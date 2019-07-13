Слишком долгие трансферы и три проблемные позиции. Как «Спартак» готов к сезону

Лето 2019-го должно было стать для красно-белых временем больших перемен. Команду, постаревшую и выработавшую свой ресурс, хотели избавить от тянувших её назад ветеранов, освежить путём вкрапления молодёжи и сделать сильнее точечными трансферами. В идеальном сценарии, для максимального облегчения жизни тренерскому штабу, всю работу следовало доделать если не до начала сборов, то хотя бы за пару недель до старта чемпионата.

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Однако из изначально запланированного «Спартаку» удалось выполнить в лучшем случае половину. Да и на поле прогресса от команды в межсезонье мы не увидели.

Трансферная работа «на выход»: подвисшие футболисты остались

Первой целью руководства было избавление команды от возрастных футболистов, либо не соответствующих уровню, либо «токсичных» — а в отдельных случаях и всё вместе. Это была самая лёгкая задача, требовалось лишь расторгнуть контракты и перечислить игрокам на карточку нужные суммы. «Спартак» справился: Глушаков, Комбаров и Боккетти разъехались в разные стороны. Кто-то спросит: «А нельзя ли было за них выручить хоть какие-то деньги?». Ответ отрицательный – у всех трёх футболистов на сегодня нулевой трансферный потенциал, платить бы за них никто не стал, особенно учитывая предысторию.

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Заработать (и параллельно получить дополнительные деньги на новичков) «Спартак» должен был на второй группе футболистов – опытных легионерах Зе Луише, Фернандо, Луисе Адриано, Ханни, также можно было попытаться трудоустроить Ананидзе и Ташаева. Первые трое – самый дорогостоящий актив, последние трое – футболисты, без которых запросто можно обойтись. Но продать удалось лишь Зе Луиша. Возможно, следом уедет в Китай Фернандо, а по Ханни, Ананидзе и Ташаеву пока вообще нет никаких движений.

Трансферная работа «на вход»: закрыта лишь одна позиция

Аргентинский форвард Понсе – единственный пока полноценный новичок в главном «Спартаке». Ганский немец Баду – пока ещё кот в мешке, который призван добавить вариативности на флангах, но вряд ли рассматривается сегодня как игрок основы, а итальянский вратарь Романьоли и вовсе сразу отправился во вторую команду.



Другие важные пожелания тренерского штаба не выполнены. Пока ничем не закончилась охота на «десятку» (очередная добыча – румын Янис Хаджи – видимо, сорвалась), не взят сильный опорник (будет совсем страшно, если после продажи Фернандо выяснится, что у красно-белых нет готовой кандидатуры на смену) и, наконец, ничем не закончились переговоры по новому вратарю.



Вратарская позиция не видится самой проблемной в команде, но сейчас, после всей поднятой шумихи, она стала уязвимее, чем прежде. Об этом ниже.

Стартовый состав: три с половиной вопроса

С семью позициями всё более-менее ясно. Слева в обороне должен играть Айртон, одним из центральных защитников будет новый капитан Джикия, справа – Рассказов. В опорной зоне на сегодня есть Зобнин и Фернандо, а на подмене у них – Гулиев. Справа в атаке – умница Бакаев. В нападении – скорее всего, новичок Понсе, которому для скорой адаптации нужно сразу же выразить доверие игровым временем.



Тогда как по другим позициям есть вопросы.

Первый: кто составит пару Джикии в защите? Кандидатов двое – Кутепов и Жиго. Оба – защитники высокого уровня, но на данный момент времени ни тот, ни другой не пребывают в оптимальной форме. Судя по увиденному в межсезонье, они ещё не успели прийти в себя после травм и операций. Из-под того же Кутепова забивали почти в каждом матче турнира в Австрии.

Второй вопрос: кто будет исполнять роль «десятки»? Против ЦСКА здесь играл Ананидзе, против «Краснодара» — Игнатов. Ни тому, ни другому проявить себя не удалось – минимум обострений и индивидуальных действий. Возможно, Кононов вспомнит опыт прошлого сезона и передвинет повыше Фернандо, но тогда этот шаг смотрелся авантюрно, на сегодня он выглядит утопией – бразильцу не хватает разворотливости и умения играть между линиями. В матче с «Сочи» поставим на Игнатова, этот вариант хотя бы перспективный на длинной дистанции.



Третий вопрос: кто выйдет на левом фланге атаки? Тут нужно обязательно привести статистику Ханни, игравшему на этой позиции против «Краснодара»: 2 обводки, 2 неточных навеса, один неточный удар, 8 единоборств (5 победных), всего 14 передач (9 точных) за 57 минут, из них – ноль острых и одна неточная в штрафную. Это что угодно, но не игра лидера, ворчавшего, когда его не выпускали в прошлом сезоне.Карта действий алжирца смотрится ещё грустнее.

Проблема в том, что другие кандидатуры на сегодня не лучше. У Ломовицкого мизерная конкретика, да и удобнее в построениях Кононова ему играть справа, чтобы смещаться в центр под удар с рабочей левой. У Ташаева – нет уверенности и необходимых качеств для позиционного комбинационного футбола. Постоянного хозяина у левой бровки пока не предвидится. Скорее всего, Кононов будет делать выбор исключительно исходя из формы на конкретный день. А против «Сочи» можно подумать о варианте с Луисом Адриано, умеющим играть на фланге – как раз со смещением в центр.



Наконец, четвертый вопрос – половинчатый. Как себя сегодня чувствуют вратари? Что крутилось у Селихова и Максименко в голове, когда они видели все эти бурления и слухи о скором приходе Гилерме, не переносили ли ситуацию на себя, не делали ли логичный вывод: «Значит, тренерский штаб в нас не верит?». Не удивляйтесь, если в ближайшем матче вратарь красно-белых, кто бы им ни был, будет выглядеть нервно. Неуверенность в завтрашнем дне – не лучший спутник для голкиперов.

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Игра: рвение Бакаева и отсутствие системности

Сверху мы приводили статистику и карту действий Ханни, а теперь давайте посмотрим на аналогичные показатели в той же игре Бакаева. За 73 минуты у него – 8 обводок (5 успешных), 36 единоборств (13 выигранных), 4 заработанных фола, 9 передач в штрафную (5 точных), 4 удара (2 в створ) и гол. Это как раз то, что и должен показывать лидер команды.

Однако яркая игра Бакаева стала едва ли не единственным моментом, понравившимся в футболе «Спартака» в Австрии. В остальном у красно-белых уйма проблем, в том числе и старых: Ханни недорабатывает в обороне, в опорной зоне появляются разрывы, центральные защитники позволяют обыгрывать себя один в один, комбинационный футбол никак не склеивается.

Сегодня стартует РПЛ-2019/20. Кто закончит новый сезон в топ-5? Кто-то ещё считает, что у «Чемпионата» «мясные» журналисты?

Впрочем, последняя игра у красно-белых состоялась аж девять дней назад. Возможно, с тех пор команда Олега Кононова, вдоволь потренировавшись в Тарасовке, преобразилась, устранила все проблемы – и сегодня покажет нам на «Открытие Арене» футбол, которому позавидовали бы Бесков и Романцев. Всё может быть.

При подготовке материала использованы данные WyScout.