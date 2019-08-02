Клуб-оборотень. Что с Шюррле будет в «Спартаке»

Интересно, а каким нынешний «Спартак» видит чемпион мира Андре Шюррле? Полагаю, что человек, поигравший в топ-клубах, пока очень доволен переездом в Россию. Не смейтесь, на это правда есть не одна причина.

Давайте даже посчитаем.

1. С ним вёл переговоры молодой менеджер, великолепно говорящий по-немецки.

2. Покупка была организована без истерики и грязных сливов в прессу.

3. Андре должен был понравиться современный и большой стадион.

4. На вторую его тренировку приехал не только генеральный директор, но и владелец «Спартака» Леонид Федун. Значит, команда никогда не будет брошена.

5. На пресс-конференции Шюррле узнал, что клуб будет покупать и других качественных футболистов.

6. Только ради него «Спартак» организовал автограф-сессию, на которую пришло более тысячи человек. Болельщики были позитивными: несли майки сборной Германии, желали забитых мячей и на ломаном, но старательном английском объясняли, что верят в него.

7. Сюжет про Шюррле показали в прайм-тайм на главном канале страны.

«Спартак» круто представляет новичков. Эра Родионова с пустыми листами в прошлом Футболка новичка красно-белых Ларссона наверняка станет самой продаваемой в этом сезоне.

8. В музее Шюррле узнал о величайшей истории, рекорде по количеству трофеев и престижности перехода именно в «Спартак».

9. Андре уже признался, что Москва – его город. «Это крупный мегаполис, которым я уже наслаждаюсь. Уже был в классном русском ресторане. Правда, я стараюсь не очень часто есть мясо», — сказал Шюррле, который может быть уверен, что этот город удовлетворит все его вегетарианские потребности.

10. Андре не скрывает, что «Спартак» для него — шанс вернуться в большую игру. Китай для этого не подходит, а вот Россия, куда в эти же дни приезжает Малком за 45 млн евро, – самое то.

Так посмотришь – а ведь в клубе всё действительно позитивно.

Возьмём то же строительство команды. Вот мы удивлялись, почему команда готовилась к сезону одним составом, а к третьему туру получила совсем другой? Разве это не жуть?



Оказывается, никаких бед. Цорн объяснил, что по Фернандо ждали подходящего предложения, а Андриано, оказывается, уходил сам. Плюс ко всему усилиться раньше было невозможно, потому что, во-первых, на покупки нужно было накопить продажами, а во-вторых, европейский рынок обычно просыпается только к августу. Гендиректор прямо заявил: «Предполагаем, что новый коллектив сыграется к матчу с ЦСКА, который пройдёт в сентябре».



В таком контексте бессмысленными выглядят претензии к Кононову. Ведь, по сути, руководство признаёт, что работа начинается именно сейчас. И учитывая, как живо и по-доброму с тренером общался Федун, в ближайшее время увольнение невозможно.

Спокойны и болельщики. Из тысячи человек, пришедших посмотреть на Шюррле, ни один не вспомнил ни о протестах, ни о пиджаках. Удивительно, но люди были абсолютно позитивно настроены. И даже Цорн сегодня может чувствовать себя звездой.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

И в эту положительную для Шюррле, Ларссона и Тиля (который приедет завтра) минуту мы подходим к тому, что парни пока не понимают, куда попали. «Спартак» — команда-оборотень, где уже завтра:

1. Молодого менеджера назовут самым некомпетентным шабашником в мире.

2. Кто-то напишет, что Шюррле – жертва откатов агентам.

3. Современный и большой стадион окажется полупустым или, что часто бывает, дисквалифицированным.

4. Федун больше никогда не приедет на тренировку, а доверия тренеру хватит на пару недель.

5. Окажется, что кто-то опять потратил все деньги, а у клуба проблемы с финансовым фэйр-плей.

6. Болельщики будут с хохотом рвать карточки с его автографом.

7. Пресса не скажет о нём ни одного хорошего слова.

8. Титулов снова не будет.

9. Ласковая Москва превратится в территорию протестов.

10. И так сдувшаяся футбольная карьера Шюррле окончательно пойдёт одним местом.



Для любого другого клуба в России подобный сценарий был бы невозможен, но только не для «Спартака». Выбор Шюррле самый рискованный из всех возможных. Лично я воздержусь от прогнозов, но очень хочу услышать, каким будущее немца в России видите вы.

Приступайте: авторы как самого смешного, так и самого точного варианта в конце сезона получат по футболке с его автографом.