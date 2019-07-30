Шаронов, жгите! «Рубин» хочет нравиться зрителю, и это прекрасно

«Рубин» настолько прочно сросся в общественном сознании с фигурой Бердыева, что его добровольная отставка привела в растерянность казанскую публику. Точнее ту её часть, которая ещё окончательно не утратила интереса к футболу и продолжала по инерции ходить на местный красавец-стадион. Исход из клуба почти всех кандидатов в лидеры, пользовавшихся хотя бы минимальным спросом на рынке, усилил панические настроения внутри этого, с каждым годом редеющего сообщества. Комплектация по остаточному принципу, безвестными мальчишками или пресловутыми «сбитыми лётчиками», и назначение на роль спасателя тренера-новичка – повергли в депрессию.

От такого «Рубина», кажется, никто не ждал ничего хорошего. Тем неожиданнее теперь видеть команду в тройке лучших в РПЛ и тем интереснее наблюдать за её перевоплощением. Тот самый «Рубин», который в последнее время вызывал зевоту роботизированной слаженностью манёвров при минимуме игровой импровизации, внезапно обнаружил в себе вкус к живому, страстному футболу. И эти, новые ощущения, пожалуй, даже ценнее цифр в таблице будут.

РПЛ стала гораздо круче. Это не случайность Три причины, по которым нашу лигу стало интересно смотреть.

С цифрами у «Рубина» всегда порядок был, временами полный – огня, эмоций не хватать стало. Ни выходящим на поле, ни смотрящим на них с трибуны. На каком-то этапе «Рубин» даже своему зрителю надоел – стремительное опустение стадиона тому подтверждение. Чтобы процесс не принял необратимого характера, нужно было срочно что-то менять. В своём прежнем формате проект себя определённо изжил – причём не только в игровом, в медийном отношении – тоже. А к творчеству в условиях ограниченного финансирования прежний, многолетний творец, кажется, охладел. Пройденный, и не раз, этап.



Если раньше максимальная закрытость команды на поле и вне его компенсировалась медалями и еврокубками, то «позднебердыевский» «Рубин» не давал в достаточных объёмах ни побед, ни зрелища. «Рубин» нуждался в перезагрузке – свежем взгляде на вещи, новых подходах, принципах – в построении игры и взаимоотношениях с аудиторией. Более подходящего фронтмена для этой истории, чем харизматичный рокер Шаронов, трудно было придумать.



Легенда клуба, сильная, независимая личность – Роман изначально сочетал в себе качества, необходимые для благосклонного приёма публикой. Сомнения вызывали лишь педагогические способности дебютанта – разглядеть их в клубной академии затруднительно было. Судя по первым словам и действиям Шаронова в РПЛ, они тоже в наличии. Интерес к «Рубину», некогда одной из скучных команд лиги, моментально повысился, и дело тут не в красноречии тренера или изобретательности SMM. Вернее – не только в этом. На первом месте – футбол.



Когда новый «Рубин» зацепил ничью на поле вице-чемпиона, многие в столице это расценили как случайность: с кем не бывает? Когда «Рубин» испортил повторное новоселье «Динамо» в Петровском парке, к нему присмотрелись пристальнее. После свежей победы казанцев над «Ахматом» сомнений в закономерности их стартовых успехов практически не осталось. Уступая всем трём в суммарной стоимости состава («Локомотиву» — втрое!), в футбол «Рубин» никому не проиграл.

«Рубин» сборки Шаронова изменился не только внешне, по именам, но и внутренне, ментально. В сжатые сроки новый тренер изменил психологию коллектива, и это не замедлило сказаться на его стиле. «Рубин» так долго культивировал прагматичный, рациональный футбол от соперника, что многие уже разуверились в том, что он в принципе способен быть другим. Лёгким, озорным, дерзким. Живым. Бывший защитник Шаронов доказал – может.

«Рубин» и «Краснодар» остаются без главных тренеров на матчах. Всё из-за УЕФА Санкции серьезные.

Отсутствие необходимой лицензии ограничивает Шаронова в проявлении эмоций в технической зоне, но не мешает прививать подопечным вкус к быстрому, агрессивному футболу и верно расставлять акценты в раздевалке. Шаронов отказался от защитных схем предшественника и убедил подопечных в том, что симпатичный футбол и результат – не взаимоисключающие понятия, даже в столь расчётливой лиге, как российская. Игроки ему поверили – потому что он поверил в них, недооценённых так называемыми грандами. Эти парни не меньше своего начинающего тренера нуждаются в признании, поэтому горят делом, которым занимаются, и зажигают своей страстью окружающих.



Новый «Рубин» очень хочет понравиться, и это желание не высокомерно высмеивать – искренне приветствовать нужно. Слишком редкое оно для нашей лиги. Больше 11 тысяч человек на проходной вроде бы игре на старом стадионе в понедельник вечером – первый признак того, что методы для борьбы за зрителя в Казани наконец-то выбрали верные. Даст бог и на новую арену народ снова потянется.