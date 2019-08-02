«Спартак» круто представляет новичков. Эра Родионова с пустыми листами в прошлом

Пресс-служба «Спартака» продолжает приятно удивлять в этом сезоне. После яркого ролика с представлением Шюррле, в который были классно вписаны песня группы Rammstein и голы немца в ворота ЦСКА, красно-белые креативно представили и следующего новичка.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

Сегодня «Спартак» объявил о переходе шведского нападающего Ларссона из «Норрчёпинга» за сумму около 4 млн евро. Ларссон является сыном одного из лучших нападающих Скандинавии – Хенрика Ларссона. Стоит отметить, что Хенрик назвал сына в честь легендарного баскетболиста – Майкла Джордана. За неделю до рождения Ларссона Майкл в пятый раз стал чемпионом НБА, поэтому сын был назван Джорданом. «Спартак» это учёл и анонсировал переход Ларссона коротким видеороликом, в котором после полёта Его Воздушества демонстрируется нанесение на спартаковскую футболку 23-го номера, под которым выступал баскетболист.

После такого анонса болельщики «Спартака» предположили, что на футболку новичок нанесёт не фамилию, а имя. «Спартак» и Ларссон поступили именно так. Теперь у красно-белых будет свой Джордан под 23-м номером. Прекрасный маркетинговый ход, который наверняка сделает футболку шведского новичка самой продаваемой в этом сезоне. Кстати, в самой Швеции имя новичка звучит как Йордан, да и по правилам шведско-русской транскрипции должно писаться через Й. Но «Спартак» это не смутило: клуб закрыл глаза на условности ради эффектного пиар-хода. Наверное, это правильно.

Нынешняя кампания красно-белых резко контрастирует с презентациями прошлых лет, при Сергее Родионове. Скатерть и ручка уже стали мемом в футбольной тусовке России. Так объявляли о трансфере Фернандо.

А вот так анонсировали приход Маурисио. Качество фото просто «великолепное».

Хорошо, что потихоньку наши клубы учатся современному маркетингу, креативно представляют новичков и грамотно работают в соцсетях. Последние успехи «Спартака» в этом направлении доказывают, что никогда не поздно меняться.