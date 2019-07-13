Её муж – самый титулованный футболист в истории

Дани Алвес сейчас находится на распутье. Его контракт с «ПСЖ» истёк, продлевать соглашение стороны не стали. Алвес очень хотел вернуться в «Барселону», предложил ей свои услуги, но испанский клуб не стал возвращать свою легенду. Сейчас бразилец активно ищет себе новый клуб, но это не мешает ему входить в историю. На Кубке Америки, который выиграла Бразилия, Дани был капитаном своей сборной. Выиграв этот трофей, защитник вошёл в историю, став первым футболистом, кто сумел выиграть ровно 40 трофеев.
Победу в Кубке Америки Алвес очень мило праздновал со своей женой Джоаной Санс. Джоана очень гордится своим мужем. Познакомились наше герои через общего знакомого в 2015 году. Девушка делила комнату вместе с подругой одного из деловых партнеров Алвеса. Девушка работает моделью, рекламирует различные бренды. Стоит отметить, что Дани добился Джоаны только с третьего раза. До этого девушка дважды отклоняла предложение руки и сердца.
- 13 июля 2019
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
- 12 июля 2019
-
23:56
-
23:29
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:37
-
22:34