17-летний вратарь отбил пенальти и умер во время празднования. Как это случилось

Трагичный вечер вторника
Во вторник вечером проходил матч Северной региональной лиги в Аргентине в небольшом городе под названием Реконквиста к северу от крупной провинции Санта Фе. Встреча между двумя командами завершилась вничью, так что победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Вратарь клуба «Юнион де Голондрина» 17-летний Рамон Исмаэль Коронель отразил решающий удар грудью и принёс своим парням победу.
Игра проходила в один день с ежегодным религиозным фестивалем, который имеет большое значение для маленького городка. Поэтому Рамон после отражённого пенальти радовался вдвойне. Он побежал праздновать успех к своим партнёрам, однако в какой-то момент просто рухнул на газон без движения.
Медиков рядом не было…
Как выяснится позже, у вратаря случился сердечный приступ. Болельщики и партнёры по команде Рамона, конечно, первые секунды пребывали в ужасе, но потом поспешили погрузить его в пикап и повезли в госпиталь. К сожалению, ни медицинских работников, ни тем более машины скорой помощи на матче не было…
Рамон скончался по дороге в больницу. Когда машина прибыла на место, врачи попытались спасти молодого игрока, но было уже слишком поздно. Позже было установлено, что смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы после попадания мяча в грудь.
«Он был так счастлив!»
Отец вратаря Эдуардо Коронель выразил недоумение организацией матча и отсутствием какой-либо медицинской помощи.
«Я категорически не могу понять, почему на игре такого уровня не было вообще никакой машины скорой помощи».
Кузина 17-летнего игрока рассказала местной газете, что знала, насколько важным для него был тот отражённый пенальти.
«Он был на седьмом небе от счастья, потому что отразил тот удар и радовался так искренне! А потом он упал…»
Руководство Северной региональной лиги Аргентины в официальном сообщении подтвердило гибель спортсмена и выразило соболезнования родным и близким Рамона Коронеля.
Местная прокуратура уже заявила о начале официального расследования инцидента. Ей предстоит выяснить, как получилось, что на матче регионального уровня не было никакой медицинской поддержки.
Серия трагедий
Увы, смерть Рамона Коронеля является далеко не единственной в футболе и спорте в целом за последние месяцы. В начале июля в озере Комо было найдено тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флориана Исмаили, которая арендовала лодку для прогулки. Спортсменка решила искупаться, но так и не вынырнула.
Буквально несколько дней назад погибла 20-летняя российская гандболистка Екатерина Королёва. По предварительному заключению следствия, причиной смерти было утопление.
Все они строили большие планы и мечтали об успешных карьерах. Сейчас им, к большому сожалению, уже не суждено сбыться.
- 12 июля 2019
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