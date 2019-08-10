Неймара опять хотят засудить. Проснулся фанат, получивший по лицу от бразильца

Болельщик «Ренна» подал иск в суд на игрока ПСЖ спустя три месяца после инцидента. Дело якобы в справедливости, а не в деньгах.

Над репутацией Неймара снова сгущаются тучи. Следом за уже отклоненным иском от «изнасилованной» модели, в отношении футболиста поступило исковое заявление от болельщика «Ренна». Фанат, получивший по лицу от нападающего ПСЖ, намерен добиться наказания для звезды французского клуба.

Над Неймаром все смеются. Его даже вытолкнули с командного фото «ПСЖ» Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе чётко дал понять, что бразильской звезде не место в клубе.

За что Неймар ударил болельщика

Инцидент произошел 27 апреля, после окончания финала кубка Франции, в котором ПСЖ играл против «Ренна». Команда Томаса Тухеля неожиданно уступила и была вынуждена довольствоваться лишь серебряными медалями. Когда футболисты ПСЖ поднимались по лестнице одной из трибун для участия в церемонии награждения, довольный болельщик «Ренна» снимал их на камеру телефона и восторженно что-то кричал. Действия фаната не понравились Неймару – он схватил мобильник и попросил мужчину убрать его. Затем между болельщиком и бразильцем возникла словесная перепалка. Разозлившись, Неймар ударил его кулаком в подбородок и пошел дальше.

Что случилось потом

После игры футболист признал свою вину и извинился. Однако все же попытался себя оправдать.

«Поступил ли я плохо? Да. Но никто не смог бы остаться равнодушным в такой ситуации», — написал бразилец в «Инстаграм.

Естественно, что поведение нападающего ПСЖ не осталось незамеченным. За рукоприкладство, он справедливо получил трехматчевую дисквалификацию. Соответствующее решение вынесла Французская федерация футбола.

Как ни странно, в этой истории на защиту Неймара встали СМИ Франции. Журналист Canal + Пьер Менес раскритиковал болельщика и назвал его мошенником.

«После инцидента фанат в соцсетях притворялся жертвой: «Я истекаю кровью, я не могу водить, у меня головокружение», — писал он. Однако, похоже, болельщик издевается над всем миром. Он просто хочет денег, он мошенник. В тот вечер этот мужчина оскорблял игроков ПСЖ, проходящих мимо него», — говорил Менес.

Общественность Франции выразила солидарность с журналистом и затеяла коллективную травлю фаната. Оскорбленный мужчина, не выдержав массовых оскорблений, подал в суд на Менеса в начале мая.

«Тысячи анонимных людей начали угрожать моему клиенту в социальных сетях после этих заявлений господина Менеса. По нашему мнению, слова журналиста – клевета. Никто не выше законов, в том числе и футбольные обозреватели. Я считаю, что именно эти клеветнические высказывания создали негативный шум вокруг моего клиента», — отмечал адвокат фаната «Ренна» Филипп Охайон.

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Зачем фанат подал иск и на Неймара, тем более так поздно

Абсолютно точно неизвестно, почему «пострадавший» мужчина обратился в суд лишь 9 августа, спустя три месяца после инцидента. Можно было бы подумать, что болельщику захотелось поиметь со скандальной истории денег и славы. Однако защитник мужчины уверяет обратное. Их с клиентом якобы интересуют только мир и справедливость.

«Если нашу жалобу оставят без рассмотрения, значит, завтра можно будет ударить любого человека за замечание или насмешку, не опасаясь подвергнуться судебному преследованию», — утверждал Охайон.

Также адвокат уточнил, что болельщик «Ренна» решил подать иск в суд после встречи с представителями Неймара, на которой стороны не смогли разрешить конфликт.

Какое наказание грозит бразильцу

Все зависит от того, как к иску болельщика подойдут правоохранительные органы и судебная система Франции. В 2017 году в такую же неприятную историю вляпался Патрис Эвра во время выступления за «Марсель». Не выдержав оскорблений от болельщиков своей команды в матче с португальской «Виторией Гимараэш», француз подбежал к ним, а затем ударил одного из фантов ногой в голову. За такое поведение Эвра дисквалифицировали на семь месяцев, однако правоохранительные органы им так и не заинтересовались.

Еще большую огласку получил знаменитый удар в стиле «кун-фу» Эрика Кантона, который в 1995 году не выдержал критики от болельщика «Кристал Пэлас» и решил его проучить. Тогда нападающий получил 9-месячную дисквалификацию и был приговорен к 120 часам исправительных работ, а также штрафу в размере 10 тысяч фунтов.

Вряд ли Неймару светит подобное наказание за удар, больше похожий на тычок. Но штрафа футболист может и не избежать.