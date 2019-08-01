Пердив в головах. Болельщикам «Спартака» пора прекратить истерику

Вокруг «Спартака» опять психоз. Да он и не прекращался. Что ни сделай, что ни скажи – всегда будет плохо.



Ненавидели Глушакова с Измайловым? Убрали! Народ успокоился? Да ни капли!

Смущало псевдопузо Фернандо? Раздражали унылые щи Ханни? Бесила звездность Адриано? Ну раскидали же каждого по частям света. И какая реакция? «Ой, как быть, теперь прямой путь в пердив»!

Распродажа в «Спартаке» — это правильно. Но нынешний сезон будет потерян Такого слабого состава у красно-белых не было давно.

А помните, люди мечтали о воспитанниках в составе? Вот они – Ломовицкий, Мелкадзе, Бакаев, Гулиев, Рассказов. Поддержим? Ни за что на свете. Лучше унизим в соцсетях, назовём бесталанными и жадными детьми лимита.



Хотели больших трансферов? К вам приехал чемпион мира Андре Шюррле. Повод порадоваться? Нет. Потому что этот фриц – старый отброс, никому в мире не нужный. Просто «труп» в свои 28 лет.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

Что ещё: убрать Кононова и вернуть Карреру? Даже если такое случится, и все пиджаки будут растоптаны, то добра хватит на пару матчей без побед. А дальше круг замкнётся: игроки – иуды, руководство – вон, Федун – продай «Спартак».



Но соревнуясь в сарказме и унижениях, часть болельщиков делает посмешищем не полностью упакованных футболистов и тренеров, а сам «Спартак». И на сегодня немедленное прекращение смачного самобичевания – лучшее средство для лечения ран.

Сейчас есть ряд причин, почему команду нужно понять и простить.



Во-первых, мы наблюдаем за созданием абсолютно нового коллектива, которой не обязан отвечать за скандалы и грехи тех, кто уже ушёл.

Ещё один чемпион покидает «Спартак». Луис Адриано ушёл в «Палмейрас» Красно-белые полностью меняют линию нападения.

Во-вторых, если Олег Кононов не сумеет быстро поставить качественную игру с новыми исполнителями, то будет уволен и без посторонней помощи.



В-третьих, болельщикам пора свыкнуться с тем, что волшебства не бывает. Никто просто так не прилетит в голубом вертолёте, не возьмёт «Спартак» бесплатно, не вернёт былые годы величия и не оставит в подарок новые титулы.

Фернандо в Китае. Почему от этого трансфера становится грустно За что мы любили и ненавидели Фернандо.

Цена победы в тяжелых условиях – не сепаратизм и пердив в головах, а компромиссы, уважение и объединение. И как бы ни было тяжело, истерику пора прекращать, пока она превратилась в продолжительную и безнадежную депрессию.