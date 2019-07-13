«В первую очередь смотришь на результат, но неудовлетворение игрой есть»

«Сочи» почти совершил первую сенсацию сезона. Московский «Спартак» одержал тяжёлую победу над дебютантом Премьер-Лиги благодаря голу Жиго в добавленное время. Главный тренер «Сочи» Александр Точилин, несмотря на обидное поражение, сохранял оптимизм. Его послематчевый комментарий был лаконичным:



— Ощущения от первой игры в Премьер-Лиге хорошие, игрой команды доволен, за исключением последних 20-ти минут. Чтобы играть в агрессивный футбол весь матч, силёнок пока не хватает.

— Как удалось с новым составом добиться такой игры?

— Опыт подготовки уже был в самом начале моей карьеры, когда мы с «Динамо» СПб собрались за шесть дней до чемпионата, сейчас – за четыре. Пришла группа обученных футболистов, рассказывать им долго не приходилось. Они играли на хорошем уровне и ещё поиграют. Плюс мотивация помогла в подготовке к этой игре.



— Как решились давить «Спартак» в начале?

— Видимо, вы не следили за «Сочи» в прошлом сезоне, мы так играли и тогда. От своей философии отходить не буду, пока здесь работаю. Мы уважали соперника, но не боялись его. К тому же, нам удалось усилиться опытными футболистами.



— Не давит ли информация, что вас можем сменить Курбан Бердыев?

— Мне нормально работается, с руководством я нахожусь в контакте, оно меня поддерживает. Мы не слушаем слухи, а просто делаем свою работу.

От позора до радости – один удар Жиго. «Спартак» начал с невероятной победы Олег Георгиевич, вы точно подготовили команду к сезону?

Главного тренера «Сочи» журналисты проводили аплодисментами. Ждать его спартаковского коллегу пришлось долго. Наконец, Олег Кононов появился в сопровождении нового директора департамента по связям с общественностью. Оба были в стильных чёрных костюмах.



— Матч был сложный, как и предвиделся. Это абсолютно другая команда относительно той, что была в спарринге. В первом тайме «Сочи» отлично действовал в атаке и игре в пас, нам было непросто. Наша функциональная подготовка была выше, это основной фактор победы. Мы завершили со стандарта атаку и забили в конце очень важный мяч.



Очень важно выиграть в первой игре. Она была сложной психологически, ребята были заряжены на победу. Мы абсолютно не знали, в какую схему будет играть «Сочи». Мы победили благодаря старательности и настойчивости.

— Что преобладает сейчас: удовлетворение результатом или неудовлетворение игрой?

— Когда команда выиграла, в первую очередь смотришь на результат, но неудовлетворение игрой есть. Команда это понимает, мы должны были играть иначе, не давая сопернику проводить атаки и распоряжаться мячом. Мы много теряем мяч, выходя из обороны. В первом тайме у нас было две-три неплохих атаки, которые мы не довели до конца. Победа греет душу, но надо двигаться дальше, чтобы игра также соответствовала.



— Точилин сказал, что его команда собралась за четыре дня до матча. Как такой «Сочи» переиграл «Спартак» в начале игры?

— Команда играет 90 минут. Можно создавать моменты и играть 15, 20, 80 минут, но не добиться результата. У нас такие игры были в прошлом сезоне. А можно игрокам делать своё дело в каждой линии. Моменты придут, и их надо реализовать. Если не получается игра, надо работать со стандартами, они у нас были достаточно опасны. Что касается матча с «Сочи», у нас будет много соперников, играющих всей командой от обороны. Нам надо быть более нацеленными на завершение.



— Можете объяснить выбор в пользу Джано и Ломовицкого и согласны ли, что зона под нападающим – самая проблемная в «Спартаке?

— У нас достаточно футболистов, и мне нужно выбирать, кто из них будет играть. Я предполагал, что «Сочи» будет играть от обороны, и Джано нужен был со своим пасом и нестандартным ходом. Он выдавал хорошие отрезки игры, но не доводил до завершения. Можно было отдать на Бакаева, но он пробил, и я всегда приветствую, когда игрок берёт на себя инициативу. Ломовицкий достаточно хорошо проводил отрезок подготовки к игре. Он левша и вместе с Айртоном должен был работать на фланге. Не так удавалась у него игра, но не могу ничего плохого про него сказать. Он боролся, играл и старался.



— В конце прошлого сезона Фернандо использовался на позиции под нападающими. Не было желания поставить его туда?

— У меня была такая мысль по ходу матча, но я выбрал Игнатова на эту позицию. Определяя состав, анализируешь, как игроки провели сбор, как они готовятся сейчас, кто может принести пользу. Джано и Игнатов могут сделать передачу и завершить, как и Фернандо. Бразилец играл на своей позиции, чтобы от него шли передачи в группу атаки как в ноги, так и за спину.

Слишком долгие трансферы и три проблемные позиции. Как «Спартак» готов к сезону Сегодня красно-белые проведут первый матч нового чемпионата — против «Сочи».

— В чём причина неубедительной игры в первом тайме?

— Недонастроя не было, это 100%. Мы готовились к игре, я видел каждого игрока. Возможно, это первая игра, когда определённое волнение есть у всей команды. Последний матч мы проводили девять дней назад. Это критический период, может сказаться длительный промежуток. Мы направили усилия на поддержание функциональной готовности и отработку тактики. Возможно, отсутствие игры сказалось, и игроки чувствовали себя не в своей тарелке. Плюс очень агрессивно играл «Сочи».



— Не многовато ли было сегодня забросов и навесов?

— Я сторонник игры низом и в одно касание. Скорее всего, причина забросов — психологический момент. Игроки хотели выиграть и пытались продавить за счёт длинных передач на Жиго, когда он туда пошёл. «Сочи» сидел низко, а времени на комбинации у нас было мало. Думаю, поэтому игроки упрощали.

— Должен ли был Бакаев опускаться за Набиуллиным, который опасно действовал на фланге?

— «Сочи» играл с вингерами, где левый защитник постоянно подключался и агрессивно играл в отборе, не давая начинать атаку. Когда играешь в зонный футбол, линия защиты должна играть по мячу. Рассказов сужал игру при фланговой атаке. Линия защиты не так дорабатывала, как хотелось бы.



Что касается моментов игры, где Бакаев должен помогать Рассказову, согласен. В атаке он обыгрывал, обострял, помню его удар. Действия были неплохими, но у него всё впереди. У него есть качества, которые нам нужны на флангах, чтобы мы могли давать возможность брать игру на себя.



— Максименко провёл отличный матч. Нужен ли Гилерме «Спартаку»?

— На данный момент мы работаем над тем, чтобы усилить команду. По линиям не могу сказать, но усиления будут. Максименко – хороший вратарь, игрок молодёжной сборной. Посмотрим, что будет дальше. По трансферам не могу говорить, потому что их будет объявлять руководство. Гилерме – хороший футболист, он принёс много пользы «Локомотиву». Он игрок сборной России. Быть ли ему в нынешней команде, решать руководству «Локо». Максименко – будущее «Спартака», а всеми вратарями, прошедшими от академии до основной команды, мы дорожим.