«Ты не смог жить со своим провалом». Болельщики устали от саги Неймара

Уход Неймара из «ПСЖ» стал одним из самых главных событий этого трансферного лета. Сначала говорили, что он перейдет в «Реал», потом бразильца отправляли в «Барселону», снова в «Реал» и снова в «Барсу». Казалось, что это не закончится никогда, но сегодня юристов Неймара заметили в офисе каталонского клуба.

10 самых ожидаемых трансферов августа Поль Погба тоже должен сменить клуб и страну.

Но пока история официально не закончена, болельщики продолжают шутить.

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«Май: Неймар близок, как никогда. Июнь: Неймар близок, как никогда. Июль: Неймар близок, как никогда. Август: Неймар близок, как никогда. Ты стараешься держать себя в руках, но они продолжают тебя испытывать»

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

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