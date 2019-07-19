Купить было легче, чем продать. «ПСЖ» не знает, как избавиться от Неймара

В ход пошёл натуральный обмен с доплатой. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара



Руководство «Пари-Сен-Жермен» согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.



По информации источника, уход бразильца из парижского клуба неизбежен. В стане чемпиона Франции пришли к выводу, что лучшим решением из сложившейся ситуации станет продажа футболиста, который ранее заявил о желании сменить команду. Предпочтительным для 27-летнего нападающего остаётся вариант с возвращением в «Барселону». Поэтому «ПСЖ» уже начал обсуждать с сине-гранатовыми условия возможного трансфера, которые бы устроили оба клуба.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих игроков на выбор



Руководство «Барселоны» сделало новое предложение «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего Неймара. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить € 100 млн и отдать двоих игроков, сообщает Sky Germany.



«Барселона» предоставила «ПСЖ» список из шести футболистов команды. Известно, что в него входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.



Проблемой для сине-гранатовых является то, что Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в стан действующих чемпионов французской Лиги 1. Это касается и вингера Усмана Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.



Немецкое издание сообщает, что переговоры между «Барселоной» и «ПСЖ» будут трудными, однако новое предложение каталонцев — большой шаг навстречу парижанам. Ранее «ПСЖ» отказался продавать Неймара сине-гранатовым за € 40 млн плюс несколько игроков. Французский клуб оценивает бразильца в € 250 млн.



Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу



Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.



По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.



Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн.

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«Ювентус» готов предложить троих игроков в обмен на Погба



«Ювентус» всё ещё изучает возможности подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, «старая синьора» готова предложить в обмен на игрока «красных дьяволов» сразу троих своих футболистов — защитника Жоау Канселу, полузащитника Блеза Матюиди и вингера Дугласа Косту.



В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего полузащитника на сегодняшний день составляет € 100 млн.

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«Спартак» объявил о подписании Мирзова



«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.



«Сегодня контракт с нашим клубом сроком на три года подписал полузащитник Резиуан Мирзов. Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан!» — сказано в заявлении московского клуба.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщал об интересе «Спартака» к футболисту, прохождении игроком медицинского обследования и подписании с ним контракта.



Мирзов выступал за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.

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«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле



Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. При этом «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.



Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.



Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.

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«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке-04» Аритом



Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту. Клуб из Гельзенкирхена согласится расстаться с 22-летним французом марокканского происхождения, если получит подходящее предложение. Немцы оценивают игрока в € 12-15 млн, сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt.ru.



В услугах Арита заинтересован также «Дженоа», но итальянский клуб предпочитает взять хавбека в аренду с правом последующего выкупа.



Амин выступает за «Шальке-04» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Нанта» и «Нанта-2». Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.



В минувшем сезоне Арит забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах немецкой Бундеслиги. В активе хавбека также 5 встреч в Лиге чемпионов и 2 — в Кубке Германии.

«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» € 10 млн за Пушкаша



Нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш пользуется большим спросом в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает FC Inter News со ссылкой на Corriere dello Sport, вслед за ЦСКА 23-летним футболистом заинтересовался и другой московский клуб в лице «Спартака». Более того, «армейцы» и красно-белые уже сделали нерадзурри предложение по Пушкашу в размере € 10 млн.



Проблемой в переговорах может стать сам Георге. Румынский игрок не горит желанием переезжать в Россию и предпочёл бы остаться в Италии или перебраться в другой ведущий европейский чемпионат.



Минувший сезон Пушкаш провёл в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился 9 мячами и 3 результативными передачами. За сборную Румынии Георге сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола. На прошедшем чемпионате Европы U21 румынский форвард забил в 4 играх 4 мяча.

«Ювентус» объявил о переходе де Лигта за € 75 млн



Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.



Бьянконери заключили с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов — до лета 2024 года. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.



Ранее сообщалось, что после перехода в итальянский клуб де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой € 12 млн в год.



Маттейс является воспитанником «Аякса». В завершившемся сезоне он сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт де Лигта с «Аяксом» был рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.