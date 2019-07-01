РФС: представители «Локомотива» отправляли запрос по инцидентам в Самаре

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что «Локомотив» попросил разъяснить ситуацию по ряду инцидентов, которые произошли во время финала Кубка России с «Уралом» в Самаре.
«РФС находится в диалоге с ФК “Локомотив”, представители которого направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию по ряду инцидентов, связанных с проведением финала Олимп Кубка России по футболу в Самаре. Мы провели внутреннее разбирательство и сожалеем, что не получилось организовать всё гладко, хотя РФС ответственно работал по подготовке мероприятия. Готовы сделать выводы. В частности, надо усилить взаимодействие с правоохранительными структурами, чтобы у болельщиков не было проблем в принимающем городе, ведь в футбол играют прежде всего для них.
Если говорить о конкретных фактах, то практически прямо перед матчем нам сообщили в правоохранительных органах, что, по их информации, возможны провокации со стороны фанатов “Локомотива”, поэтому они отказываются пропускать некоторые баннеры. РФС с этими баннерами проблем не видел, мы их использование согласовали. Однако нам совместно с клубом не удалось переубедить правоохранительные органы, хотя мы и сделали всё возможное. В итоге болельщики отказались от использования баннеров, хотя, на наш взгляд, это важный атрибут футбольного праздника. По итогам нашего внутреннего разбирательства мы сделали выводы и уверены, что сможем в будущем выстроить конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 1 июля 2019
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:40
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:19
-
13:01
-
12:59
-
12:44
-
12:42
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:40
-
11:21
-
11:12Джанаев интересен двум клубам РПЛ Эксклюзив
-
11:01
-
11:00
-
10:37
-
10:35
-
10:20