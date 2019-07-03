Поступок, который восхищает. Футбол помогает найти пропавших детей

Пока только в Италии.

В футболе хватает социальных акций, но большая часть из них ограничивается нанесением наклейки условного фонда где-нибудь на рукаве. Ну, или публикацией милого видеоролика — в лучшем случае.

«Рома» шагнула дальше и придумала исключительно классную штуку. Клуб стал давать фото пропавших детей во время объявления новых трансферов!

Гениальность этой истории зашкаливает. Объявление трансферов, пожалуй, самый кликабельный контент, который в принципе может дать клуб в своих соцсетях. А если уж речь о топ-клубе Италии, представьте, какого охвата может достичь подобный призыв о помощи.

Например, видео с представлением Спинаццолы уже сейчас собрало более 760 тыс. просмотров. Явно больше, чем у странички любого поискового сообщества.

Рома» сотрудничает с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей в США и организацией Telefono Azzurro, защищающей права детей в Италии.

Немного жуткой статистики — по всему миру каждый год теряется около миллиона несовершеннолетних детей. Процент тех, кого в итоге находят, критично мал. В той же Италии, например, он составляет лишь 18%.

В 2015-м в России инициативу на эту тему пыталась продвинуть депутат Госдумы Ольга Епифанова, предложив размещать фотографии пропавших детей на упаковках молока. Но тот проект не нашёл нужной поддержки.

По данным МВД на 2017 год, в нашей стране каждый год пропадает более 15 тыс. детей. Причём 90% из них уходят из дома сами. Наиболее эффективными оказываются поиски, которые заканчиваются в первые часы после пропажи. После — вероятность удачного исхода начинает резко снижаться.