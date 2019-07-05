ЦСКА готов купить нападающего «Марселя» Н'Жье. Так считают во Франции

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии



В Пёллау (Австрия) на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» (Москва) — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане».



Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте после передачи хавбека Кристофера Ольссона. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, голевой пас отдал хавбек Александр Ломовицкий. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.



Итоговая таблица турнира в Австрии



1. «Краснодар» — 9 очков

2. «Ростов» — 6

3. «Спартак» — 3

4. ЦСКА — 0.

Ари снова забил «Спартаку». У «Краснодара» — трофей! «Быкам» не было равных в Австрии – три победы в трёх матчах.

ЦСКА готов заплатить за форварда «Марселя» Н'Жье € 7 млн



Форвард «Марселя» Клинтон Н'Жье может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает французский журналист Гийом Тарпи в своём «твиттере».



По информации источника, в подписании 25-летнего нападающего заинтересован ЦСКА. «Армейцы» уже готовят предложение по камерунцу в размере € 7 млн. С самим футболистом московский клуб на контакт пока не выходил.



В минувшем сезоне на клубном уровне Н'Жье сыграл 21 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Марселем» рассчитан до лета 2020 года. Ранее форвард также выступал за «Лион» и «Тоттенхэм Хотспур». Летом 2017 года «шпоры» продали футболиста «Марселю» за те же € 7 млн. В составе сборной Камеруна нападающий сыграл 28 матчей и забил 8 мячей.

«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса



«Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.



«Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает удачи в составе новой команды!» — сказано в сообщении петербургского клуба.



Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.



«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.

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«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму



«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода из мадридского «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса, также известного как Родри.



С 23-летним испанским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Отмечается, что сумма трансфера хавбека стала рекордной для «горожан».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Родри € 70 млн. Данная сумма была прописана в его контракте с «Атлетико» в качестве отступных.



Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

«Челси» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера



Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Фрэнка Лэмпарда, в минувшем сезоне возглавлявшего «Дерби Каунти».



Соглашение с английским специалистом рассчитано на три сезона.



Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить «Дерби» в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.



Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).



В качестве футболиста Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год и за это время завоевал с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.

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Источник: за пять лет в «Барселоне» Гризманн получит € 105 млн



Стал известен размер заработной платы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна после его возможного перехода в «Барселону», сообщает Marca.



По информации источника, адвокат 28-летнего нападающего «матрасников» Севан Кариан уже согласовал условия личного контракта своего клиента с каталонским клубом. Так, за пять лет на «Камп Ноу» француз заработает € 105 млн. При этом его оклад будет не фиксированным, а расти. В первый и второй годы пребывания в стане сине-гранатовых зарплата футболиста будет составлять € 18 млн, в третий — € 21 млн, в четвёртый — € 23 млн, а в пятый — € 25 млн. Таким образом, в среднем за год в «Барселоне» игрок будет зарабатывать тот же € 21 млн, который сейчас он получает в «Атлетико».



В минушем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн.

Марсело запросил у «Реала» свой трансфер, Зидан согласился отпустить бразильца



Этим летом защитник «Реала» Марсело сменит команду, утверждает Sport.es.



По информации источника, 31-летний футболист запросил у «Королевского клуба» свой трансфер. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже дал своё согласие на уход бразильца. В настоящее время игрок изучает предложения, которые ему поступили из английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и Китая. Сам он склоняется продолжить выступления в Европе, так как рассчитывает сыграть в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Мадридский клуб защитник покинет в ближайшие недели.



Марсело перешёл в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. Всего в составе «Королевского клуба» он сыграл 486 матчей и забил 36 мячей. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.

«Реал» подписал защитника, которого хотела «Барса». Спасибо Зидану Купив Ферлана Менди, клуб установил личный трансферный рекорд уже к середине июня.

Роббен завершил карьеру футболиста



Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет.



«Много думал в течение последних нескольких недель. Как все знают, я уделил время, чтобы принять взвешенное решение о будущем после последнего матча в составе «Баварии». В итоге решил завершить карьеру профессионального футболиста. Это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в карьере. Решение, которое столкнуло сердце и разум», — приводит слова Роббена Goal.



Арьен выступал за «Баварию» с 2009 по 2019 год. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен играл с 2003 по 2017 год.

«Сочи» объявил о переходе Полоза



«Сочи» в своём «твиттере» объявил о переходе форварда «Зенита» Дмитрия Полоза.

«Дмитрий Полоз стал игроком «Сочи». Воспитанник ставропольского футбола присоединится к команде в Сочи. Прошлый сезон Дмитрий провёл на правах аренды в казанском «Рубине», где в 27 играх забил 5 мячей. Добро пожаловать в «Сочи», Дима!» — сказано в заявлении «Сочи» в «Твиттере».



Напомним, «Чемпионат» — единственный, кто сообщал о возможном переходе Полоза в «Сочи».



Полоз перешёл в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова». Всего в составе петербургского клуба нападающий сыграл 31 матч и забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач.



Ранее 27-летний нападающий побывал в расположении «Ростова», в составе которого принял участие в турнире в Австрии. Однако позже «Зенит» отозвал футболиста из стана жёлто-синих.

«Ювентус» объявил о подписании контракта с Буффоном



«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.



41-летний вратарь подписал со «старой синьорой» контракт сроком до 30 июня 2020 года.



Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».



Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.



Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.



В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Оставьте Буффона в покое! Он — легенда и сам решит, когда закончить карьеру Варианты у итальянца есть.

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию



Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены из СИЗО № 2 Москвы в колонию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.



«Футболисты убыли из СИЗО № 2 Москвы к месту отбывания наказания», — цитирует Цыганкова РИА «Новости».



Глава УФСИН по Москве Сергей Мороз ранее сообщил, что Кокорин, Мамаев и два других фигуранта уголовного дела о драках, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.