«ПСЖ» — закомплексованный суперклуб. Но теперь у него есть психолог

Внимание, сенсация: Неймар опять недоволен. И его папа тоже. Причина? В клубе потребовали приехать к началу сборов. Тогда же, когда собирается вся остальная команда. Это неприятно, потому что у Неймара были другие планы: он занят делами благотворительной организации Instituto Neymar JR. Возможно, вам кажется, что в тексте многовато Неймара для одного абзаца. Что ж, зато переизбыток вне поля компенсируется нехваткой Неймара на поле: к началу сборов он так и не приехал.

Папа выразил удивление: «Они знали, когда он присоединится к команде. Неймар не мог отменить мероприятие, которое было запланировано год назад. Он вернётся в клуб 15 июля». В принципе, в клубе уже могли привыкнуть к такому стилю. Во-первых, Неймар в Париже не первый год, а во-вторых, есть же историческая традиция. В средние века король примерно в таком же тоне сообщал вассалам из Лотарингии, Бургундии и Аквитании, когда он удостоит их своим визитом. Но даже и после такого величественного объяснения клуб не отстал. Позицию «ПСЖ» объяснил новый спортивный директор клуба, Леонардо.



«Неймар не должен был пропускать тренировку. Клубу известно, что он занят делами фонда. Но это не значит, что его отсутствие было согласовано. Есть контракт. Неймар опоздал на сборы, он нарушил контракт. За это он понесёт такое же наказание, как любой другой работник в такой ситуации». Любой другой работник – это ключевые слова.



Формально разница между Неймаром и любым другим работником только в зарплате. Любому не платят 20 млн евро в год после уплаты налогов, то есть примерно 380 тыс. в неделю. По сути, в Париже нет человека, более далёкого от слова «любой», чем Неймар. Изменить эту ситуацию – трудный вызов для клуба.

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

Кто больше: Неймар или «ПСЖ»?

Вызов трудный, потому что с активом стоимостью 200 млн нужно обращаться бережно. Даже при желании его продать. Расстановка сил в паре игрок/клуб далека от нормальной. В недавнем интервью Le Parisien Леонардо пришлось ответить в том числе на такой вопрос: «Вы считаете, что «ПСЖ» должен стать больше, чем Неймар?». В теории абсурдный вопрос (клуб всегда больше, чем игрок), а по факту даже в самом Париже считают, что как величина в футболе Неймар занимает больше места, чем восьмикратный чемпион Франции. Это реальность, в которую клуб себя загнал в последние годы. Её нельзя изменить усилием воли или пафосным заявлением, что теперь всё по-другому. Но первые шаги сделаны.

Леонардо вернулся в «ПСЖ» меньше двух месяцев назад. Клуб пока не сделал ничего громкого на трансферном рынке, ничего такого, что попадает в топ новостей. Но это как раз тот случай, когда большая часть льда скрыта под водой. В «ПСЖ» изменилось нечто большее важное, чем трансферный баланс: стиль поведения.



В середине июня президент Нассер Аль-Хелаифи в невероятно откровенном интервью France Football разнёс всю команду, лично Неймара, но главное – и самого себя. «Клуб теряет уважение, нам не хватает авторитета. Не ухожу от ответственности, это в первую очередь моя вина. Моя ошибка, что в этом сезоне всё пошло не так. Но теперь всё изменится». За это и отвечает Леонардо. Президент объяснил, что значит новый стиль: «Игроки должны гордиться этой футболкой, а не стараться, только когда им это выгодно».

Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

Леонардо уже начал воплощать новую стратегию. Он не только лишает Неймара премии. Он произносит слова, которые вы ждали услышать от представителя «ПСЖ» в последнюю очередь. Например: «У нас нет конверта с 200 млн евро. Переход Де Лигта казался возможным, но это не так. Клубу нужно остановиться». Почему он назвал именно 200 млн? Просто французские СМИ приписали клубу именно такой трансферный бюджет на лето.

Комплексы и терапия

Хит «У нас нет денег» от создателей «Деньги не проблема» может стать главной сенсацией лета. Но кроме того – признак глубокого понимания клубом своих проблем. Слабости «ПСЖ» не в тактике, не в слабости состава и не в недостаточно распиаренном тренере. «Нашей целью всегда была Лига чемпионов. В новом сезоне будет по-другому. Команде нужно передохнуть, успокоиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 10 шагов вперёд», — сказал Леонардо в интервью Le Parisien. В том же интервью он дал лучшее объяснение постоянных вылетов из Лиги чемпионов: «Мы должны перестать бояться неудач. Надо убрать этот страх, который слишком давил на команду в Лиге чемпионов». Точнее проблему «ПСЖ» ещё не описывали.



Вылететь из Лиги чемпионов от более слабой команды, которая проиграла дома, а в гостях умудрилась забить три гола c четырёх ударов? В Париже ошибались все: молодой и неопытный Керер, звёздный Маркиньос, возрастной и опытный Буффон. Это признак страха.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

В публицистике пока не применяется словосочетание «закомплексованный суперклуб». Видимо, пора ввести. Если ни один счёт не является комфортным для команды перед ответным матчем, если не существует такого преимущества, которое она не могла бы растерять – это признак страха. Это комплексы. Нужна терапия, слова о том, что команде нужно остановиться и успокоиться – как раз она и есть.



Интервью Аль-Хелаифи тоже укладывается в метафору. Оно правильное по посылу, но слишком эмоциональное. Президенты суперклубов не психуют. Они не говорят своим звёздам: «Если вам что-то не нравится – чао!». Только не для СМИ. Леонардо пришёл очень вовремя. У него полно работы.

Неймара довольно мягко наказали за опоздание на сборы: его лишили премии за профессиональную этику. Её выплачивают, чтобы бразилец своим поведением не наносил вреда репутации клуба. Размер премии равен недельной зарплате. Но что с ним делать дальше?



Старший Неймар уже заявил в прессе о недовольстве. Оставлять в клубе недовольного Неймара – это гарантия таких репутационных потерь, что штраф не поможет. Продать его трудно: явный покупатель только один, и тот не спешит. Леонардо подтвердил факт «поверхностных контактов» с «Барселоной» насчёт Неймара, но опроверг, что «ПСЖ» получил предложение о трансфере. У «Барсы» свои трудности, в том числе, финансовые, из-за которых завис трансфер Гризманна. Сделать Неймара счастливым – это похоже на идеальную ситуацию для «ПСЖ», потому что бразилец, когда был всем доволен, действительно выводил клуб на другой уровень. Но эта задача труднодостижима.

Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше Что происходит в «ПСЖ».

А кроме того: в Париже и так слишком много времени потратили, пытаясь сделать Неймара счастливым. Возможно, дело даже не в клубе: он может быть несчастен не в «ПСЖ», а во Франции, во французском футболе. Причины есть.

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Неймар, непрофессиональное отношение игроков, страхи команды. Всё это – проблемы, которые нужно решить за месяц. И всё это по хорошему не должно быть работой спортивного директора. А ведь есть ещё одно дело. У Томаса Тухеля объективно короткий состав, потеря почти любого игрока сильно бьёт по команде. Обычно, это основной фронт работы спортивного директора. Но в Париже это только дополнение к главным проблемам.



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