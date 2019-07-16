Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Александр Максименко, «Спартак»
Голкипер «Спартака» сделал очень много сейвов, спасал команду. Большая заслуга Максименко, что «Спартак» выиграл, а не проиграл. Сыграл надёжно, выручил партнёров в нескольких убойных моментах у своих ворот.
Защита
Олег Данченко, «Рубин»
Очень хорошо сыграл Данченко против «Локомотива», который обладает очень квалифицированными игрокам. Выглядел агрессивно и надёжно в обороне, отдал голевой пас.
Георгий Джикия, «Спартак»
Георгий сыграл уверенно и в обороне, и в организации атаки. При атаках «Спартака» Джикия несколько раз опасно делал проникающие передачи.
Самуэль Жиго, «Спартак»
То же самое могу сказать и про Жиго. В паре с Джикией у них налажено хорошее взаимодействие. А победный гол только добавляет вистов защитнику «Спартака».
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос – очень хорошее приобретение для «Зенита». По первому матчу оставил очень приятное впечатление.
Полузащита
Антон Швец, «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» сыграл блестяще и был лучшим игроком своей команды. Швец внёс огромный вклад в победу над «Краснодаром».
Эрик Бикфалви, «Урал»
Лучший игрок матча против «Уфы», забил два мяча. Бикфалви уже не первый сезон доказывает свой высокий уровень.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Алексей был лучшим в составе «Локомотива» в этой встрече, заслужил место в этой сборной. Разгонял атаки и забил блестящий гол со штрафного.
РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица
Нападение
Алексей Ионов, «Ростов»
Алексей сыграл очень агрессивно и активно, записал на свой счёт гол и голевую передачу. Заслужил место в этой сборной.
Бернард Бериша, «Ахмат»
Бериша сыграл в похожем на Ионова стиле, был активен и забил победный гол.
Александр Соболев, «Крылья Советов»
Дубль Соболева в ворота ЦСКА говорит сам за себя.
Главный тренер
Рашид Рахимов, «Ахмат»
Рашид Маматкулович сотворил одну из главных сенсаций тура, обыграв «Краснодар».
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