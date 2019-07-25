Сожгли карьеру. Французский защитник будет судиться с ВАДА

14 апреля 2016 года «Ливерпуль» на родном «Энфилде» принимал дортмундскую «Боруссию» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Неделей ранее команды сыграли вничью со счётом 1:1, поэтому ко второй встрече подходили с практически равными шансами на продвижение в следующую стадию. В начале сезона английский клуб возглавил Юрген Клопп, на протяжении семи лет руководивший «Боруссией», что придавало противостоянию дополнительный интерес. На исходе часа игры немецкая команда вела со счётом 3:1 и, казалось, уже могла готовиться к полуфиналу.

Однако у подопечных Клоппа было иное мнение. Филиппе Коутиньо, Мамаду Сако и Деян Ловрен принесли «Ливерпулю» победу и навсегда вписали этот матч в историю футбола. Дальше футболистов английского клуба ждал испанский «Вильярреал». Ему они противостояли уже без одного из героев встречи на «Энфилде» — Сако, сравнявший счёт в той игре, был отстранён ВАДА по подозрению в употреблении запрещённых препаратов.

Что произошло?

После стартового матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», являющегося извечным соперником «Ливерпуля», французский защитник прошёл тестирование на допинг. О вскрытии пробы А и её положительном результате стало известно уже после встречи с «Боруссией» — Сако успел даже провести две игры чемпионата Англии и отметиться голом в ворота «Эвертона». Футболист отказался от процедуры вскрытия второго образца, признав себя виновным.

Позже станет ясно, что обнаруженное вещество попало в организм защитника вместе с жиросжигающим препаратом, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит игрока на 30 дней для дальнейших разбирательств. Однако во время расследования комитет организации вскрыл ошибку: вещество – хигенамин – не входило в список запрещённых. УЕФА обрушился с критикой на ВАДА и оправдал футболиста. Несмотря на успешный итог, Сако многое потерял из-за скандала – он пропустил остаток сезона, не сыграл в финале Лиги Европы и не смог попасть в заявку сборной Франции на домашний чемпионат Европы – 2016.

Новая глава

Чёрная полоса для французского защитника, являвшегося основным в «Ливерпуле» в сезоне-2015/16, продолжилась и перед началом нового розыгрыша английского первенства. Летом 2016 года футболист вступил в конфликт с Клоппом, перестал привлекаться к работе с главной командой и был выставлен на трансфер. Зимой следующего года Сако уйдёт в аренду в «Кристал Пэлас», а уже по окончании сезона клуб выкупит защитника у «Ливерпуля» за 26 млн фунтов стерлингов.

Места во второй десятке турнирной таблицы чемпионата Англии никогда не являлись пределом мечтаний француза, который долгое время был на ведущих ролях в «Пари Сен-Жермен», а чуть позже – в «Ливерпуле». Сако нашел виноватых в лице ВАДА. Теперь он будет судиться с антидопинговым агентством и намерен восполнить репутационные и финансовые убытки, которые нанесла ему ошибка, допущенная более трёх лет назад. Футболист оценил ущерб карьере в 13 млн фунтов стерлингов.

«Несмотря на то что «Кристал Пэлас» выдающийся клуб английской Премьер-лиги, он не имеет той всемирной репутации, которая есть у «Ливерпуля». Также команда не приносит выгоды игроку и связанным с ним правам на имидж", — сказал адвокат футболиста Стюарт Ритчи.

ВАДА же, в свою очередь, отрицает причастность ко всем неудачам Сако и его переходу в «Кристал Пэлас». Теперь сторонам предстоит судебное разбирательство, где сначала французу и его адвокатам предстоит доказать халатность агентства при проверке допинг-пробы, а уже потом требовать компенсацию.