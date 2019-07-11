«Динамо» встретилось с болельщиками. Им очень страшно за клуб

За последние дни в Москве несколько клубов подряд организовали встречи со своими болельщиками. У ЦСКА получилась бодрейшая воскресная тусовка с едой, развлечением и шутками. «Локомотив» начал с веселого матча игроков против болельщиков, но продолжил жестким баттлом тех же самых болельщиков с генеральным директором.

На «Динамо» был третий вариант: веры в лучшее сквозь боль и ностальгию. Вроде бы с одной стороны классный новый стадион и красивое видео презентации игровой формы. А с другой – ну откровенно устаревший формат встречи с собственными болельщиками. Усадить за столы руководство клуба и главного тренера, заставив отвечать на вопросы. Потом привести команду, чтобы в итоге весь состав получил три вопроса на всех. А закончить все награждением болельщиков, посетивших все матчи прошлого сезона, совместным фото и автограф-сессией.

Окей, звучит не так ужасно, как может быть. Болельщики получают возможность задать свои вопросы, сфотографироваться с игроками, настроиться на новый сезон. Но в целом это минимальный формат, который можно достаточно легко сделать бодрее, веселее и динамичнее: ЦСКА легко это доказал. Кстати, первый пункт: подобные мероприятия лучше устраивать в выходной с утра. Если только вдруг вы не придумали шоу-программу, которая требует сумерек.

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Практически каждый второй вопрос от болельщиком «Динамо» адресовался новому руководству клуба и содержал разные причины для переживаний. Кто-то боялся за старые долги, кто-то – за активы клуба вроде здания на Лесной улице в Москве. Кто-то уточнял, что будет с новым стадионом, если ВТБ и «Динамо» вдруг «разведутся». Юрий Соловьев, председатель правления ВТБ и председатель совета директоров «бело-голубых», много и подробно отвечал на такие вопросы, разрушая сомнения.

«Стадион и команда полностью принадлежат группе ВТБ. У стадиона и команды хозяин один. Плюс ВТБ – генеральный спонсор, который оплачивает бОльшую часть бюджета. Я отвечаю за происходящее в клубе как председатель совета директоров. Про долги много говорить не хотелось бы. Долг фиксированный, ВТБ будет его по графику определенной рассрочки. Базу в Новогорске сохраняем и будет укреплять.

Могу рассказать один факт: у нас подписано и переподписано 13 игроков, за это мы заплатили значительно меньше 10 млн евро. Это включая трансферы. 90% пошли клубам, остальное – агентские. Каждый платеж находится под скрупулезным рассмотрением СД.

Развод «Динамо» и ВТБ не планируется, мы только поженились, у нас медовый месяц. Планы у нас достаточно серьезные: академия, бюджет, материально-техническая база команды. Планов у клуба много, у команды тоже. Мы со своей стороны понимаем, что надо создать благоприятные условия для повышения зрелищности и качества игры. Чтобы мы все гордились игрой команды. Мы будем строить команду, возможно, несколько трансферных окон», – эти мысли в разных формулировках Соловьев повторял несколько раз.

Фото: fcdynamo.ru

Время от времени мелькали совсем неожиданные вопросы: почему отпустили из академии очередного выпускника, почему не предложили контракт одному или другому игроку. Несколько раз требовали от Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Орещука подписания форварда. Или «разыгрывающего как Данни, а то без него впереди бегают, не знают, куда». Орещук и Хохлов объясняли, что ищут игрока, который удовлетворит и руководство, и трибуны, и тренерский штаб. Роман прямо на встрече объявил о подписании контракта с Каборе – и это был, кажется, самый крутой в плане интерактива момент вечера. Второй топ-эпизод был предсказуем: болельщики сначала посвистели Сергею Паршивлюку, а потом предложили ему прямо здесь и сейчас поцеловать эмблему нового клуба. И бывший капитан «Спартака» вышел из ситуации невероятным красавцем, толкнув шикарную речь:



«Я ждал, что будет нечто подобное. Глупо сейчас делать вид, что было как-то иначе. Я – воспитанник «Спартака», принципиального соперника «Динамо». Был капитаном этого клуба. Но сейчас я здесь, меня замечательно приняли партнеры, я счастлив быть тут. А уважение болельщиков достигается не поцелуями футболки, а работой на поле и игрой. Вот я обещаю заслужить ваше уважение тем, как буду выкладываться в матчах».



Заканчивал Паршивлюк под аплодисменты, и даже автор вопроса кричал: «Красиво съехал!».



Красиво среагировал на вопрос и Абдул-Азиз Тетте. В прошлом сезоне игрок на 7-й минуте матча с «Арсеналом» получил красную, и его спросили, когда он планирует удалиться на этот раз. Полузащитник ответил, что у него в планах не удаление, а гол.

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Все эти моменты показывали, что даже такой формат мог стать живее, если бы вопросы не были однообразными и слишком сложными для ответа. Кто-то на полном серьезе просил ввести значки почетного болельщика, кого-то раздражала стилистика буквы «Д» на центральной трибуне нового стадиона. Были люди, требовавшие установить на только открывшейся арене крышу. При том, что на новом «Динамо» закрытые и теплые подтрибунные помещения, а козырек закрывает достаточно, чтобы на трибуны не попадал дождь. Последнее проверили на деле прямо по ходу встречи: начался дождь, но страдали от него только игроки и руководство на поле.

По итогам общения кажется, что «Динамо» в первую очередь сейчас нужен один спокойный и плюс-минус успешный сезон. Тогда будет время думать и об интерактиве на таких встречах, и о других вещах. Сейчас же все очень переживают и боятся верить в то, что будущее будет светлым. Хорошо, что во всем этом грустном скепсисе остается место красивым традициям: общение трибуны и игроки закончили перекличкой, как происходит после всех матчей. Традиции – это вообще главное, на чем сейчас держится «Динамо».