Её муж – самый титулованный футболист в истории

Дани Алвес сейчас находится на распутье. Его контракт с «ПСЖ» истёк, продлевать соглашение стороны не стали. Алвес очень хотел вернуться в «Барселону», предложил ей свои услуги, но испанский клуб не стал возвращать свою легенду. Сейчас бразилец активно ищет себе новый клуб, но это не мешает ему входить в историю. На Кубке Америки, который выиграла Бразилия, Дани был капитаном своей сборной. Выиграв этот трофей, защитник вошёл в историю, став первым футболистом, кто сумел выиграть ровно 40 трофеев.

Победу в Кубке Америки Алвес очень мило праздновал со своей женой Джоаной Санс. Джоана очень гордится своим мужем. Познакомились наше герои через общего знакомого в 2015 году. Девушка делила комнату вместе с подругой одного из деловых партнеров Алвеса. Девушка работает моделью, рекламирует различные бренды. Стоит отметить, что Дани добился Джоаны только с третьего раза. До этого девушка дважды отклоняла предложение руки и сердца.