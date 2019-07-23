Свиньи – не фанаты «Спартака». Арену в Ростове нужно дисквалифицировать

Это будет очень очень короткий текст с прямыми выводами, кто на самом деле спровоцировал давки и избиение людей в подтрибунном помещении «Ростов-Арены». Хозяева в лице своей пресс-службы уже успели обвинить болельщиков «Спартака», которые, оказывается, зажигали пиротехнику на трибуне. Мы, конечно, поблагодарим ростовскую полицию, проявившую гуманность и ответившую на петарды дубинками, а не огнестрелом, но всё-таки позволим себе провести небольшой ликбез. Заранее извиняемся за него и просим не бить хотя бы по голове.

1. Оборудование стадионов чемпионата мира позволяет не просто обнаружить хулигана, но и чуть ли не мгновенно идентифицировать его личность.

2. Задержание – если речь не идёт о критических случаях – всегда происходит вне чаши стадиона. Когда толпа рассеивается, подозреваемого тихо берут за руки люди в штатском и спокойно отводят в отделение.

3. Стюарды же в это время выполняют функцию доброго помощника болельщику, именно поэтому адекватные клубы нанимают симпатичных девушек.

Так вот раз фанаты «Спартака» зажгли на матче 5 жалких файеров и бросили ещё столько же петард, то борьба с ними должна была пройти незаметно. Но это если мы говорим об адекватной среде, а не о Ростове-на-Дону, где создали целый букет.

1. Стюарды надевали на себя маски и вели себя как охранники ночных клубов.

2. Из-за нескольких брошеных файеров служба безопасности клуба и полиция организовали грандиозную давку в подтрибунном помещение, где около получаса морились тысячи людей, в том числе женщины и дети.

3. Подозреваемых пытались выцепить прямо из огромной толпы, сузив коридор до узенькой щелочки.

4. ОМОН без разбора и без причин колотил и добивал людей дубинками.

5. Никто не отрицает, что указание на «ввод войск» дала служба безопасности. И ведь что в клубе, что в правоохранительных органах Ростова до сих пор уверены, что поступать иначе было нельзя, а все действия были разумными.

Лежащих фанатов «Спартака» били дубинками. Что известно на этот момент РФС, РПЛ, Росгвардия и «Спартак» отреагировали на инцидент.

Нет, они были абсолютно идиотскими. Почему? Да просто задайте себе пару вопросов: Могло ли кому-то стать плохо в давке? Конечно, ведь, повторимся, на стадион ходят и женщины, и пенсионеры, и дети. Мог ли кто-то получить серьёзные травмы? Безусловно. Особенно если толпа фанатов «Спартака», имея на это полное право, ответила бы стюардам и ОМОНу. На этот раз уверенному в своей правоте «Ростову» повезло, что всё закончилось без жертв. Но завтра, когда приедут «Зенит» или ЦСКА, жизнь после произвола может сложиться иначе.

Можно было бы пройти мимо этого случая или назвать его частным – правда, с кем не бывает. Только вот грубость и жажда насилия заложены в ростовский правоохранительный генофонд, который, как оказалось, не сильно испортился во время чемпионата мира.

Ведь при мне во время Суперкубка между ЦСКА и «Зенитом» полковник с маниакальной радостью кричал в рацию во время задержания уже подравшихся и разбежавшихся фанатов: «Лови и топчи им лица»!

Ведь при мне гостевые сектора на старом «Олимпе» защёлкивали на наручники.

Ведь при мне болельщиков «Спартака» с билетами почти весь тайм не пускали на сектор из-за сломавшихся турникетов, а когда они попытались прорваться на футбол, от души лупили дубинками и жарили шокерами.

Всё это происходило на нашей памяти год, пять, десять лет назад, но РФС и РПЛ всегда наказывали болельщиков – людей, которые тратили время и деньги, проводили сутки в пути ради многострадального и больного российского футбола. Ведь пока клубы и чиновники будут с пренебрежением относиться к людям как к свиньям, продолжат выгораживать себя и валить все на фанатов, то ничего хорошего с этой игрой в нашей стране точно не будет.

«Ростов Арену» необходимо наказать. Для начала, хотя бы условно. Ростовский ОМОН и охранники-стюарды эту награду точно заслуживают.