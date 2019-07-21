В этот раз «Сочи» не смог дать бой гранду. У «Зенита» — вторая победа на старте

Без Дзюбы, но с Суторминым

По сравнению с первым туром Сергей Семак сделал в стартовом составе два изменения – выпустил Барриоса, полностью восстановившегося после Кубка Америки, и Сутормина, постепенно адаптирующегося в новом коллективе. Вторая перестановка стала следствием недомогания Дзюбы, который пропустил тренировку накануне, прилетел в Сочи, но остался в запасе.

В итоге «Зенит» выстроился по стандартной для себя схеме 4-4-2, где Сутормин исполнял роль правого хавбека, Ерохин – левого (со смещениями в центр), а Дриусси играл второго форварда и был наделён действий. Аргентинец много передвигался по всей ширине поля, насыщал нужные зоны и часто работал в оттяжке.



У «Сочи» по сравнению с матчем против «Спартака» также произошли две корректировки. Полоз уступил место центрального форварда Обухову, а Кудряшов, неделю назад появившийся на «Открытие Арене» на замену, в этот раз вышел с первых минут, вытеснив из основы молодого Калугина.

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Без скоростей и моментов

Мы помним, как «Сочи» налетел на «Спартак» и с первых минут прижал именитого соперника к воротам. С «Зенитом» такой фокус не прошёл: прессинг команды Александра Точилина оказался не таким агрессивным и кратковременным. Продлился он от силы первые 5-10 минут, после чего сначала утих, а потом полностью иссяк. Чемпион получил возможность безгранично долго владеть мячом и территорией и вести позиционную игру.



Однако с этой самой позиционной игрой у «Зенита» было туго: мяч через центр ходил плохо, скоростей и командного интеллекта не хватало. Внятными были разве что атаки через левый фланг, где активную деятельность развернул новичок Дуглас Сантос (а помогали ему Ерохин и Дриусси), да наступления со скидками Азмуна – иранец в двух эпизодах классно скидывал мяч грудью после забросов и выводил вездесущего Дриусси на пространство.



Но всего этого было мало, чтобы организовать стабильное давление и создавать моменты. Тот же Сутормин в первом тайме выполнял исключительно вспомогательные функции и почти не был заметен. А весь «Зенит» нанёс за первый тайм лишь один удар в створ. «Сочи» ответил аналогичной цифрой.

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Подстава от Миладиновича

Причём единственный удар (равно единственный момент) «Зенит» организовал не с игры, а с пенальти. И создала этот 11-метровый команда Семака не столько благодаря своему давлению, сколько благодаря необъяснимому ляпу Миладиновича. Сербский защитник допустил грубейшую ошибку, не рассчитав отскок и не став выбивать мяч первым касанием, не увидел рывок Азмуна со спины – и подарил иранцу выход один на один. Экстренная гонка за Сердаром закончилась подкатом сзади и фолом.



Тренеры и футболисты «Зенита» горячо спорили и требовали не только пенальти, но и удаление для нарушителя, однако арбитр Алексей Матюнин разобрался абсолютно верно: да, было лишение явной возможности забить, при этом момент произошёл внутри штрафной, а защитник пытался сыграть в мяч. Такие эпизоды уже давно расцениваются не красными карточками, а жёлтыми – в рамках частичной отмены двойного наказания.



Азмун пенальти реализовал, и «Зенит» закончил первый тайм с победным счётом, несмотря на серенький футбол.

И всё-таки Дзюба

После перерыва Точилин друг за другом выпустил защитника Урганова (вместо поплывшего Миладиновича) и форвардов Карапетяна и Полоза, попытавшись усилить атаку. «Сочи» действительно стал активнее, начал выравнивать статистику владения мячом и приближаться к штрафной. Но по-настоящему опасный момент хозяева создали только один – на 80-й минуте после затяжной атаки с двумя навесами в упор бил капитан Песегов, но мяч улетел выше.



Да и, справедливости ради, при всей повышенной активности во втором тайме «Сочи» не был лучше. «Зенит», получив пространство, также прибавил в остроте. Два убойных шанса имел Сутормин, наконец-то попавший в центр внимания, новый выход один на один после ляпа защитников получил Азмун, да и Дзюба, всё-таки вышедший на полчаса, свои минуты отработал полезно, успел попасть штангу, а в самой концовке открылся на дальнем углу после навеса Жиркова (который тоже классно вышел на замену) и сделал результативную скидку на Оздоева.



«Зенит» одержал вторую победу, а «Сочи», несмотря на достойную отрезками игру, имеет после двух стартовых туров грустную баранку.