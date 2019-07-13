«Атлетико» грозит «Барсе» судом. Точка в переходе Гризманна не поставлена

«Барселона» объявила о переходе Гризманна за € 120 млн



«Барселона» на своём официальном сайте подтвердила переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.



Как сообщалось ранее, сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. С Гризманном будет заключён контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.



Сине-гранатовые опубликовали в своём официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним игроком в футболке клуба и сопроводили его следующей подписью: «Вы ждали этого».



Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.



Антуан выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Трансфер Гризманна в «Барселону» — шестой в списке самых дорогих в истории



Трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории.



«Барселона» выплатила за француза полную сумму отступных в размере € 120 млн. Форвард подписал с каталонским клубом пятилетний контракт.



Самым дорогим трансфером в истории по-прежнему остаётся переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Бразилец обошёлся французскому клубу в € 222 млн.



Топ-10 самых дорогих трансферов в истории



1. Неймар («Барселона» — «ПСЖ») — € 222 млн

2. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона») — € 145 млн

3. Килиан Мбаппе («Монако» — «ПСЖ») — € 135 млн

4. Жоау Фелиш («Бенфика» — «Атлетико») — € 126 млн

5. Усман Дембеле («Боруссия» Д — «Барселона») — € 125 млн

6. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Барселона») — € 120 млн

7. Криштиану Роналду («Реал» — «Ювентус») — € 117 млн

8. Поль Погба («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед») — € 105 млн

9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал») — € 101 млн

10. Эден Азар («Челси» — «Реал») — € 100 млн.

«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны Гризманн достал всех, но опять рискует остаться без трансфера.

«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте



Руководство мадридского «Атлетико» владеет документами, доказывающими, что каталонская «Барселона» заключила соглашение с форвардом Антуаном Гризманном ещё 9 марта, сообщает журналист Marca Давид Санчес.



1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Сегодня, 12 июля, адвокат форварда внёс € 120 млн от имени «Барселоны» за расторжение контракта между своим клиентом и «Атлетико».



Боссы «Атлетико» утверждают, что должны получить на € 80 млн больше, поскольку «Барселона» заключила соглашение с Антуаном до 1 июля. Мадридский клуб сообщил, что готов отстаивать свои интересы в суде.

Упёртость «Атлетико» может изменить трансферный рынок. И не только в Испании Дело не в Гризманне, а в отношении суперклубов ко всем остальным.

«Динамо» и «Арсенал» поделили очки в первом матче нового сезона Премьер-Лиги



В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте. В конце игры счёт сравнял защитник «Арсенала» Гиа Григалава, отличившийся после передачи хавбека Игоря Горбатенко.



Этот матч стал первым в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Завтра, 13 июля, пройдут три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.

РПЛ вернулась! 10 важных фактов о первой игре сезона «Динамо» нужен психолог, а игрокам «Арсенала» – другие бутсы.

«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с отступными в € 80 млн



«Валенсия» подписала контракт с полузащитником Денисом Черышевым. Как сообщает официальный сайт испанской команды, российский футболист будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.



Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний футболист уже находится в стане «Валенсии», несмотря на то что его трансфер в клуб ещё не был до конца оформлен. «Валенсия» согласовала переход Черышева с «Вильярреалом», о чём объявила ещё в конце июня, отметив, что для регистрации сделки необходимо уладить некоторые вопросы.



Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.

Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро Так решила «Валенсия».

Эрнани перешёл из «Зенита» в «Парму» на правах аренды



Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл в «Парму» на правах аренды, сообщает официальный сайт российского клуба.



Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. «Зенит» пожелал футболисту удачи в следующем сезоне.



Ранее сообщалось, что «Парма» арендует Эрнани на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.



Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Крауч объявил о завершении карьеры



Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.

«После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру! Наша замечательная игра дала мне всё. Я невероятно благодарен всем, кто помогал мне попасть в неё и продержаться здесь так долго», — говорится в сообщении Крауча.



Крауч начинал карьеру в 1998 году в составе «Тоттенхэм Хотспур», за который позднее ещё успел поиграть с 2009 по 2011 год. Также форвард защищал цвета таких клубов, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Астон Вилла», «Норвич Сити», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Сток Сити», в котором провёл восемь лет. В сборную Англии нападающий вызывался с 2005 по 2010 год.



За свою карьеру Питер успел завоевать пять трофеев: Кубок лиги с «Тоттенхэмом», победа в Чемпионшипе с «Норвичем», а также Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

«Ростов» объявил о переходе Бабурина



Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешёл в «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.



Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с «Ростовом» четырёхлетний контракт.



25-летний Бабурин — воспитанник петербургского футбола. За основной состав «Зенита» он дебютировал в 2013-м году. За первую команду петербургского клуба Бабурин провёл семь матчей, в которых пропустил два мяча. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды. Сыграл пять матчей за молодёжную сборную России и пропустил три гола. Чемпион России-2014/15 в составе «Зенита».