотрел, сколько у приложения скачиваний. Сказал: «Вау, это очень круто». Значит, всё не стоит на месте и люди уже готовы платить за качественный контент. Мир меняется!

Смотрите видео интервью Романа Гутцайта с Филиппом Кудрявцевым!