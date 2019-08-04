Уолкер – лучший игрок Суперкубка. Не забил, но спас на последних секундах

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — лучший тизер нового европейского сезона. Главные фавориты чемпионской гонки АПЛ и одни из фаворитов Лиги чемпионов выяснили, кто лучше готов к старту сезона.

Сюрпризы в составах

На стартовые составы обеих команд повлияли летние турниры сборных. У «Сити» Эдерсон, Жезус и Агуэро, которые поздно присоединились к команду из-за Кубка Америки, остались в запасе, а Фернандиньо не попал в заявку. В итоге, Силва, Стерлинг и Зане образовали максимально подвижную группу атаки. Но уже через 12 минут Зане получил травму в столкновении с Александером-Арнольдом и не смог продолжить игру: Жезус вышел в центр, а Стерлингу пришлось уйти на левый фланг. По ходу матча они периодически менялись местами: Рахим оказывался в центре, Жуан – на левом краю.



Пока неизвестно, насколько тяжёлое повреждение получил Зане. Он неудачно упал после удара по ногам от Арнольда, не смог подняться и тут же был заменён. Всё это – на фоне переговоров с «Баварией» о трансфере. Сам игрок хочет перейти, «Сити» хочет больше 120 млн евро, «Бавария» пока торгуется – худший момент, чтобы сломаться. Пока новостей о его состоянии нет, но после замены он остался на скамейке запасных. Видимо, ничего страшного.



«Ливерпуль» остался без Мане, вместо него на фланге сыграл Ориги. Ещё одно изменение по сравнению с оптимальным стартом прошлого сезона: Гомес в паре с ван Дейком вместо Матипа. Англичанин пропустил почти весь сезон из-за травмы, но Матип играл так уверенно, что о потере Гомеса можно было забыть. Тем не менее первый матч нового сезона Матип начал в запасе, а Гомес на поле.

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Гол Стерлинга

«Сити» забил через несколько секунд после замены Зане на Жезуса. Стерлинг еще не успел уйти с позиции центрфорварда на фланг и забил как раз из центра штрафной. Атака разрешилась очень быстрой комбинацией: предголевой и голевой пасы и удар были сделаны в одно касание.



Классный заброс на фланг из центра исполнил Уолкер. Это типичный приём «Сити»: центральный полузащитник открывается на краю атаки, а крайний защитник смещается в центр поля. Пас Уолкера принял на фланге Де Брёйне, а не Зинченко, а сам Уолкер оказался на позиции Де Брёйне. Но главный момент гола – великолепный голевой пас Сильвы в касание.

Давиду Сильве нет равных. Из-за него Гвардиола выбрал «Сити» Испанец – самый недооцененный футболист планеты. Это легко доказать.

Де Брёйне пока не в форме. У «Сити» другой герой

В первом тайме он испортил очень перспективную атаку неудачным прострелом с правого фланга и дал пару неточных разрезающих пасов между защитниками. По итогам тайма у него был худший процент брака на поле: 11 точных пасов из 20. Во втором тайме лучше не стало, но Гвардиола заменил Сильву, а Де Брёйне остался на поле.

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Пока трудно сказать, насколько важную роль готов играть Родри. В начальной фазе атак он не спускался к центральным защитникам, чтобы разыгрывать мяч. Вместо этого к ним поднимался Браво. По продвижению мяча в атакующую треть Родри – худший в «Сити» после Отаменди.



Зато в форме Уолкер: весь матч он качественно смещался в центр и поддерживал атаки, также именно он стал героем самого мощного атакующего и оборонительного эпизодов матча. Оба случились во втором тайме. Сначала Кайл протащил мяч на дриблинге через весь центр поля, отдал Стерлингу, выведя его один на один, а сам побежал дальше в штрафную. Стерлинг мог отдать ему, когда Алисон вышел из ворот: Уолкер бил бы в пустые. Но Рахим затормозил и упустил лучший момент, чтобы сделать счёт 2:0. Второй эпизод с участием Уолкера случился в самой концовке, уже при счёте 1:1. Салах в очередной раз сместился в центр, пробил, поймал отскок и добил мяч головой. Казалось, что парашют уже залетел в ворота, Браво, который был ближе к мячу, чем Уолкер, даже остановился. Но Кайл в невероятно высоком прыжке умудрился вынести мяч с линии и сохранил ничью. Кстати, его новая причёска такая же, какая была у Компани. Вот он, новый старший в обороне «Сити»?

Кайл Уолкер и Джордан Хендерсон Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Второй тайм удался «Ливерпулю» лучше, чем первый

По первому тайму казалось, что весь «Ливерпуль» не в форме. Ну, кроме Салаха. Египтянин съел на своём фланге Зинченко (3 из пяти успешных обводок – против Александра), трижды смещался в центр и бил в ближний: два раза попал в штангу, ещё раз вытащил Браво. Но он был скорее исключением.



Алисон ошибся в эпизоде с голом, Гомес в первом тайме обрезал команду под прессингом, Фирмино был незаметен, и на этот раз не потому, что он создавал пространство партнёрам по атаке, а потому, что он просто выключился из игры. У Ориги на один качественный приём мяча приходился один момент, когда мяч отлетал на пару метров. «Ливерпуль» эпизодически включал быстрый ритм, но в этом случае страдала согласованность прессинга. Собственных позиционных атак не было как класса.

«Сити» не забил второй гол, когда выглядел лучше, а «Ливерпуль» своё заметное превосходство во второй половине второго тайма превратил в гол. Символично, что его забил Матип с паса ван Дейка: прозрачный намёк на то, кто должен составлять связку центральных защитников. Ван Дейк неожиданно при стандарте у чужих ворот ушёл из центра штрафной к краю, там он оказался в таком одиночестве, что скидку на Матипа выполнил ногой, а не головой.

Кажется, тренеры по-разному отнеслись к матчу

Клопп по ходу матча выпустил всех основных игроков, а пенальти били в основном те, кто вышел на замену: Шакири, Матип, Лаллана, Чемберлен. У «Сити» другой подход: Агуэро так и остался в запасе, Эдерсон тоже, а среди бьющих пенальти оказался, внезапно, 19-летний Фоден. Он справился, так же как и Браво, но в целом Гвардиола дал понять, что относится к Суперкубку Англии не так, как к другому матчу за трофей.

«Ливерпуль» лучше готов к сезону: прямо сейчас команда Клоппа была быстрее и не села в концовке. Но не факт, что это на что-то повлияет: прошлый сезон начинался так же. «Сити» не выглядел слишком убедительно, когда обыграл «Челси». А по ходу сезона раскачался, причём Гвардиола даже сказал, что отчасти умышленно пожертвовал физподготовкой: считал, что его команда достаточно хороша, чтобы набирать очки на старте чемпионата, даже будучи не в форме. Смело, но этот расчёт оправдался.



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