Неймара опять хотят засудить. Проснулся фанат, получивший по лицу от бразильца

Над репутацией Неймара снова сгущаются тучи. Следом за уже отклоненным иском от «изнасилованной» модели, в отношении футболиста поступило исковое заявление от болельщика «Ренна». Фанат, получивший по лицу от нападающего ПСЖ, намерен добиться наказания для звезды французского клуба.
За что Неймар ударил болельщика
Инцидент произошел 27 апреля, после окончания финала кубка Франции, в котором ПСЖ играл против «Ренна». Команда Томаса Тухеля неожиданно уступила и была вынуждена довольствоваться лишь серебряными медалями. Когда футболисты ПСЖ поднимались по лестнице одной из трибун для участия в церемонии награждения, довольный болельщик «Ренна» снимал их на камеру телефона и восторженно что-то кричал. Действия фаната не понравились Неймару – он схватил мобильник и попросил мужчину убрать его. Затем между болельщиком и бразильцем возникла словесная перепалка. Разозлившись, Неймар ударил его кулаком в подбородок и пошел дальше.
Что случилось потом
После игры футболист признал свою вину и извинился. Однако все же попытался себя оправдать.
«Поступил ли я плохо? Да. Но никто не смог бы остаться равнодушным в такой ситуации», — написал бразилец в «Инстаграм.
Естественно, что поведение нападающего ПСЖ не осталось незамеченным. За рукоприкладство, он справедливо получил трехматчевую дисквалификацию. Соответствующее решение вынесла Французская федерация футбола.
Как ни странно, в этой истории на защиту Неймара встали СМИ Франции. Журналист Canal + Пьер Менес раскритиковал болельщика и назвал его мошенником.
«После инцидента фанат в соцсетях притворялся жертвой: «Я истекаю кровью, я не могу водить, у меня головокружение», — писал он. Однако, похоже, болельщик издевается над всем миром. Он просто хочет денег, он мошенник. В тот вечер этот мужчина оскорблял игроков ПСЖ, проходящих мимо него», — говорил Менес.
Общественность Франции выразила солидарность с журналистом и затеяла коллективную травлю фаната. Оскорбленный мужчина, не выдержав массовых оскорблений, подал в суд на Менеса в начале мая.
«Тысячи анонимных людей начали угрожать моему клиенту в социальных сетях после этих заявлений господина Менеса. По нашему мнению, слова журналиста – клевета. Никто не выше законов, в том числе и футбольные обозреватели. Я считаю, что именно эти клеветнические высказывания создали негативный шум вокруг моего клиента», — отмечал адвокат фаната «Ренна» Филипп Охайон.
Зачем фанат подал иск и на Неймара, тем более так поздно
Абсолютно точно неизвестно, почему «пострадавший» мужчина обратился в суд лишь 9 августа, спустя три месяца после инцидента. Можно было бы подумать, что болельщику захотелось поиметь со скандальной истории денег и славы. Однако защитник мужчины уверяет обратное. Их с клиентом якобы интересуют только мир и справедливость.
«Если нашу жалобу оставят без рассмотрения, значит, завтра можно будет ударить любого человека за замечание или насмешку, не опасаясь подвергнуться судебному преследованию», — утверждал Охайон.
Также адвокат уточнил, что болельщик «Ренна» решил подать иск в суд после встречи с представителями Неймара, на которой стороны не смогли разрешить конфликт.
Какое наказание грозит бразильцу
Все зависит от того, как к иску болельщика подойдут правоохранительные органы и судебная система Франции. В 2017 году в такую же неприятную историю вляпался Патрис Эвра во время выступления за «Марсель». Не выдержав оскорблений от болельщиков своей команды в матче с португальской «Виторией Гимараэш», француз подбежал к ним, а затем ударил одного из фантов ногой в голову. За такое поведение Эвра дисквалифицировали на семь месяцев, однако правоохранительные органы им так и не заинтересовались.
Еще большую огласку получил знаменитый удар в стиле «кун-фу» Эрика Кантона, который в 1995 году не выдержал критики от болельщика «Кристал Пэлас» и решил его проучить. Тогда нападающий получил 9-месячную дисквалификацию и был приговорен к 120 часам исправительных работ, а также штрафу в размере 10 тысяч фунтов.
Вряд ли Неймару светит подобное наказание за удар, больше похожий на тычок. Но штрафа футболист может и не избежать.
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