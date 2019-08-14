«Порту» потерял 44 млн». Что пишут в Португалии о победе «Краснодара»

«Порту» сенсационно уступил «Краснодару» на своем поле со счетом 2:3. Это позволило российской команде продолжить борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Подробнее о ходе матча на «Драгау» можно прочесть тут:

«Краснодар» выбил «Порту»! Но Россия этого не увидела Вот это «быки»! Вот это Магомед-Шапи Сулейманов!

В среду первые полосы португальских газет были посвящены поражению «Порту» от российской команды. Спортивное издание «O Jogo» вышло с крупным заголовком: «Медленное начало стоит дорого», намекая на провальный стартовый отрезок матча, который лишил «Порту» больших доходов от участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Португальское издание отмечает, что до вчерашнего дня лишь одна команда в мире смогла остановить «Порту» в отборочном раунде ЛЧ – бельгийский «Андерлехт» в сезоне-2000/01. После вылета в этом сезоне «Порту» утратил рекорд по количеству выступлений в групповом этапе ЛЧ. Их у португальского клуба осталось 23, тогда как «Реал» и «Барселона», гарантировавшие попадание в группу в этом розыгрыше, имеют по 24 выступления.

В одном из материалов «O Jogo» отмечает, что вылет «Порту» помог другому португальскому клубу — «Бенфике». Эта команда попала в групповой этап ЛЧ, когда выиграла чемпионат Португалии-2018/19. До вчерашнего дня «Бенфика» (коэффициент 68,000) должна была находиться в третьей корзине при жеребьевке, однако после вылета «Порту» (93,000) столичный клуб переместился во вторую корзину.



Другое спортивное издание Португалии «A Bola» на первой полосе опубликовало заголовок с игрой слов: Desliga dos campeões. В этом словосочетании зашифровано название турнира liga dos campeões – Лига чемпионов. Однако с приставкой «des» дословный перевод заголовка получается: «Выключение из чемпионов»

В статье «A Bola» приводит комментарий главного тренера «Порту». Сержиу Консейсау заверил, что его будущее всегда будет в руках президента Пинту да Кошты. А еще добавил, что никогда не станет проблемой для клуба и с президентом у него «тотальная гармония».



На сайте «A Bola» к новости о поражении «Порту» один из комментариев набравший большое количество лайков: «Проиграли команде, которая НИКОГДА не выиграла ни одного матча в Лиге чемпионов????? Хахахахахххаххахахха»

А вот еще одна португальская газета «Record». На первой полосе – фейспалм капитана «Порту» Данилу, а поверх него крупными буквами слово «Шок». Чуть выше написано: «Драконы с неуклюжим первым таймом потеряли 44 миллиона евро». Именно в такую сумму издание оценивает прибыль от несостоявшегося выступления в основной сетке турнира.

Газета сообщает, что матч вызвал неоднозначную реакцию у португальских фанатов на стадионе. По окончанию игры футболистов освистали, однако затем проявились те, кто аплодировал игрокам за усилия во втором тайме, которые почти принесли «драконам» ничью.

Шеф редакции «Record» Витор Пинту заявил, что футбол – это суровый мужской спорт и вылет из Лиги чемпионов «будет иметь внутренние последствия»



Из трех центральных спортивных изданий пока только Record сообщил о скандале с отменой показа матча на территории России: «Это был, несомненно, исторический вечер для «Краснодара» и российского футбола. Но… никто не видел игру по телевизору в России! По сообщениям российских СМИ, «Порту» запретил передачу трансляции.

Издание «Noticias ao Minuto» признало Сулейманова лучшим игроком матча. Португальцы так описали нападающего: «В 19 лет молодой краснодарский форвард показал необычную зрелость, когда его команде это было нужно больше всего. Он сыграл важную роль и помог победе россиян с невероятной эффективностью. Второй гол показал класс, которым обладают его ноги. Сулейманов доказал, что у него должно быть хорошее будущее в ближайшие годы».