10 самых ярких дерби «Спартак» – ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА сыграли между собой в чемпионате России 56 матчей. Пока небольшой перевес на стороне «армейцев»: 22 победы при 14 ничьих и 20 поражениях. Вспоминаем самые яркие из этих встреч.

«В матче «Спартак» — ЦСКА хочется много голов и эмоций». Прогнозы на 6-й тур РПЛ Пробуем угадать результат столичных дерби «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив», а также других матчей тура.

27 июня 1993 года. «Спартак» – ЦСКА – 6:0

Если в первом чемпионате России ЦСКА был достаточно конкурентоспособен и даже выбил «Барселону» по пути в групповой этап Лиги чемпионов, то в сезоне-1993 молодая команда «армейцев» намного уступала «Спартаку». В июне красно-белые разгромили красно-синих в «Лужниках» благодаря хет-трику Игоря Ледяхова и голам Владимира Бесчастных, Андрея Пятницкого и Валерия Карпина. Красивая победа спартаковцев!

26 сентября 1998 года. ЦСКА – «Спартак» – 4:1

«Армейцы» долго не могли обыграть «Спартак» в российских чемпионатах, но в сезоне-1998 наконец-то сделали это под руководством Олега Долматова. Причём сразу с крупным счётом. Мячи в ворота красно-белых на стадионе «Динамо» забивали Дмитрий Хомуха, оформивший дубль, Сергей Филиппенков и Александр Бородкин. В концовке при счёте 4:0 чуть-чуть менее неприятным поражение «Спартака» сделал гол Робсона.

9 ноября 2002 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

Эта игра вошла в историю как «снежное дерби». Начало матча на стадионе «Торпедо» задержали на час, пока бульдозеры не очистили поле от снега. Естественно, пострадал газон. Сергей Семак открыл счёт в первом тайме, Игорь Яновский во втором увеличил преимущество ЦСКА, а «Спартак» сумел ответить только голом Дмитрия Кудряшова. «Армейцы» победили и сделали шаг к «золотому матчу» с «Локомотивом».

22 мая 2005 года. «Спартак» – ЦСКА – 1:3

Ивица Олич и Клементе Родригез Фото: Pressphotos/Getty Images

Редчайший случай, когда матч со «Спартаком» не был главным событием для болельщиков ЦСКА. За три дня до дерби красно-синие завоевали Кубок УЕФА. Тем не менее команда Валерия Газзаева нашла в себе силы и эмоции, чтобы победить и принципиального соперника в «Лужниках». Хотя Денис Бояринцев вывел «Спартак» вперёд на 28-й минуте. Однако во втором тайме голы Евгения Алдонина, Василия Березуцкого и Ивицы Олича перевернули игру в пользу «армейцев».

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12 июля 2008 года. «Спартак» – ЦСКА – 1:5

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»

Спартаковцы настолько бездарно провели этот матч в «Лужниках», что разъярённый главный тренер команды Станислав Черчесов отправил после поражения в дерби Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта в дубль. Хет-трик оформил Вагнер Лав, ещё одному мячу забили Милош Красич и Джанер Эркин. При этом в трёх голевых атаках поучаствовал юный Алан Дзагоев. Единственный радостный эпизод для болельщиков красно-белых – гол Никиты Баженова при счёте 0:4.

1 ноября 2008 года. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартаку» удалось реабилитироваться за разгром 1:5 и прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в матчах с ЦСКА. Микаэль Лаудруп, сменивший Черчесова, стал на какое-то время героем. Единственный гол в «Лужниках», собравших 60 тысяч зрителей, забил в начале второго тайма Баженов. Для красно-синих это поражение было особенно обидным, поскольку они потеряли шансы догнать лидера чемпионата «Рубин».

28 августа 2011 года. «Спартак» – ЦСКА – 2:2

Эммануэль Эменике Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Скандальный матч в «Лужниках», запомнившийся травмой Игоря Акинфеева после столкновения с Веллитоном. Голкипер ЦСКА выбыл на полгода. Как раз Веллитон и открыл счёт перед самым перерывом. Во втором тайме «армейцы» перевернули игру в свою пользу благодаря голам Сейду Думбия и Зорана Тошича, но не удержали победу. За 15 минут до финального свистка Эммануэль Эменике спас красно-белых от поражения дальним ударом.

22 сентября 2013 года. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пожалуй, лучший матч «Спартака» в сезоне-2013/14. Команда Карпина разгромила на арене «Локомотива» будущего чемпиона. ЦСКА играл в дерби после поражения с тем же счётом 0:3 от «Баварии» на старте группового этапа Лиги чемпионов, так что один кошмар наложился на другой. Голы Араза Озбилиса в первом тайме, а также Дмитрия Комбарова и Сергея Паршивлюка после перерыва нокаутировали красно-синих.

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17 мая 2015 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:4

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новый стадион красно-белых «Открытие Арена» впервые принимал дерби с ЦСКА. Премьера получилась крайне неудачной для хозяев. Гостям потребовалось всего полчаса, чтобы повести с крупным счётом 3:0. Мяч в сетку ворот хозяев посылали Роман Ерёменко (дважды) и Тошич. Во втором тайме Ахмед Муса добил принципиального соперника четвёртым голом. Главный тренер «Спартака» Мурат Якин пережил позорные 90 минут.

30 апреля 2017 года. ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Андрей Ещенко и Понтус Вернблум Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Два года спустя первое дерби со «Спартаком» на своём новом стадионе «ВЭБ Арена» проиграли и «армейцы». Более того, эта победа позволила команде Массимо Карреры приблизиться к золотым медалям. Гости вышли вперёд на исходе получаса благодаря голу Луиса Адриано. Перед перерывом Алексей Березуцкий сравнял счёт, но лучше игравшие красно-белые дожали соперника. Автором победного мяча стал Денис Глушаков. Тогда фанаты его ещё любили.