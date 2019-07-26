Найджи забил в Алжире больше, чем кто-либо за 25 лет. Он переходит в ЦСКА

ЦСКА договорился о переходе нападающего алжирского «Параду» Закария Найджи. По информации Algerie.football, московский клуб заплатит за 24-летнего игрока 2 млн евро. Согласно источнику, в ближайшее время новичок должен присоединиться к команде Виктора Гончаренко.

Кто такой Закария Найджи?

Найджи – лучший бомбардир прошедшего чемпионата Алжира. Нападающий «Параду» стал автором 20 голов и 6 голевых передач в 30 матчах. Столько никто не отличался в алжирской лиге с сезона-1994/95.

Любопытно, что все свои мячи Закария забил с игры. Для сравнения, у ближайшего преследователя новичка ЦСКА было лишь 10 точных ударов. В общем, красно-синие приобретают многообещающего снайпера, чьи голы помогли «Параду» финишировать на третьем месте.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Годом ранее Найджи попал в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Алжира, наколотив 11 мячей. Тогда гонку голеадоров выиграл с 18 голами нападающий Усама Дарфалу, который после этого переехал в «Витесс» и выдал приличный сезон в команде Леонида Слуцкого. Так что от трансфера Найджи, после определённого периода адаптации игрока к России и футболу в РПЛ, тоже можно ждать достаточно быстрой отдачи. Закария уже попрощался с партнёрами по «Параду», пригласив их на ужин. На дружеской вечеринке он не смог сдержать слёз.

Стал ли новичок ЦСКА победителем Кубка Африки?

Неделю назад сборная Алжира выиграла проходивший в Египте Кубок африканских наций. В финале «лисы пустыни» переиграли, возможно, сильнейшую по индивидуальным качествам игроков команду турнира – сборную Сенегала (1:0). Алжирцы превзошли остальных за счёт организации игры, напоминая своим стилем европейскую сборную.

На Кубке Африки победил европейский футбол. Алжиру хватило одного удара Садио Мане и его Сенегал оказались бессильны против прагматичной сборной Алжира.

Найджи – кандидат в национальную команду, однако в его профайле пока нет победы на Кубке Африки. Новичок ЦСКА не попал в окончательную заявку алжирцев. Единственный матч за сборную Закария сыграл 22 марта этого года: вышел на замену за полчаса до конца встречи отборочного цикла с Гамбией. Кстати, как раз вместо Дарфалу. В линии нападения сборной Алжира высокая конкуренция: есть автор гола в финале Багдад Бунеджа из «Аль-Садда», опытный Ислам Слимани из «Лестера», Анди Делор из «Монпелье», Исхак Бельфодиль из «Хоффенхайма» и Дарфалу, поэтому представителю местного чемпионата не так-то просто попасть в основу.

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.

Какая роль у Найджи будет в составе «армейцев»?

Найджи может стать напарником Фёдора Чалова, а может рассматриваться в качестве его сменщика по ходу нынешнего сезона и замены на будущее в случае продажи российского форварда в Европу. Всё зависит от самого алжирца. Закария – не классический игрок касания в штрафной. Он по ситуации смещается в глубину поля или на фланг, чтобы подыграть партнёру. Достаточно резок и техничен, хорошо контролирует мяч в движении. Несмотря на высокую результативность, нельзя утверждать, что реализация моментов у Найджи близка к стопроцентной.

Помимо ЦСКА на форварда сборной Алжира претендовали «Жил Висенте», «Бордо», «Мускрон» и некоторые другие клубы. В какой-то момент казалось, что португальцы закрыли трансфер Найджи, заплатив 1,2 млн евро, но «армейцы» сделали более выгодное предложение. Прежде рекордный трансфер «Параду» тоже составлял 2 млн. За такую сумму клуб продал летом 2016-го в «Ренн» Рами Бенсебаини. Сейчас это основной левый защитник сборной, который запомнился очень жёсткой игрой в финале Кубка Африки. Чего-чего, а характера алжирцам не занимать.