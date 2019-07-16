Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Три игрока «Спартака», авторы дублей. Валерий Газзаев определяет лучших в первом туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»

Голкипер «Спартака» сделал очень много сейвов, спасал команду. Большая заслуга Максименко, что «Спартак» выиграл, а не проиграл. Сыграл надёжно, выручил партнёров в нескольких убойных моментах у своих ворот.

От позора до радости – один удар Жиго. «Спартак» начал с невероятной победы Олег Георгиевич, вы точно подготовили команду к сезону?

Защита

Олег Данченко, «Рубин»

Очень хорошо сыграл Данченко против «Локомотива», который обладает очень квалифицированными игрокам. Выглядел агрессивно и надёжно в обороне, отдал голевой пас.

Георгий Джикия, «Спартак»

Георгий сыграл уверенно и в обороне, и в организации атаки. При атаках «Спартака» Джикия несколько раз опасно делал проникающие передачи.

Самуэль Жиго, «Спартак»

То же самое могу сказать и про Жиго. В паре с Джикией у них налажено хорошее взаимодействие. А победный гол только добавляет вистов защитнику «Спартака».

Дуглас Сантос, «Зенит»

Сантос – очень хорошее приобретение для «Зенита». По первому матчу оставил очень приятное впечатление.

«Зениту» было тяжело с «Тамбовом». Дзюба забил победный гол Дуглас Сантос и Алексей Сутормин дебютировали в составе чемпиона России.

Полузащита

Антон Швец, «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» сыграл блестяще и был лучшим игроком своей команды. Швец внёс огромный вклад в победу над «Краснодаром».

Эрик Бикфалви, «Урал»

Лучший игрок матча против «Уфы», забил два мяча. Бикфалви уже не первый сезон доказывает свой высокий уровень.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей был лучшим в составе «Локомотива» в этой встрече, заслужил место в этой сборной. Разгонял атаки и забил блестящий гол со штрафного.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Нападение

Алексей Ионов, «Ростов»

Алексей сыграл очень агрессивно и активно, записал на свой счёт гол и голевую передачу. Заслужил место в этой сборной.

Бернард Бериша, «Ахмат»

Бериша сыграл в похожем на Ионова стиле, был активен и забил победный гол.

Бериша забил шикарный гол в ворота «Краснодара». Он принёс «Ахмату» победу Вторая сенсация в первом туре РПЛ.

Александр Соболев, «Крылья Советов»

Дубль Соболева в ворота ЦСКА говорит сам за себя.

«Из карьеры можно состряпать всё что угодно». Соболев отправил ЦСКА на дно Рассказываем о герое игрового дня, а сам Александр Соболев – о дубле в ворота Акинфеева и адаптации Анюкова с Комбаровым.

Главный тренер

Рашид Рахимов, «Ахмат»

Рашид Маматкулович сотворил одну из главных сенсаций тура, обыграв «Краснодар».