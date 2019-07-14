Её муж забивал за сборную Швеции, а теперь будет класть голы за «Краснодар»

Жозефина Берг начала встречаться с новичком «Краснодара» ещё в 2010 году, а в 2014-м пара узаконила отношения. Так же, как и Маркус Берг, она родилась в Швеции, в Гётеборге. Супруга нападающего рассказывает, что познакомилась с Бергом благодаря их общим друзьям, и влюбилась в него с первого взгляда, но боялась, что никаких шансов на отношения с Маркусом у неё нет.

У девушки есть экономическое образование, но она зарабатывает на жизнь, не только работая по профессии: Жозефина ведёт свой блог (а её страница в «Инстаграме» достаточно популярна), занята в модельном агентстве и снимается в шоу Playmakers. Также жена новичка «Краснодра» является партнёром многих известных брендов, включая, например, Nike и Bik Bok. Шведские СМИ отмечают, что девушка благодаря своей карьере зарабатывает весьма неплохо, но точных сумм никто не знает.



Вместе с Маркусом Жозефина воспитывает троих детей: дочь Джоли и сыновей Лионеля и Матео. Видео с одним из них – Лионелем — стало очень популярно в Швеции во время чемпионата мира 2018 года: мальчик расплакался, когда увидел отца на поле в матче с Южной Кореей.



Вместе с Маркусом по миру ездит вся семья – раньше они жили в Греции, когда нападающий выступал за «Панатинаикос», и в Арабских Эмиратах (тогда Маркус играл за «Аль Айн»). В прошлом году Жозефина вместе с детьми уже недолго пожила в России во время чемпионата мира, а теперь настало время полноценного переезда – в Краснодар.