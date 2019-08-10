Матч Кокорина и Мамаева в колонии: самые крутые фото
Кокорин и Мамаев не забывают о футболе даже в заключении. Колоритные кадры их победного матча против «Салюта» — в нашем фоторепортаже.
10 августа на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в товарищеском матче команды заключённых ИК-4 «Золотой лев» с «Салютом».
Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Фотокорреспондент «Чемпионата» Александр Сафонов съездил в Алексеевку и снял, как Кокорин и Мамаев поддерживают физическую форму, пока отбывают срок за нашумевшую потасовку в Москве.
- 10 августа 2019
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