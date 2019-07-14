ЦСКА интересуется форвардом «Ливерпуля». Вы его не знаете

Когда речь идёт об игроках «Ливерпуля», Тайво Авонийи – не то имя, которое первым приходит на ум. И не десятое. Но он принадлежит мерсисайдцам уже давно: с лета 2015 года. До того Авонийи играл за Имперскую академию футбола в Нигерии, руководитель которой лично пригласил подростка в 2010 году, увидев на турнире Coca Cola в Лондоне. Но через пять лет игры на родине перед молодым форвардом открылись новые перспективы. Его за миллион евро купил «Ливерпуль». Правда, до игры в Англии так и не дошло. За четыре года Тайво побывал во множестве аренд.

История аренд

Сразу после трансфера «Ливерпуль» отдал его во «Франкфурт». Во второй Бундеслиге молодой игрок не сверкнул. Он полгода просидел в запасе, пока команда шла в зоне вылета. Во втором круге Тайво попал в старт, но «Франкфурт» утонул окончательно: одержал одну победу в 12 матчах и вылетел в третий дивизион.



Следующий сезон Авонийи начал в Голландии. Причём сперва даже не в основной, а в молодёжной команде «НЕК Неймеген». Но там он выглядел намного сильнее остальных, забил пять раз в шести матчах и был быстро переведён в основную команду. Но дальше всё стало хуже. Тайво не удержался в основе, а «НЕК» тоже не удержался в Эредивизии и вылетел. За два год он забил на взрослом уровне всего три гола. Зато поиграл вместе с Квинси Овусу-Абейе. Тот тоже провёл сезон-2016/17 в «НЕКе», точнее, половину сезона. В начале 2017 года он покинул клуб свободным агентом, с тех пор нигде не играл. Тайво же снова поменял вместе с командой и страну.

Тайво Авонийи

Возраст: 21 год.

Гражданство: Нигерия.

Амплуа: центральный нападающий.

Клуб: «Ливерпуль» (Англия). Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Карьера: «НЕК Неймеген» (2016/17), «Мускрон» (2017/18), «Гент» (2018), Мускрон (2019).

Достижения: с ранних лет привык играть в разных европейских чемпионатах, сильная вторая половина сезона-2018/19.

Летом 2017 года он оказался в «Мускроне». И в 20 лет в высшем дивизионе Бельгии наконец пришёлся ко двору. В 25 выходах в старте нигериец набрал 12 голов и голевых передач. Ещё один плюс – он действовал лучше в матчах с наиболее сложными соперниками. Забивал «Андерлехту» и «Стандарду», отдавал голевые передачи в играх с «Гентом» и «Брюгге». Его «Мускрон» по окончании сезона был вынужден играть в плей-офф за право остаться в высшем дивизионе и в итоге остался. Но сезон-2018/19 Авонийи начал уже в бельгийском клубе посерьёзнее. Теперь его арендовал «Гент».



Одновременно с арендой в более-менее серьёзный клуб («Гент» постоянно претендует на участие в еврокубках, в 2017 году играл в Лиге Европы) Тайво подписал новый контракт с «Ливерпулем». Клуб играл в квалификации в Лиге Европы, Тайво даже забил гол «Ягеллонии», но затем бельгийцы уступили «Бордо» и остались без еврокубков. В Жупилёр лиге ни у клуба ни у игрока не заладилось. «Гент» слабо начал сезон, а Авонийи в основном выходил на замену, лишь четыре раза в первом круге появившись в старте. За всю первую половину сезона он не отметился ни одним результативным действием в чемпионате. Поэтому уже весной Авонийи оказался в знакомом «Мускроне». Там он быстро вернул прежнюю результативность. Девять голов в девяти матчах регулярного чемпионата, пять голов и передач в плей-офф за участие в Лиге Европы («Мускрон провёл сильный сезон).

Последние полгода – лучшие в карьере Тайво в плане результативности. Но даже они не помогли Авонийи получить приглашение в сборную. В 2015 году он сыграл за молодёжку Нигерии несколько матчей, но с тех пор не вызывался. Он не сдержал своего разочарования тем, что не попал в состав сборной на Кубок Африки. «Я расстроен. Когда ты выкладываешься и показываешь свою лучшую игроку, а тебя так и не вызывают, хотя бы раз, даже не дают шанса, это грустно. Но я ничего не могу с этим сделать. Это футбол. Буду прикладывать все усилия и дальше».



Проблема «Ливерпуля» в том, что без вызовов в сборную Авонийи не может получить разрешение на работу в Англии. Даже прорывной сезон не изменил ситуацию. Поэтому «Ливерпуль» ищет новые варианты для аренды игрока. В апреле игрок сказал, что отсутствие разрешения на работу может разрушить его мечту – в смысле, что его могут даже не отдать в аренду, а продать.

ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»

Плюсы и минусы

Авонийи точно не испугать новой страной или суровым климатом. К 21 году он успел поиграть в Европе: в Германии, в Нидерландах и Бельгии, а ведь была ещё стажировка в Швеции в 2014 году, в рамках которой он сыграл два матча за «Кальмар».



Последние полгода – лучшие в его карьере. Он забил 11 голов в 16 матчах после возвращения в «Мускрон», этого достаточно, чтобы привлечь внимание. Стилистически Тайво тоже подходит ЦСКА: это игрок, который умеет открываться за спину защитникам и опасен в быстрых атаках. Хороший рывок – главное качество. Его слабые места – действия в подыгрыше, игра головой и техника. Тайво плохо контролирует мяч и мало участвует в игре с мячом.



Ещё одним минусом является цена: «Ливерпуль», по информации источника «Чемпионата», запросил у ЦСКА 15 млн фунтов за выкуп. Также рассматривается вариант с арендой. Цена выглядит очень завышенной, а в случае с сухой арендой ЦСКА получает только временный вариант.