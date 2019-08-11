5 самых выгодных сделок АПЛ. Лучшие английские трансферы

Как мы уже убедились в прошлом сезоне, команды АПЛ научились тратить деньги с умом. Лето-2019 лишь подтвердило тезис: действительно крутых трансферов по соотношению цена-качество стало еще больше, чем год назад. Составить топ-5 – непростая задача: очень много реально выгодных сделок.
Примечание: в топ не попали игроки, которые или арендованы (Ло Чельсо), или уже играли в клубе в аренде (например, Тилеманс), или были куплены не этим летом (например, Пулишич).
Райан Сессеньон, из «Фулхэма» в «Тоттенхэм» за 27 млн евро
Сессеньон стал открытием сезона 17/18 в «Чемпионшипе»: тинейджер отыграл 4400 минут в чемпионате, сделал 16+8 по гол+пас, отдал голевую передачу в плей-офф Чемпионшипа, стал лучшим игроком ЧШ и единственным в истории номинантом награды лучшему молодому игроку PFA не из высшей лиги. В АПЛ у «Фулхэма» не задалось – Сессеньон сдал вместе со всей командой, хоть и был одним из лучших в коллективе.
Благодаря вылету «Фулхэма», цена на Райана резко упала – «Тоттенхэм» бысро подсуетился. «Шпоры» хотели заполучить игрока еще тем летом, но не сошлись по цене. В этом сезоне Сессеньона удалось забрать за вдвое меньшую сумму. Несомненно, 27 млн евро за девятнадцатилетнего англичанина, который уже два сезона здорово играет в Англии – большой успех. Более того, Райан может и закрыть проблемную позицию крайнего защитника (как в четверке, как и в пятерке), и играть вингера – еще один крутой бонус.
Жоау Канселу, из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро
В этой сделке важно, что Данило уехал в обратном направлении за 37 млн евро. Казалось, что бразилец – неликвид, который не нужен ни «Сити» (806 минут в АПЛ), ни кому либо еще, но внезапно «горожане» сбили им цену на Канселу. По итогу Жоау обошелся чемпионам Англии в 28 млн евро – очень дешево.
Пеп Гвардиола уже дважды на предсезонке что-то высказывал Кайлу Уолкеру прямо по ходу игры – это попадало в объективы любительских камер. Судя по жестам испанца, он просил своего правого защитника активнее включаться выше, когда то позволяют делать принципы позиционной игры; Уолкер практически не делает этого, позволяя себе подключаться к атакам лишь в самом начале матчей. Возможно, Гвардиола предъявлял Кайлу за что-то иное, но, так или иначе, Канселу может предоставить Пепу другую, точно не менее качественную опцию на позиции крайнего защитника – это важно для продолжения командного развития.
Патрик Кутроне, из «Милана» в «Вулверхэмптон» за 18 млн евро
Начнем с того, что купить двадцатиоднолетнего итальянского центрфорварда из «Милана» за 18 млн евро – это уже довольно успешная сделка. Понятно, что «Милан» в принципе не продает задорого, а Кутроне не входит в планы миланского клуба (Пентек вытеснил его из основы), но все же – слишком дешево.
Патрик – нападающий, который очень здорово ищет моменты в штрафной, обладает крутым рывком, обманывает защитников диагональным движением и отклеивается от них. За счет этих качеств Кутроне настрелял 10 мячей в Серии А за 1500 минут в сезоне 17/18, став лучшим бомбардиром «Милана» и по реальным голам, и – с большим отрывом – по ожидаемым. В сезоне 18/19 показатели Кутроне упали (3 гола за 1400 минут), но молодому нападающему есть куда расти – вполне возможно, что он продолжит прогресс и станет одним из лучших форвардов АПЛ вне топ-6 в ближайшие 3 сезона.
Алекс Ивоби, из «Арсенала» в «Эвертон» за 30 млн евро
Не очень понятный трансфер со стороны «Арсенала». Да, команда купила Николя Пепе за большие деньги, и шансы Ивоби на основной состав, казалось бы, резко упали. Но нигериец был идеальным ролевиком для Эмери – Алекс здорово двигался на левом краю, понимал все фланговые комбинации испанца и здорово в них участвовал, по итогу заняв седьмое место в лиге по ожидаемым голевым передачам на 90 минут. Левый фланг «Арсенала» в принципе работал лучше, чем правый, и часть заслуги – точно на Ивоби.
В играх за «ирисок» от Ивоби будет требоваться примерно то же, что от него хотели в «Арсенале». Получается, «Эвертон» приобрел игрока, который идеально вписывается во фланговый стиль Марку Силвы и который адаптирован к лиге. А еще Алексу всего 23 – его еще ожидает прогресс. 30 млн евро за такого футболиста по английским меркам – небольшая цена.
Тангай Н’Домбеле, из «Лиона» в «Тоттенхэм» за 60 млн евро
За этим опорником охотились и клубы покрупнее: ходили слухи об интересе со стороны, например, «Реала» и «Сити». Тем не менее, француз выбрал «Тоттенхэм», и для «шпор» это было первой маленькой победой. Вторая – цена: купить раскрученного молодого (22 года) опорника, который еще и обладает одним из самых востребованных качеств, то есть умением тащить мяч под прессингом, за 60 млн евро – это успех.
В прошлом сезоне было видно, насколько по «Тоттенхэму» ударило отсутствие Муссы Дембеле, который в предыдущих сезонах был одним из самых прессинг-устойчивых полузащитников в АПЛ, если не в мире. Н’Домбеле поможет решить эту проблему. А в оборонительном плане француз хуже точно не сделает.
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Вкратце – о еще нескольких интересных трансферах:
Йосип Дрмич перешел в «Норвич» абсолютно бесплатно. Нападающий мало играл за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, но выдавал неплохие цифры, выходя на замену. Дрмич потянет АПЛ – у этого форварда очень неплохой уровень. Получить его бесплатно – удача для «Норвича».
Исмаила Сарр – двадцатиоднолетний перспективный сенегальский вингер, который выстрелил в занявшем десятое место в Лиге 1 «Ренне». На него были претенденты посерьезнее, чем «Уотфорд», но именно «шмели» забрали Сарра за 30 млн евро.
Про Родри в «Манчестер Сити» уже все сказано – Гвардиола серьезно усилил одну из самых проблемных позиций. Попасть в топ-5 ему не позволила цена в 70 млн евро.
Мойзе Кин казался молодой надеждой «Юве» в прошлом сезоне, но внезапно перешел в «Эвертон» – видимо, соревноваться с ордой туринских нападающих ему не хочется. «Ириски» получили невероятно перспективного 19-летнего форварда, который забил 6 мячей в неполных 13-ти матчах в Серии А и показал чудеса реализации и выбора позиции, всего за 27,5 млн евро.
А где Магуайр и Пепе? В их переходах очень смущает цена – 87 млн евро за первого и 80 млн евро за второго.
Харри, например, хоть и очень хорош на мяче, и достаточно молод именно для центрального защитника (26 лет), но все-таки не тянет на самого дорогого защитника в мире. Магуайр испытывает проблемы со скоростью – этим легко могут пользоваться соперники, если «Юнайтед» будет играть с высокой линией обороны. Плюс у Харри есть проблемы с фронтальной подстраховкой – а значит, их пара с Линделефом будет крайне проблемной. А еще и сажать второго основного центрдефа, покупая игрока за 87 млн евро, не очень хочется.
С Пепе дела обстоят получше, но, тем не менее, 80 млн евро были отданы «Арсеналом» за 24-летнего (то есть, вероятно, уже сформировавшегося, хоть и молодого) вингера, который, несомненно, хорош, но который проявлял себя преимущественно в контратаках.
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- 11 августа 2019
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