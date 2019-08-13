«Ты не смог жить со своим провалом». Болельщики устали от саги Неймара

Уход Неймара из «ПСЖ» стал одним из самых главных событий этого трансферного лета. Сначала говорили, что он перейдет в «Реал», потом бразильца отправляли в «Барселону», снова в «Реал» и снова в «Барсу». Казалось, что это не закончится никогда, но сегодня юристов Неймара заметили в офисе каталонского клуба.
Но пока история официально не закончена, болельщики продолжают шутить.
«Ситуация Неймара прямо сейчас»
«Болельщики «ПСЖ», когда Неймар уедет»
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«Неймар возвращается в «Барсу». Месси: «Ты не смог жить со своим провалом»
«Я во время саги с Неймаром»
«Как «Барса» и «Реал» борются за Неймара»
«Май: Неймар близок, как никогда. Июнь: Неймар близок, как никогда. Июль: Неймар близок, как никогда. Август: Неймар близок, как никогда. Ты стараешься держать себя в руках, но они продолжают тебя испытывать»
«Месси бежит к телефону, узнав слухи о переходе Неймара в Мадрид»
«Дембеле каждую ночь, надеясь, что Неймар не придет и не займет его место»
«Так выглядит ожидание, когда «Барса» объявит Неймара»
«Неймар: дышит. Болельщики «ПСЖ» вчера:»
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