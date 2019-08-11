5 самых выгодных сделок АПЛ. Лучшие английские трансферы

Ивоби и Канселу в списке, Магуайр и Пепе – нет. Есть объяснение.

Как мы уже убедились в прошлом сезоне, команды АПЛ научились тратить деньги с умом. Лето-2019 лишь подтвердило тезис: действительно крутых трансферов по соотношению цена-качество стало еще больше, чем год назад. Составить топ-5 – непростая задача: очень много реально выгодных сделок.

10 самых дорогих покупок клубов АПЛ В Англии закрылось летнее трансферное окно.

Примечание: в топ не попали игроки, которые или арендованы (Ло Чельсо), или уже играли в клубе в аренде (например, Тилеманс), или были куплены не этим летом (например, Пулишич).

Райан Сессеньон, из «Фулхэма» в «Тоттенхэм» за 27 млн евро

Сессеньон стал открытием сезона 17/18 в «Чемпионшипе»: тинейджер отыграл 4400 минут в чемпионате, сделал 16+8 по гол+пас, отдал голевую передачу в плей-офф Чемпионшипа, стал лучшим игроком ЧШ и единственным в истории номинантом награды лучшему молодому игроку PFA не из высшей лиги. В АПЛ у «Фулхэма» не задалось – Сессеньон сдал вместе со всей командой, хоть и был одним из лучших в коллективе.

Благодаря вылету «Фулхэма», цена на Райана резко упала – «Тоттенхэм» бысро подсуетился. «Шпоры» хотели заполучить игрока еще тем летом, но не сошлись по цене. В этом сезоне Сессеньона удалось забрать за вдвое меньшую сумму. Несомненно, 27 млн евро за девятнадцатилетнего англичанина, который уже два сезона здорово играет в Англии – большой успех. Более того, Райан может и закрыть проблемную позицию крайнего защитника (как в четверке, как и в пятерке), и играть вингера – еще один крутой бонус.

Райан Сессеньон, из «Фулхэма» в «Тоттенхэм» за 27 млн евро Фото: tottenhamhotspur.com

Жоау Канселу, из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро

В этой сделке важно, что Данило уехал в обратном направлении за 37 млн евро. Казалось, что бразилец – неликвид, который не нужен ни «Сити» (806 минут в АПЛ), ни кому либо еще, но внезапно «горожане» сбили им цену на Канселу. По итогу Жоау обошелся чемпионам Англии в 28 млн евро – очень дешево.

Пеп Гвардиола уже дважды на предсезонке что-то высказывал Кайлу Уолкеру прямо по ходу игры – это попадало в объективы любительских камер. Судя по жестам испанца, он просил своего правого защитника активнее включаться выше, когда то позволяют делать принципы позиционной игры; Уолкер практически не делает этого, позволяя себе подключаться к атакам лишь в самом начале матчей. Возможно, Гвардиола предъявлял Кайлу за что-то иное, но, так или иначе, Канселу может предоставить Пепу другую, точно не менее качественную опцию на позиции крайнего защитника – это важно для продолжения командного развития.



Патрик Кутроне, из «Милана» в «Вулверхэмптон» за 18 млн евро

Начнем с того, что купить двадцатиоднолетнего итальянского центрфорварда из «Милана» за 18 млн евро – это уже довольно успешная сделка. Понятно, что «Милан» в принципе не продает задорого, а Кутроне не входит в планы миланского клуба (Пентек вытеснил его из основы), но все же – слишком дешево.

Патрик – нападающий, который очень здорово ищет моменты в штрафной, обладает крутым рывком, обманывает защитников диагональным движением и отклеивается от них. За счет этих качеств Кутроне настрелял 10 мячей в Серии А за 1500 минут в сезоне 17/18, став лучшим бомбардиром «Милана» и по реальным голам, и – с большим отрывом – по ожидаемым. В сезоне 18/19 показатели Кутроне упали (3 гола за 1400 минут), но молодому нападающему есть куда расти – вполне возможно, что он продолжит прогресс и станет одним из лучших форвардов АПЛ вне топ-6 в ближайшие 3 сезона.

Патрик Кутроне Фото: wolves.co.uk

Алекс Ивоби, из «Арсенала» в «Эвертон» за 30 млн евро

Не очень понятный трансфер со стороны «Арсенала». Да, команда купила Николя Пепе за большие деньги, и шансы Ивоби на основной состав, казалось бы, резко упали. Но нигериец был идеальным ролевиком для Эмери – Алекс здорово двигался на левом краю, понимал все фланговые комбинации испанца и здорово в них участвовал, по итогу заняв седьмое место в лиге по ожидаемым голевым передачам на 90 минут. Левый фланг «Арсенала» в принципе работал лучше, чем правый, и часть заслуги – точно на Ивоби.

В играх за «ирисок» от Ивоби будет требоваться примерно то же, что от него хотели в «Арсенале». Получается, «Эвертон» приобрел игрока, который идеально вписывается во фланговый стиль Марку Силвы и который адаптирован к лиге. А еще Алексу всего 23 – его еще ожидает прогресс. 30 млн евро за такого футболиста по английским меркам – небольшая цена.

Тангай Н’Домбеле, из «Лиона» в «Тоттенхэм» за 60 млн евро

За этим опорником охотились и клубы покрупнее: ходили слухи об интересе со стороны, например, «Реала» и «Сити». Тем не менее, француз выбрал «Тоттенхэм», и для «шпор» это было первой маленькой победой. Вторая – цена: купить раскрученного молодого (22 года) опорника, который еще и обладает одним из самых востребованных качеств, то есть умением тащить мяч под прессингом, за 60 млн евро – это успех.

В прошлом сезоне было видно, насколько по «Тоттенхэму» ударило отсутствие Муссы Дембеле, который в предыдущих сезонах был одним из самых прессинг-устойчивых полузащитников в АПЛ, если не в мире. Н’Домбеле поможет решить эту проблему. А в оборонительном плане француз хуже точно не сделает.

Давид Луис: не думаю, что многие согласились бы перейти в «Арсенал» из «Челси»

***

Вкратце – о еще нескольких интересных трансферах:

Йосип Дрмич перешел в «Норвич» абсолютно бесплатно. Нападающий мало играл за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, но выдавал неплохие цифры, выходя на замену. Дрмич потянет АПЛ – у этого форварда очень неплохой уровень. Получить его бесплатно – удача для «Норвича».

Исмаила Сарр – двадцатиоднолетний перспективный сенегальский вингер, который выстрелил в занявшем десятое место в Лиге 1 «Ренне». На него были претенденты посерьезнее, чем «Уотфорд», но именно «шмели» забрали Сарра за 30 млн евро.

Гвардиола собрал команду без слабых мест. Зачем «Манчестер Сити» купил Родри Опорник был необходим Пепу как воздух. Чемпионы Англии стали ещё сильнее.

Про Родри в «Манчестер Сити» уже все сказано – Гвардиола серьезно усилил одну из самых проблемных позиций. Попасть в топ-5 ему не позволила цена в 70 млн евро.

Мойзе Кин казался молодой надеждой «Юве» в прошлом сезоне, но внезапно перешел в «Эвертон» – видимо, соревноваться с ордой туринских нападающих ему не хочется. «Ириски» получили невероятно перспективного 19-летнего форварда, который забил 6 мячей в неполных 13-ти матчах в Серии А и показал чудеса реализации и выбора позиции, всего за 27,5 млн евро.

А где Магуайр и Пепе? В их переходах очень смущает цена – 87 млн евро за первого и 80 млн евро за второго.

Харри, например, хоть и очень хорош на мяче, и достаточно молод именно для центрального защитника (26 лет), но все-таки не тянет на самого дорогого защитника в мире. Магуайр испытывает проблемы со скоростью – этим легко могут пользоваться соперники, если «Юнайтед» будет играть с высокой линией обороны. Плюс у Харри есть проблемы с фронтальной подстраховкой – а значит, их пара с Линделефом будет крайне проблемной. А еще и сажать второго основного центрдефа, покупая игрока за 87 млн евро, не очень хочется.

С Пепе дела обстоят получше, но, тем не менее, 80 млн евро были отданы «Арсеналом» за 24-летнего (то есть, вероятно, уже сформировавшегося, хоть и молодого) вингера, который, несомненно, хорош, но который проявлял себя преимущественно в контратаках.

Подписывайтесь на «твиттер» автора и на лучший паблик про тактику ВК.