Сиссоко – понятный выбор «Спартака». Но с ним у команды будут прежние проблемы

В летнее трансферное окно «Спартаку» осталось закрыть одну кадровую дыру – купить качественного игрока в опорную зону. Красно-белые активно ищут футболистов, а инсайдеры сообщают, что новичок почти наверняка приедет из чемпионата Франции. Известно и имя кандидата – по информации Sport24 на следующей неделе клуб может подписать Ибраима Сиссоко из «Страсбурга».

Ему 21 год. В нынешнюю команду перешёл год назад из «Бреста», в прошлом сезоне Лиги 1 провёл 32 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Вызывается и играет за молодежную сборную Франции. Стоимость на transfermarkt – 6,5 млн евро (за год выросла в 10 раз), но если принимать во внимание возраст, потенциал и прогресс за год, реальная цена окажется куда выше.



Стоит ли он того? Давайте разбираться.

Требования

Для начала сформулируем, какими качествами в идеале должен обладать новичок «Спартака».



Он обязательно должен быть с классным пасом, уметь не просто сохранять мяч и отдавать ближнему партнёру (это способны делать и Гулиев с Зобниным), но и продвигать его между линиями, выполнять сложные переводы, обострять из глубины. То есть новый опорник должен заполнить нишу, пустующую после отъезда Фернандо в Китай.



Второе ключевое требование – умение действовать против контратак соперника. В чемпионате России «Спартак» в большинстве матчей будет играть с позиции силы, лезть вперёд, для сохранения баланса и устойчивости системы нижний опорный полузащитник должен быстро читать эпизоды и выходить на перехваты, стремительно поглощать пространство, агрессивно вступать в единоборства, выполнять огромный объём. Это как раз то, чего не хватало в Фернандо. При всех своих плюсах бразилец играл не в интенсивной манере, неэффективно вступал в отбор и был хорош разве что в предугадывании ситуаций. Когда же мяч оказывался уже за его спиной, он становился в обороне абсолютно бесполезен.

Сиссоко: созидание

С точки зрения соответствия первому требованию выбор «Спартака» можно полностью поддержать. В Сиссоко есть потенциал очень приличного глубинного плеймейкера. Он много двигается и предлагает себя партнёрам, нацелен не на сохранение мяча, а на конструктив. Способен выполнить обостряющий пас любой сложности – между линиями, диагональный перевод, сильный проникающий в штрафную низом. Общая точность передач у Сиссоко даже выше, чем у прошлогоднего Фернандо – 83% против 82%. Правда, среднее количество ощутимо меньше – 39 против 57. Но тут вопрос к распределению ролей в «Страсбурге».



При этом француз по сравнению с Фернандо лучше разворачивается, принимая мяч спиной к чужим воротам, уходит из-под давления за счёт дриблинга, давит соперников мощью (рост – 193, вес – 88), набирает скорость на широком шаге, поддерживает атаки ближе к штрафной или даже вбегает внутрь периметра. Сиссоко играет в более динамичной манере, и он не так подвержен прессингу, как уехавший в Китай бразилец.

Сиссоко: игра без мяча

В оборонительных характеристиках у Сиссоко есть провалы сразу по нескольким пунктам. Когда просматривал его единоборства в прошлом сезоне, после многих эпизодов хотелось закончить с просмотром – и больше к игроку не возвращаться.

У француза очень медленные ноги в отборе. Он неэффективен против быстрых и техничных соперников, смотрится на их фоне неуклюжим и неповоротливым. Совсем не отбирает мяч на пространстве и в динамике, неспособен и близко выдавать объём и интенсивность, сравнимые с Барриосом. Статистически эффективность отборов составляет 41 процент (у Барриоса, для сравнения, 72), визуально кажется, что всё даже хуже.

Как и Фернандо (а ранее – Глушаков), Сиссоко плохо контролирует зону второго темпа. Иногда вжимается в штрафную, а в большинстве случаев просто теряет возле штрафной концентрацию и превращается в зрителя. Вверху, несмотря на габариты, Ибраим тоже неэффективен – лишь 48 процентов победных дуэлей из-за слабого прыжка, низкой агрессии и неправильного выбора позиции.

А ещё есть огромные вопросы по дисциплине. Когда опорный полузащитник после собственных потерь мяча (или неточной передачи партнёра) в каждой второй игре встаёт в центре поля и одну-две секунды тратит на размахивание руками, это приговор для всей команды.

Резюме

Предельно понятно, за какие красивые характеристики зацепился «Спартак» при отсмотре данного кандидата. Здесь есть перспектива роста, трансферный потенциал на будущее. Но его приобретением клуб решит только одну текущую системную проблему, тогда как другую – либо оставит на месте, либо даже усугубит. С командным балансом и персонально Сиссоко нужно будет очень много работать, чтобы хоть как-то скрыть его недостатки. А это не самая простая и быстро решаемая задача.