УЕФА объявил претендентов на звание игрока года. Там не только Роналду и Месси
Собрали их статистику за последний год.
УЕФА обнародовал тройку футболистов, которые будут бороться за приз лучшему футболисту года в Европе. В тройку вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк. Футбольная премия лучшему футболисту года в Европе учреждена в 2011 году. Она заменила награду «Клубный футболист года по версии УЕФА». На данный момент, при определении лучшего футболиста года учитываются игры внутренних чемпионатов и кубков, международных клубных турниров, а также матчи за свою национальную сборную. Мы собрали для вас основные статистические данные этих футболистов за последний год в виде инфографики. В материале использовались данные сайта Whoscored.
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