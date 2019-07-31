В «Зените» ждут Малкома. Он должен что-то нарисовать

В Петербурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Зенит» и одним из символов Северной столицы Эрмитажем, входящим в топ-10 самых посещаемых художественных музеев мира. В мероприятии приняли участие генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, главный тренер чемпионов России Сергей Семак и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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В рамках сотрудничества «Зенита» и Эрмитажа запланирован ряд проектов, направленных на популяризацию изобразительного искусства, здорового образа жизни и спорта. В том числе выставок. Одним из первых совместных проектов станет благотворительная акция «Синий квадрат». Игроки петербургского клуба создадут свои вариации на тему культовой картины Казимира Малевича «Чёрный квадрат», которые затем будут выставлены на благотворительный аукцион.

Наверное, самым большим любителем музеев в «Зените» был полузащитник Клаудио Маркизио, но он покинул команду месяц назад.

Когда завершилась официальная часть мероприятия, журналисты не упустили возможности поинтересоваться у Медведева, каковы шансы форварда «Барселоны» Малкома принять участие в «Синем квадрате» и что-то нарисовать. Напомним, по информации зарубежных СМИ, «Зенит» договорился о переходе 22-летнего бразильца за 40 млн евро плюс 5 млн бонусами, а сам Малком пройдёт медобследование 2 августа и подпишет пятилетний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.



— Думаю, шансы на то, что Малкому придётся потрудиться и в этом направлении, очень велики, – ответил с улыбкой генеральный директор «Зенита», намекнув на скорое закрытие сделки с «Барселоной» по игроку. – Возможно, выставим его работу.



— Что ещё будет у клуба и музея в рамках совместного проекта?

— У нас есть линия одежды «Зенит – Эрмитаж». Выставка на стадионе. Достаточно идей, которые воплощены, но будут и новые. Кстати, лично я впервые посетил музей в шестилетнем возрасте.

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Медведев не исключил, что в будущем кто-то из игроков «Зенита» выставит свои работы в Эрмитаже. Семак в свою очередь признался, что это его любимый музей наряду с Третьяковской галереей в Москве. Главному тренеру «Зенита» нравятся импрессионисты, а вот лучшего «художника» на футбольном поле он назвать затруднился. На провокационный вопрос о Малкоме наставник сине-бело-голубых ответил просто: его пока нет в команде.



— Сергей Богданович, а вы уже выбрали тему для своего «Синего квадрата»?

— Нет ещё, – честно признался Семак. – Сначала нужно проконсультироваться с людьми, которые профессионально этим занимаются, а потом уже что-то будет. Но мне это интересно.



— У «Зенита» очень много параллельных футболу проектов. Вас как тренера не беспокоит, что игроки расходуют столько энергии за пределами поля?

— Нет, меня это не тревожит. Мы всегда дозируем участие игроков в различных мероприятиях, на пресс-конференциях. Стараемся нагружать их по минимуму. Но, конечно, учитываем и пожелания клуба. Я понимаю, в какое время мы живём. Хотим мы этого или не хотим, а надо идти в ногу со временем. Соглашение с Эрмитажем – замечательная идея не только для «Зенита» и футболистов. Семьи игроков смогут посещать музей. Без такой опции делать это было бы сложнее.



— Как часто вам самому удаётся вырваться в Эрмитаж?

— Мне вообще редко куда удаётся вырваться. Иногда бываю с детьми или с нашими гостями, но хотелось бы, конечно, почаще. Здесь можно проводить бесконечно много времени.