Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – жена Дани Алвеса

Жена Дани Алвеса — Джоана Санс.
«Чемпионат»
Её муж – самый титулованный футболист в истории
Жена Дани Алвеса — Джоана Санс.
Футбол / Франция 0

Дани Алвес сейчас находится на распутье. Его контракт с «ПСЖ» истёк, продлевать соглашение стороны не стали. Алвес очень хотел вернуться в «Барселону», предложил ей свои услуги, но испанский клуб не стал возвращать свою легенду. Сейчас бразилец активно ищет себе новый клуб, но это не мешает ему входить в историю. На Кубке Америки, который выиграла Бразилия, Дани был капитаном своей сборной. Выиграв этот трофей, защитник вошёл в историю, став первым футболистом, кто сумел выиграть ровно 40 трофеев.

Победу в Кубке Америки Алвес очень мило праздновал со своей женой Джоаной Санс. Джоана очень гордится своим мужем. Познакомились наше герои через общего знакомого в 2015 году. Девушка делила комнату вместе с подругой одного из деловых партнеров Алвеса. Девушка работает моделью, рекламирует различные бренды. Стоит отметить, что Дани добился Джоаны только с третьего раза. До этого девушка дважды отклоняла предложение руки и сердца.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент