ЦСКА и «Зенит» борются за игрока «Уфы», которого почти никто не знает

Кто такой Круговой

Данил Круговой – 21-летний левый защитник «Уфы», который является воспитанником «Зенита». В «Уфу» пришёл в 2018 году, провёл за основной состав девять матчей, забил один гол. Сейчас восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости. Считается одним из самых перспективных левых защитников России.

Почему «Зениту» нужен Круговой

«Зенит» хочет вернуть воспитанника, потому что, во-первых, он попадает под критерий доморощенного игрока. Во-вторых, у Юрия Жиркова контракт заканчивается через год, продлевать его он вряд ли будет, а Дугласу Сантосу необходим дублёр с российским паспортом.

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Почему ЦСКА нужен Круговой

ЦСКА испытывает проблемы на позиции левого защитника. Георгий Щенников ещё два месяца будет восстанавливаться после перелома лодыжки, Наир Тикнизян не показывает того роста, которого от него все ждут, а Магнуссон больше привык играть центрального защитника. К тому же Гончаренко знаком с Круговым по работе в «Уфе». И ЦСКА любит подписывать молодых игроков.

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Что предлагает ЦСКА

ЦСКА давно обсуждает возможное подписание Кругового с «Уфой». Изначально основным вариантом являлся не прямой, но обмен, при котором в «Уфу» на правах аренды с выкупом отправился бы Тикнизян, а в обратном направлении в аренду с выкупом отправился бы Круговой. Но, по моей информации, сейчас «Уфа» отказалась от приобретения Тикнизяна, поэтому сделка усложняется. Из-за этого ЦСКА придётся больше заплатить, поэтому «армейцы» пока раздумывают и не сделали официального предложения. Полагаю, что московскому клубу нужно сделать предложение в размере около 1,5 млн евро, чтобы «Уфа» согласилась.

Что предлагает «Зенит»

«Зенит» же гораздо более конкретен. Питерский клуб уже сделал предложение «Уфе», которое башкирский клуб принял. Речь о сумме в 1 млн евро, которая может возрасти до 2 млн евро при выполнении определённых условий. Если трансфер состоится, то Круговой остаток нынешнего сезона проведёт на правах аренды в «Уфе», а в следующем сезоне переедет в Питер. Сейчас «Зениту» осталось договориться с футболистом.

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Что хочет сам Круговой

Сам Круговой очень хотел бы оказаться в ЦСКА. В интервью порталу «Спорт день за днём» в марте он говорил следующее: «Из топ-клубов хотел бы оказаться в ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть».

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Но на данный момент ситуация такая, что Кругового убедят вернуться в питерский клуб. Чтобы Данил перешёл в ЦСКА, «армейцам» нужно сделать официальное предложение, но пока этого нет. Поэтому всё идёт к тому, что «Зениту» опять придётся заплатить за то, чтобы вернуть своего воспитанника.