Та самая модель из финала ЛЧ пыталась снова выбежать на поле. Её задержали

Кинси Волански – девушка, которая стала звездой за один вечер. 1 июня она выбежала на поле в финале Лиги чемпионов в Мадриде в откровенном купальнике. И на фоне откровенно унылого матча привлекла к себе повышенное внимание. Меньше чем за сутки на неё в «Инстаграме» подписалось два млн человек. Её аккаунт был заблокирован, но через несколько дней восстановлен.

После этого Волански развила бурную деятельность. Показала на видео, как именно она срывала платье. Дала несколько интервью и поделилась взглядами на жизнь. И, как ни странно, получила даже почётный билет на прошедший финал Лиги чемпионов от УЕФА.

Но главное, она не планировала завершить карьеру стрикера – человека, который выбегает на поле во время матчей. Она готовилась к следующему финалу. Вообще-то, Кинси и не скрывала своих планов. «Я и дальше буду выбегать на поле. Это реклама, которую не купишь. Количество моих подписчиков превысило два млн. Я стала знаменитой во всём мире, у меня появилось много предложений о работе. Я никому не навредила, просто повеселила людей».

И в финале Кубка Америки она сделала попытку явить себя миру. Вместе со своим спутником, Виталием Здоровецким, она проникла на стадион. Для этого им пришлось переодеться: пара уже стала узнаваемой, поэтому им приходится менять внешность. На этот раз девушка перекрасилась в брюнетку.

Но как только они добрались до своих мест, охрана сразу же задержала обоих. Как утверждает модель, охранников было не меньше 20.

«Ок, Кубок Америки, ты победил. Но мы старались!» — написала она в «инстаграме». Несколько часов пара провела в тюрьме. Потом их отпустили, и Кинси, по собственным словам, хорошо повеселилась в Бразилии. «Вы когда-нибудь сидели в бразильской тюрьме на голодный желудок?» — спросила она у подписчиков, когда её выпустили.



Число её подписчиков уже выросло до трёх млн человек. То есть теперь даже выбегать на поле ей необязательно – можно просто пытаться. Это явно не последняя попытка.