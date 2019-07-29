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Дани Алвес ждёт предложение «Барселоны», пока без клуба

Дани Алвес ждёт предложение «Барселоны»
«Чемпионат»
Дани Алвес ищет работу. Для этого он придумал невероятно крутой креатив!
Помогите самому титулованному игроку мира. Может, у ваших знакомых есть вакансии?
Футбол 0

Несколько дней назад Дани Алвес пошутил в «Инстаграме». Ну как пошутил – написал пост о том, что ищет работу. И спросил у подписчиков, куда высылать резюме. «Скиньте почитать, какие есть вакансии», — так заканчивается подпись к его посту.

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves
Самый титулованный футболист в истории остался без клуба. И забил за сборную
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону».

Но, видимо, за несколько дней достойных предложений по работе не нашлось. И Алвес пошёл дальше. Он устроил презентацию себя в роли представителя нескольких профессий.

Фермер. За спиной – теплица. Видимо, Алвес готов работать в поле даже в странах с умеренным климатом.

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Кассир. Правда, кажется, что этот кассир поёт, пока упаковывает продукты. Ладно, у всех свои недостатки.

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Охранник. Музей, картины, посетителей нет, охранник спит на рабочем месте. Уровень достоверности – 100%.

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Таксист. Роль таксиста Алвесу удалась чуть хуже. Нет, нормально, что он ест за рулём. Но где пассажир, у которого Дани будет спрашивать дорогу?

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Пляжный спасатель. Ещё одно точное попадание. Даже не верится, что в «Барселоне» Алвес играл без этой красно-жёлтой шапочки. И вообще, пляж – не худшее место работы.

Дани Алвес
Дани Алвес
Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

На ваш взгляд, где Алвес окажется в конце трансферного окна? Голосуйте и пишите в комментариях свои варианты.

Принять участие в голосовании также можно, пройдя по этой ссылке.

Источник: «Чемпионат»

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