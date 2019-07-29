Помогите самому титулованному игроку мира. Может, у ваших знакомых есть вакансии?

Дани Алвес ищет работу. Для этого он придумал невероятно крутой креатив!

Несколько дней назад Дани Алвес пошутил в «Инстаграме». Ну как пошутил – написал пост о том, что ищет работу. И спросил у подписчиков, куда высылать резюме. «Скиньте почитать, какие есть вакансии», — так заканчивается подпись к его посту.

Самый титулованный футболист в истории остался без клуба. И забил за сборную Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону».

Но, видимо, за несколько дней достойных предложений по работе не нашлось. И Алвес пошёл дальше. Он устроил презентацию себя в роли представителя нескольких профессий.



Фермер. За спиной – теплица. Видимо, Алвес готов работать в поле даже в странах с умеренным климатом.

Кассир. Правда, кажется, что этот кассир поёт, пока упаковывает продукты. Ладно, у всех свои недостатки.

Дани Алвес Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Охранник. Музей, картины, посетителей нет, охранник спит на рабочем месте. Уровень достоверности – 100%.

Дани Алвес Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Таксист. Роль таксиста Алвесу удалась чуть хуже. Нет, нормально, что он ест за рулём. Но где пассажир, у которого Дани будет спрашивать дорогу?

Дани Алвес Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

Пляжный спасатель. Ещё одно точное попадание. Даже не верится, что в «Барселоне» Алвес играл без этой красно-жёлтой шапочки. И вообще, пляж – не худшее место работы.

Дани Алвес Фото: Источник: www.instagram.com/danialves

На ваш взгляд, где Алвес окажется в конце трансферного окна? Голосуйте и пишите в комментариях свои варианты.

Принять участие в голосовании также можно, пройдя по этой ссылке.