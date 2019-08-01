Пердив в головах. Болельщикам «Спартака» пора прекратить истерику

Вокруг «Спартака» опять психоз. Да он и не прекращался. Что ни сделай, что ни скажи – всегда будет плохо.
Ненавидели Глушакова с Измайловым? Убрали! Народ успокоился? Да ни капли!
Смущало псевдопузо Фернандо? Раздражали унылые щи Ханни? Бесила звездность Адриано? Ну раскидали же каждого по частям света. И какая реакция? «Ой, как быть, теперь прямой путь в пердив»!
А помните, люди мечтали о воспитанниках в составе? Вот они – Ломовицкий, Мелкадзе, Бакаев, Гулиев, Рассказов. Поддержим? Ни за что на свете. Лучше унизим в соцсетях, назовём бесталанными и жадными детьми лимита.
Хотели больших трансферов? К вам приехал чемпион мира Андре Шюррле. Повод порадоваться? Нет. Потому что этот фриц – старый отброс, никому в мире не нужный. Просто «труп» в свои 28 лет.
Что ещё: убрать Кононова и вернуть Карреру? Даже если такое случится, и все пиджаки будут растоптаны, то добра хватит на пару матчей без побед. А дальше круг замкнётся: игроки – иуды, руководство – вон, Федун – продай «Спартак».
Но соревнуясь в сарказме и унижениях, часть болельщиков делает посмешищем не полностью упакованных футболистов и тренеров, а сам «Спартак». И на сегодня немедленное прекращение смачного самобичевания – лучшее средство для лечения ран.
Сейчас есть ряд причин, почему команду нужно понять и простить.
Во-первых, мы наблюдаем за созданием абсолютно нового коллектива, которой не обязан отвечать за скандалы и грехи тех, кто уже ушёл.
Во-вторых, если Олег Кононов не сумеет быстро поставить качественную игру с новыми исполнителями, то будет уволен и без посторонней помощи.
В-третьих, болельщикам пора свыкнуться с тем, что волшебства не бывает. Никто просто так не прилетит в голубом вертолёте, не возьмёт «Спартак» бесплатно, не вернёт былые годы величия и не оставит в подарок новые титулы.
Цена победы в тяжелых условиях – не сепаратизм и пердив в головах, а компромиссы, уважение и объединение. И как бы ни было тяжело, истерику пора прекращать, пока она превратилась в продолжительную и безнадежную депрессию.
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